Mesa electoral / @EP

El recompte dels vots que van dipositar els electors espanyols que resideixen a l'estranger es començarà a comptabilitzar aquest divendres, cosa que afectaria fins a un total de nou diputats en joc, que poden alterar les majories que es van conèixer diumenge després de les eleccions generals del 23J .

En concret, els ' populars ', que van guanyar les eleccions amb 136 escons, podrien sumar tres diputats més a Cantàbria, Girona i Madrid en el cas que el vot conegut com a ' CERA ' li resulti favorable, encara que també existeix la possibilitat de perdre tres escons més a Salamanca, Terol i Ceuta.

Tenint en compte els pocs sufragis que separen els partits en aquestes noves províncies en joc , el vot CERA podria treure un escó a Vox per donar-lo al PP a Cantàbria, mentre que els populars collirien un diputat a Girona en detriment de Junts i a Madrid en detriment del PSOE.

En el cas dels socialistes , que van aconseguir 122 escons després de l'escrutini de diumenge, es podrien quedar amb un diputat per Tarrragona, arrabassant-lo a Junts, ia Salamanca guanyaria un escó en detriment del PP, igual que passaria a Ceuta.

En la resta de supòsits, a Santa Cruz de Tenerife hi hauria un escó en joc que podria passar de PSOE a Sumar, mentre que a Terol, la plataforma Terol Existe podria arrabassar un diputat al PP. A Albacete, el PSOE podria perdre un escó en benefici de Vox.

Aquest recompte final pot ser decisiu en les majories necessàries per conformar el Govern vinent, ja que si per exemple el PP arrabassa l'escó a Junts a Girona, el PSOE necessitaria el 'sí' del partit de Carles Puigdemont per a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez, ja que no li valdria només amb l?abstenció.

MÉS DE 2,3 ELECTORS

Tot i que tampoc se sap de moment la participació d'aquest vot 'CERA', cal tenir en compte que en aquestes eleccions generals hi havia un total de 2.325.310 electors que residien a l'estranger i que tenien la possibilitat de dipositar-hi el sufragi. eleccions generals del 23J.

A més, és la primera vegada des de l'any 2011, en què els electors inscrits al cens Electoral de Residents Absents (CERA) han pogut votar en unes generals sense haver de sol·licitar-ho abans, ja que en aquests comicis s'ha aplicat la derogació de l'anomenat 'vot pregat'. A més, la nova regulació ha permès a aquestes persones descarregar-se les paperetes de votació per Internet.

Pel que fa a la residència d'aquests més de 2,3 milions d'electors a l'estranger, la majoria viuen a Argentina (434.599 persones), França (237.599), els Estats Units (157.969), Cuba (152.791) i Alemanya (142.537).

COMENÇA A LES DEU DEL MATÍ

Aquest recompte, en què s'incorporen els vots dels residents absents arribat des de l' estranger , es produirà a les juntes electorals provincials. La sessió s'inicia a les deu del matí a la seu del local on exerceix les seves funcions el secretari de la Junta Electoral i, igual que passa a les meses electorals, és un recompte públic.

Durant aquest escrutini, la Junta Electoral Provincial no pot anul·lar cap acta ni vot, i s'ha de limitar a verificar sense cap discussió el recompte i la suma dels vots admesos per les meses, limitant-se a esmenar els mers errors materials o de fet i els aritmètics. El que sí que pot fer la Junta Electoral escrutadora és declarar vàlids els vots indegudament anul·lats per les meses electorals.

Conclòs l'escrutini, els representants de les candidatures poden presentar les reclamacions que considerin oportunes davant d'aquesta mateixa Junta Electoral. Les reclamacions només es poden referir a les incidències que s'hagin recollit a l'acta de sessió de les taules o s'indiquin a l'acta de sessió de l'escrutini de la Junta Electoral.

DESPRÉS, LA PROCLAMACIÓ DE RESULTATS

Un cop resolts tots els recursos, que en darrer terme poden arribar a la Junta Electoral Central, o bé quan ha transcorregut el termini per a la seva presentació sense que se n'hagi presentat cap, s'efectuarà la proclamació dels candidats que han resultat electes.

Aquesta acta de proclamació s'estén per triplicat: un per quedar arxivat a la Junta Electoral corresponent, un altre per al Congrés o el Senat, i el tercer a la Junta Electoral Central, que en el termini de quaranta dies, ha de publicar al Butlletí Oficial de lEstat (BOE) els resultats generals i per circumscripcions. A més, els representants de les candidatures que ho sol·licitin en poden obtenir una còpia.

A més, la Junta Electoral Central (JEC) ha recordat a aquestes juntes encarregades de l'escrutini general que per a aquest tràmit s'han de consultar les actes enviades per les medes electorals en què es fa constar el primer recompte dut a terme a les escoles i no els resultats provincials difosos la nit electoral pel Ministeri de lInterior.