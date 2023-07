Un vot per al Senat dins de l'urna, a 23 de juliol de 2023 / @EP

El PSOE ha assumit la pèrdua d'un escó per Madrid després del recompte dels vots dels espanyols residents a l'exterior, el CERA , segons han confirmat fonts socialistes, i per això els socialistes també necessitaran el 'sí' de Junts perquè Pedro Sánchez torni a ser investit president del Govern.

A falta de confirmació oficial de les dades --que no es coneixeran fins dissabte quan se signin les actes de l'escrutini--, el PSOE ha assumit el "possible canvi" d'un escó a Madrid si bé les mateixes fonts insisteixen que " no modifica la situació per formar majories" i recaurà a Junts la decisió de si "uneix les seves forces a PP i Vox, i obre la porta a un Govern de la dreta amb la ultradreta o s'uneix a la resta de forces polítiques per evitar-ho", recalquen.

Així, el PP es quedaria amb 16 escons per Madrid, mentre que el PSOE baixarà a 10 escons per aquesta circumscripció. En definitiva, aquest escó que passa al PP, deixa els socialistes amb 121 escons al Congrés i al PP amb 137, i per això el PSOE necessitaria un vot més a favor d'un altre grup parlamentari perquè Sánchez sigui investit president del Govern.

D'aquesta manera, la suma de blocs a la Cambra Baixa serà de 172 escons per a PP i Vox, comptant amb la incorporació de Coalició Canària i UPN al bloc, i de 171 per a la suma de PSOE, Sumar, ERC, PNB, EH Bildu i BNG, per la qual cosa els socialistes no en tindrien prou amb l'abstenció dels set diputats de Junts sinó que necessitarien el 'sí' d'almenys un.

A la resta de circumscripcions després del recompte del CERA no s'ha modificat el repartiment dels nous diputats. Cantàbria era un dels territoris on el vot del Cens de Residents Absents a l'Estranger podia canviar els resultats obtinguts el 23J atesa la poca diferència de sufragis entre Vox i el PP per aconseguir el cinquè diputat, en concret 428, però finalment Vox mantindrà el escó aconseguit en aquesta Comunitat Autònoma.

Així mateix, a Catalunya, Junts ha mantingut els escons a Girona, on se'n disputava un amb el PP, ia la de Tarragona, on se'n disputava un altre amb el PSC.





CATALUNYA

Junts mantindrà els escons que tenia a la demarcació de Girona , on se'n disputava un amb el PP, ia la de Tarragona, on se'n disputava un altre amb el PSC. Després del recompte del vot exterior a Girona, la diferència de vots ha augmentat després que Junts hagi obtingut un total de 337 sufragis davant dels 275 del PP.

A Tarragona , els socialistes es van quedar a 1.298 vots d?aconseguir l?escó que estava en joc, que finalment ha mantingut Junts.

ANDALUSIA

El PSOE-A ha guanyat amb el vot CERA (Cens Electoral dels Residents Absents) a totes les províncies, excepte a la Cadis i Màlaga, on el PP ha aconseguit més vots des de l'estranger. En aquest sentit, es mantenen intactes els escons aconseguits pels quatre partits que comptaran amb representació al Congrés per Andalusia: PP 25; PSOE 21; Vox 9 i Sumar 6.

Segons el recompte del vot CERA, a la província d' Almeria , el PSOE ha rebut 1.049 vots; seguit del Partit Popular, amb 784 vots, i de Vox, amb 357 paperetes, els mateixos que també aconsegueix 357 Sumar.

El PP ha estat la primera força a Cadis a l'escrutini del vot CERA amb 819 vots per a la seva candidatura, seguit en vots pel PSOE amb 789 participacions, Sumar amb 588 i Vox amb 391.

Pel que fa a Còrdova , el PSOE ha estat la primera força amb 696; seguit del PP, amb 541 vots; Sumar, amb 516, i Vox, amb 243. El PSOE ha estat vencedor a Granada amb 1.461 vots, seguit del PP amb 1.417 vots, Sumar amb 730 i Vox amb 603.

A Huelva , el PSOE també ha estat primera força amb 245 vots, seguits del PP amb 177 vots, Sumar amb 139 i Vox amb 82 vots.

A Jaén , els socialistes han rebut 539 vots, seguits del Partit Popular amb 437 vots, de Sumar amb 253 paperetes i de Vox amb 177 vots. Jaén mereix Més (JM+) obté 59 vots.

Màlaga és la segona província on el PP ha estat el guanyador amb un total de 1.848 vots, seguit del PSOE amb 1.780 paperetes, Sumar amb 920 i Vox amb 738 vots.

Finalment, a Sevilla , el PSOE ha vençut amb 1.405 vots per a la seva candidatura, seguit del PP amb 1.367 vots, Sumar amb 1.063 i Vox amb 558.

PAÍS BASC



El PSOE ha aconseguit la victòria a les eleccions de Biscaia i Gipuzkoa , i també a Àlaba , encara que en aquest últim territori es va demorar l'escrutini a causa dels votants a l'estranger. Aquests resultats no modifiquen la distribució prèviament coneguda d'escons. En el cas de Gipuzkoa, Sumar disputava un escó amb el PNB i finalment va guanyar els nacionalistes, però per una diferència de només tres vots, fet que confirma que la líder de Podem a Euskadi, Pilar Garrido, quedarà exclosa del Congrés.

BALEARS

El PSOE és el partit més votat amb un total de 815 vots, seguit del Partit Popular en segona posició amb 729 paperetes. Sumar MÉS ha obtingut 389 vots, mentre que Vox n'ha aconseguit 303. A més, PACMA ha aconseguit reunir 61 vots, mentre que Front Obrer, Retalls Zero i el Partit Comunista dels Treballadors d'Espanya han obtingut 18, 10 i 6 vots, respectivament.

CANTÀBRIA

El vot CERA no canvia l'assignació que es coneixia dels cinc diputats que es reparteixen a Cantàbria, que queda en dos per al PP, dos més per al PSOE i un per a Vox.

CASTELLA I LLEÓ

A Segòvia , el PSOE ha guanyat amb 197 vots, seguits pel PP amb 181, SUmar amb 83 i Vox amb 64.

A Zamora , els populars han guanyat amb 646 vots, per davant dels 605 del PSOE. La resta de forces són Vox (204); Sumar (109); PACMA (54); i Zamora Sí (46)

CASTELLA - LA TACA

El PSOE s'ha imposat al recompte de vot del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) a les cinc províncies de Castella-la Manxa , per sobre del PP, ia més Sumar ha estat la tercera força amb més sufragis, per sobre de Vox i superant-lo a totes les províncies a excepció de la de Guadalajara.

D'aquesta manera, el PSOE ha obtingut, a tota la regió, un total de 1.765 vots CERA, mentre que el PP ha estat la segona força amb 1.308, Sumar la tercera amb 706 i Vox la quarta força política amb 598 vots.

Així, a la província de Toledo , el PSOE ha estat la força més votada amb 632 vots, pels 497 per al PP, 256 per a Sumar, 217 per a Vox, 39 per a Pacma, 8 per a Retalls Zero, 7 per a Front Obrer, 7 per Per un món més just i 1 per a Falange Espanyola de les JONS.

A la província de Ciudad Real , els socialistes també han estat el partit que ha rebut més sufragis, amb 333, seguits dels 288 del PP, els 158 de Sumar, els 119 de Vox, 28 de Pacma, 8 de Front Obrer, 5 de Per un món més just i 3 de Retalls Zero.

En el cas de Conca , el PSOE s'ha imposat amb 170 vots, per sobre dels 96 del PP, 43 de Sumar, 40 de Vox, 10 de Pacma, 5 de Per un món més just i 3 de Front Obrer. A més, hi ha hagut 2 vots en blanc i 1 nul.

A la província d' Albacete , el PSOE guanya el vot CERA amb 337 sufragis, mentre que PP n'ha obtingut 228, Sumar 142, Vox 110, Pacma 16, Per un món més just 14 i Front Obrer 7. Així mateix, s'han comptabilitzat 5 vots en blanc i 2 nuls.

Finalment, a la província de Guadalajara , la victòria també ha estat per al PSOE, amb 293 vots, seguit de PP amb 199, Vox amb 112, Sumar amb 107, Pacma amb 11, Per un món més just amb 5, Partit Comunista de els Treballadors d'Espanya amb 4, Falange Espanyola de les JONS amb 3 i Front Obrer amb 2. De la mateixa manera, hi ha hagut 14 vots nuls i 4 en blanc.

GALÍCIA

El Partit Popular s'ha situat com a primera força a les quatre províncies gallegues en aconseguir un total de 13.245 vots. Per la seva banda, els socialistes se situen en segon lloc en ser el segon partit amb més suport per les quatre circumscripcions gallegues per a la Cambra baixa, sumant un total de 7.281 vots.

Així les coses, els resultats del vot CERA no han alterat el repartiment d'escons que va dibuixar el 23J a Galícia, comicis en què el PP va aconseguir 13 escons --tres més que el 2019--. Per part seva, el PSOE va obtenir set diputats --tres menys--; Sumar va aconseguir dos escons --un per la Corunya i un altre per Pontevedra--; i el Bloc va mantenir la seva acta de diputat per la província corunyesa.

Per províncies, el vot CERA, que s'ha comptat aquest mateix divendres, ha deixat el PP i el PSOE com a primera i segona força, respectivament, a totes. El tercer lloc, a les províncies de la Corunya i Pontevedra, ha estat per a Sumar, mentre que a Ourense i Lugo aquesta posició l'ha ocupat Vox. Per la seva banda, el BNG ha estat la cinquena opció més votada a totes les circumscripcions

LA RIOJA

El PP de la Rioja també guanya les eleccions entre els de La Rioja residents a l'exterior obtenint 602 vots a l'escrutini del CERA, que suposen 142 vots més que el PSOE.

Amb les dades escrutades aquest divendres a la Junta Electoral de la Rioja, el PP s'aferma com la força política més votada a les passades eleccions generals amb 79.715 vots, 17.339 més que el PSOE, segona força més votada. Això significa que el PP La Rioja ha obtingut un percentatge total de vot del 45%, gairebé 10 punts per sobre del PSOE.

NAVARRA

El PSOE ha estat la primera força a Navarra a l'escrutini del vot CERA (navarresos residents a l'estranger) a les eleccions generals del 23 de juliol. En concret, els socialistes han rebut 671 vots, seguits del Partit Popular, amb 641 vots, i UPN, amb 410. L'escrutini dóna 330 vots a Sumar; 261 vots, a Bildu; 234, a Vox; 102, a Geroa Bai; 39, al PACMA; 28, a Per un món més just; 9, a Front Obrer; i 7, al Partit Comunista dels Treballadors. A més a més, s'han comptabilitzat 51 vots en blanc i 31 nuls.

REGIÓ DE MÚRCIA

Pel que fa a Múrcia, el triomf ha estat per al PSOE pels vots, però no ha aconseguit superar els que va obtenir el PP a les generals. Sumar serà la tercera força per davant de Vox.