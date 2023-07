El president del govern d'Espanya i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez / @EP

El secretari general del PSOE i president en funcions, Pedro Sánchez , ha respost aquest diumenge a la carta enviada pel líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo , en què ha declinat la petició del 'popular' de reunir-se aquesta setmana per evitar el "bloqueig" i la "ingovernabilitat" a Espanya i l'ha emplaçat a reunir-se després del 17 d'agost, així com amb la resta de portaveus dels grups parlamentaris, una vegada constituïdes les Corts i designat el candidat proposat pel cap del Estat, segons exposa la missiva del PSOE.

A la carta, Sánchez agraeix al líder de l'oposició l'oportunitat per reprendre la comunicació entre les dues forces i aprofita per recriminar-li la interrupció de la mateixa "de manera abrupta i unilateral amb la ruptura del preacord per a la renovació del Consell General del Poder Judicial ( CGPJ) ", malgrat que, segons continua, es disposin de "mitjans més àgils per a la interlocució que el diàleg epistolar".

Així, Sánchez ha al·ludit a la Constitució que és "diàfana", en concret a l'article 99, en referència a la formació de les majories parlamentàries. "El nostre sistema democràtic compta amb regles clares per a la configuració del Govern de la nació. Aquestes regles s'ajusten als principis de la democràcia parlamentària que fixa a l'àmbit del Congrés dels Diputats l'espai en què s'hauran d'articular les majories que permetin la investidura del candidat o candidata que recull els suports necessaris", exposa la missiva.

Al fil, el president en funcions ha recordat que aquest principi bàsic ha estat aplicat pel Partit Popular "cada vegada que li ha permès assolir la presidència de governs autonòmics i alcaldies malgrat no ser la força més votada, ni la que comptava amb nombre més gran d'escons".

Així mateix, li ha recriminat els pactes en algunes comunitats autònomes amb Vox, "governs que estan adoptant mesures que impliquen inquietants retrocessos en matèries tan importants com el diàleg social, la igualtat, la diversitat o el medi ambient", sosté.

Dit això, Sánchez ha emplaçat Feijóo a reunir-se després del 17 d'agost, data en què es constitueixen les Corts. "Un cop designat el candidat proposat pel cap de l'Estat, estaré encantat de reunir-me amb vostè, així com amb la resta de portaveus dels grups parlamentaris amb representació a la Cambra", ha llançat.