La cúpula d' ERC ha reclamat a Junts en una carta conjunta "sumar esforços" per negociar amb el PSOE una investidura a la Presidència del Govern i, així, evitar la repetició electoral i assolir un bon acord per a Catalunya.

La missiva publicada al diari 'Ara' d'aquest dilluns recollida per Europa Press, l'han signat el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el president republicà, Oriol Junqueras; la secretària general, Marta Rovira; i el candidat al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián.

També la portaveu, Marta Vilalta ; el president del grup republicà al Parlament, Josep Maria Jové; la número 2 a la llista per Barcelona, Teresa Jordà; la senadora per Lleida Sara Bailac i el secretari adjunt Juli Fernández.

Els signants han tornat a exigir l' amnistia i l'autodeterminació i han advocat per "donar resposta a les necessitats de la gent", en el marc del qual ha insistit en el traspàs integral de Rodalies i la reforma del finançament autonòmic.

Han defensat que "la negociació amb l'Estat ha de continuar" després de reivindicar els acords aconseguits a la taula de diàleg i mesures com l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), les pensions o el límit als lloguers.

"Com més siguem, més capacitat tindrem de negociar coses. Si tots remem en la mateixa direcció, som molt més forts", han sostingut.

TORNAR-HO A FER



Els republicans han recordat que "el PSOE no té cap majoria alternativa", i per això veuen els catorze diputats independentistes al Congrés com una palanca que han instat a aprofitar.

"El PSOE ha de ser conscient que si vol governar el seu país, haurà de respectar el nostre", han advertit, i han titllat una repetició electoral de ser --textualment-- una segona oportunitat a la ultradreta.

Si bé han defensat que queda molt per fer per abordar el conflicte polític, han emmarcat els indults i la reforma del Codi Penal en la seva reivindicació de la independència: “En definitiva, per reduir la capacitat repressiva per al moment en què el tornem a fer”.