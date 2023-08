Coalició Canària / @EP

La diputada electa de Coalició Canària , Cristina Valido, ha exposat que està disposada a negociar "un acord puntual" amb el candidat a president del Govern que tingui més suports perquè Espanya "no es paralitzi", però que no recolzaran cap acord de legislatura que inclogui al Govern Vox, Sumar, Podem o Bildu.

"Estem oberts a parlar amb tots dos candidats ", Alberto Núñez Feijóo (PP) i Pedro Sánchez (PSOE), "si aconsegueixen els suports que necessiten", ha declarat la diputada canària.

A més, ha declarat en una entrevista a RNE, que si Sánchez i Feijóo necessiten les Canàries, ells "parlaran, negociaran i plantejaran els problemes dels canaris" en un document, perquè es compleixi "amb terminis i dates".

Valido ha admès que han mantingut converses "informals", de presa de contacte, amb els candidats de PP i PSOE, però des de Coalició Canària estan oberts a reunions telefòniques i presencials els propers dies.

Al seu parer, són PP i PSOE els que han de buscar els suports per a la constitució de la Mesa del Congrés, cosa per la qual cosa Coalició Canària no té "presa", encara que estan a "disposició de l'un i de l'altre".

"Nosaltres estaríem disposats a negociar un acord puntual d'investidura amb qui tingui els suports", perquè la legislatura comenci i s'evitin noves eleccions, però no a un acord de legislatura amb partits extremistes com a "socis de viatge", ha puntualitzat.

Coalició Canària ha recordat que ha arribat a acords tant amb el PP com amb el PSOE, per la qual cosa és "normalitat democràtica" donar suport a qui té "les majories" encara que sigui diferent del partit que governa a les Canàries i el que ho fa a nivell nacional.

La diputada ha descartat que es replantegin contactes amb el PP després que Vox comuniqués que el seu líder, Santiago Abascal, s'ha reunit amb Feijóo després de les generals.

JUNTS REBAIXARÀ LES SEVES DEMANDES

Preguntada per la posició de Junts, els set escons dels quals són fonamentals per a la investidura, Valido ha dit que encara no està clara, si bé ha estimat que "probablement matisaran els plantejaments" de referèndum i amnistia.

Alhora, ha denunciat que els acords amb les Canàries "no es respecten ni s'atorguen", i considera que el País Basc o Catalunya "surten més beneficiats en les negociacions" i el porten veient "molt de temps".

Valido ha indicat que qui vulgui el vot del seu partit s'ha de comprometre a reformar el finançament autonòmic i respectar l'Estatut d'Autonomia, així com la "necessitat" de crear una comissió bilateral i una comissió d'estudis sobre la qüestió migratòria. Ha demandat més informació i mitjans per "atendre i vigilar" una ruta "tan perillosa" de l'Atlàntic en què hi ha naufragis diàriament, ha lamentat.

Després del recompte del vot CERA, Sánchez necessitaria el vot favorable de Junts per ser investit llevat que abans aconsegueixi sumar Coalició Canària, cas en què n'hi hauria prou amb l'abstenció dels de Carles Puigdemont.