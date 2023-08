Mesa electoral / @EP

El PSOE acusa la Junta Electoral Provincial de Madrid d'haver infringit la normativa electoral i de vulnerar la Constitució en negar la seva petició perquè es revisin tots els vots consignats com a nuls en aquesta circumscripció a les passades eleccions generals. Els socialistes van fer aquesta reclamació durant l'escrutini general al conèixer-se que el recompte del vot exterior atorgava al PP un diputat més per Madrid en detriment del PSOE.

En el recurs que ha presentat davant de la Junta Electoral Central contra la decisió adoptada diumenge passat per la junta provincial, els socialistes demanen al màxim organisme arbitral que revoqui l'acord de la junta provincial i accedeixi a la revisió de tots aquests vots.

El PSOE calcula que necessita 1.341 vots vàlids , fet que suposa el 4,43% dels 30.241 vots nuls per 'recuperar' l'escó que va passar a mans del PP. Segons exposa, en fer-se l'escrutini únicament permès dels vots nuls protestats, es van revisar uns 100 vots, i es van donar per bones 32 paperetes del PSOE i 24 del PP.

"Aquestes dades ens permeten aplicar una regla de proporcionalitat que suposa que cada 100 vots, podrien restar-se vuit al PP, de manera que aplicada als 30.141 restants, podria donar-se una diferència positiva per al PSOE de 2.411 vots, gairebé més de 1.000 de els necessaris", afegeixen. Per això, sol·licita "una revisió raonada" ja que no es tracta, diu, de "percentatges desgavellats o impossibles", sinó que amb "una mica més de 4 vots cada 100" es podria veure afectat el resultat electoral.

La junta provincial va argumentar que atendre la petició del PSOE donaria lloc a una "dilació injustificable" que afectaria "forma desmesurada" la realització de l'escrutini general, que no deduïa que la revisió dels vots nuls alterés "les diferències que donen lloc al resultat final" i que la pretensió del PSOE tenia "una mínima possibilitat d'èxit si només es revisessin i validessin exclusivament els vots de la seva candidatura".

INVIABLE I SENSE POSSIBILITAT D'ÈXIT



A més, ha considerat que la petició no era "viable jurídicament", ja que la junta electoral "té com a funció revisar amb plenitud de competències les incidències que constin a les actes de les meses electorals", i que la jurisprudència es refereix únicament a l'"obertura dels sobres per a la verificació del contingut de les actes”, cosa que ja s'havia fet.

En resum, la junta electoral madrilenya va rebutjar la petició del PSOE per considerar-la una "especulació, infundada, en funció de valoracions estadístiques".

En el seu recurs, recollit per Europa Pres, els socialistes fan referència a diverses sentències, una del Tribunal Constitucional del 2015 en què recorda que "no hi ha a la LOREG cap precepte que prohibeixi expressament reclamar la revisió dels vots nuls" i que, de fet si la llei ordena conservar aquests vots (tots els vots a què s'hagués negat validesa, i no només aquells que haguessin estat objecte d'alguna reclamació) ha de ser, per força, per permetre en algun moment posterior la revisió i examen d'aquests vots; de tots, encara que no haguessin estat impugnats davant de les taules".

ELS CIUTADANS NO SABEN DRET



El PSOE també argueix que tant l'organisme arbitral com la jurisprudència han reconegut que en estar les meses electorals compostes per "ciutadans sense coneixements en Dret", la "possibilitat d'error en la valoració de nul·litat és molt alta". Per això, abunden, la llei garanteix que es conservin els vots nuls per revisar-los "davant qui sí que té una capacitat jurídica de validar els vots", és a dir, les Juntes de Zona i Provincials.

Al seu parer, si l'escrutini es limités a la revisió de les incidències reclamades a les actes s'estaria limitant "el sistema de revisió únicament a qui tingui la capacitat de poder fer reclamacions a totes les meses electorals i organitzar-ho per poder comprovar-ho, trencant la igualtat d'armes entre totes les formacions polítiques”.

Per això conclou que la negativa a fer la revisió dels vots nuls consignats a l'actes d'escrutini és també "contrària als principis essencials" del procediment electoral: "transparència i igualtat d'armes".

"ÉS MOLT EL QUE ESTÀ EN JOC"



A més, el PSOE acusa la junta provincial d'estar vulnerant el dret a la participació política tant del diputat 11 com del partit. "És obvi, que el que està en joc és molt, i en particular el dret fonamental d'aquest diputat", addueix.

Per tot això, el PSOE demana a la JEC que atengui la seva petició i de manera immediata torni a convocar els representants de les formacions polítiques concurrents a les eleccions per realitzar un nou escrutini general conforme al procediment establert a l'article 105 de la LOREG, "conforme a l'obertura de tots els vots nuls consignats a les meses/seccions electorals i que obrin en els sobres núm. 1 de les mateixes".

En aquest context, la formació recurrent exposa que la sessió d'escrutini inclou la revisió dels vots nuls que formen part d'aquesta documentació (sobre un) i no només dels que van ser "protestats" si pot "existir una incidència transcendental en el resultat" ".

CANTÀBRIA I CORGÓ

A més, el PSOE defensa que tan "transcendent i justificada" és la seva petició com la que va fer el PP el mateix 30 de juliol quan va instar la revisió de tots els vots nuls a Cantàbria "en estar igualment a una distància curta d'un diputat de Vox ". Els socialistes apunten per una banda que el PP va acabar retirant aquesta reclamació "molt probablement, perquè no interferís en la decisió" sobre el recurs plantejat per ells a Madrid.

I, de l'altra, assenyalen que aquesta reclamació del PP estava "abocada al fracàs per una qüestió de forma, ja que la petició es va realitzar una vegada realitzat l'escrutini general i no dins del mateix, com sí que va fer el PSOE a Madrid, ja que va cursar la petició quan encara no s'havia produït l'escrutí general veure.

També cita el cas d'Alcorcón on, a instàncies del PP, es va produir la revisió de tots els vots nuls emesos el 28 de maig passat, ja que aquesta formació estava a 41 vots d'obtenir un regidor més respecte de 1.051 vots (un 3,3 % dels vots) i aprofita per demanar a la JEC que unifiqui criteris al respecte.

"No es pot actuar de manera diferent entre les Juntes Electorals de Zona i les Juntes Electorals Provincials, respecte dels escrutinis provincials, únicament sobre el principi que els números a relacionar són majors, i, en conseqüència, com assenyala l'Acord això suposi" una dilació injustificable" o "retard desmesurat", doncs, els drets fonamentals no poden dependre de l'àmbit de procés, havent de ser iguals per a tots ells", assevera.