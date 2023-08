El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo /@EP

La meitat dels espanyols donava per fet durant la campanya electoral que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , seria el proper president del Govern , segons una enquesta realitzada pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) els dies previs a les eleccions generals del 23 de juliol.

Es tracta d'un estudi basat en 27.060 entrevistes telefòniques, el doble de les 13.500 previstes inicialment, que van ser realitzades entre els dies 13 i 22 de juliol, incloent-hi l'última setmana de campanya, quan està prohibit difondre enquestes.

Els resultats s'han donat a conèixer aquest dijous i la conclusió és que els espanyols ja assumien que Espanya tornarà a comptar amb un Govern de coalició, ja que així ho assegurava un 84,7% dels enquestats davant d'un 11,7% que pensava en un Executiu monocolor.

Al ser preguntats pel proper president del Govern, la meitat (51,6%) donava per fet que ja seria torn per a Alberto Núñez Feijóo, davant d'un 31,7% que vaticinava la reelecció del socialista Pedro Sánchez.

Una altra cosa són les preferències, i aquí els enquestats pel CIS seguien situant primer Sánchez, esmentat com a president preferit pel 36% davant d'un 28,7% que citava Núñez Feijóo. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, tenia més partidaris (13,5%) que el president de Vox, Santiago Abascal (7,3%).

PREGUNTANT PER LA INTENCIÓ DE VOT FINS A LA VESTRA

Durant tota la campanya electoral, incloent-hi la jornada de reflexió, l'institut demoscòpic públic que presideix el sociòleg socialista José Félix Tezaos CIS va continuar preguntant als enquestats per la intenció de vot.

I, com en les dues enquestes preelectorals del CIS, el PSOE repetia al capdavant amb un 28,3% de suport per un 24,8% que anunciava el vot al PP. A les eleccions generals el resultat va ser al contrari: 33,05% per al PP i 31,70% per al PSOE.