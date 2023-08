Santiago Abascal / @EP

Vox s'ha obert a donar suport a la investidura del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo , sense exigir entrar al Govern i ha destacat que ho faria per evitar un Executiu del PSOE de Pedro Sánchez "amb els enemics d'Espanya".

"No serem un obstacle per evitar un Govern de destrucció nacional", ha subratllat aquest diumenge la formació liderada per Santiago Abascal en un comunicat, en què ha assegurat que els seus 33 diputats al Congrés donarien suport "una majoria constitucional".

Vox ha manifestat la seva preocupació davant de la possibilitat que el cap de l'Executiu en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, sigui investit president "amb els suports del pròfug de la Justícia, Carles Puigdemont, Bildu, PNB i ERC".

Per a la formació, un govern amb aquests suports "constituiria una greu amenaça a l'ordre constitucional ia la convivència" ja que consideren que existiria "la possibilitat que Sánchez fins i tot concedís un referèndum d'autodeterminació", fet que suposaria "un cop d'estat promogut per el propi govern que probablement comportaria una ruptura de la convivència i la pau social”.

Davant d'aquest "perill", Vox ha assegurat que els seus diputats recolzarien "una majoria constitucional a la Cambra Baixa". Així, no serien "l'excusa de ningú ni l'impediment per evitar un govern dels que pretenen destruir els fonaments de la Constitució". "Insistim en aquesta postura, que considerem prudent i assenyada, malgrat els que s'entesten a demonitzar i culpar Vox, demonitzant i culpant més de tres milions d'espanyols que tenen dret a la representació política", ha sentenciat el partit.

Fonts del Partit Popular han indicat que han entès el comunicat de Vox com una "renúncia a exigir la seva entrada al Govern" i han celebrat que ja tenen "171 sís" per a la investidura de Feijóo com a president del Govern.