Catalunya press Ernest Urtasun

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun , ha lamentat aquest dimecres haver notat al PSOE "certa falta d'ambició" en els primers contactes per a l'acord que permeti reeditar el Govern de coalició, i per això ha instat els socialistes a seure a negociar "de debò" i millorar les seves propostes, que segons el parer de la coalició, són per ara "clarament insuficients".

Urtasun, que ha dit que a Sumar li "sorprèn" i "no comparteix" l' actitud mostrada pel PSOE en aquests primers contactes, ha fet una crida a concretar polítiques "ambicioses".

A Sumar "no volem anar a una configuració d´un Govern de coalició amb pocs compromisos concrets, volem que siguin ambiciosos. I per tant, alhora que estem buscant els suports d´Esquerra Republicana i dels altres socis al Parlament, sí volem traslladar al PSOE i demanar-li que se sent negociar de debò", ha manifestat durant una entrevista a Cadena Ser.

Per a Urtasun, el PSOE de moment fa la sensació de voler un programa de govern amb "excessiva poca concreció" que no trasllada un "nivell d'ambició suficient", mentre que per a Sumar cal un acord "molt concret i detallat".

El portaveu s'ha mostrat convençut que els pròxims dies el PSOE canviarà de postura i hi haurà acord, alhora que ha incidit que el resultat de les urnes del 23 de juliol evidencia que l'única opció de Govern és una majoria progressista, que no pot donar una “segona oportunitat” a la dreta.

"De les urnes surt que aquest país no vol PP-Vox. Hem de governar més i millor, cosa que significa afrontar els problemes dels ciutadans que estan pendents i han de ser afrontats amb un contracte de Govern no només entre nosaltres, sinó també amb la ciutadania", ha apel·lat.

NEGOCIACIÓ "COMPLEIXA"

Sobre les negociacions amb ERC i Junts, el portaveu de Sumar ha assegurat que "avancen de manera positiva", tot i que no ha donat més detalls al·legant "discreció". "Afrontem això amb tota l'ambició i amb tot l'optimisme perquè creiem que sortirà bé", ha expressat.

I ha remarcat que tot l'espai progressista és conscient que són negociacions "complexes" en què la qüestió catalana "estarà molt present", però que aquest no serà l'únic punt, ja que s'està parlant alhora de millorar les polítiques públiques.

Urtasun, que ha esquivat pronunciar-se sobre si està a favor o en contra de l'amnistia que demana Junts, ha insistit que la solució passa pel diàleg amb Catalunya i ha tornat a defensar la necessitat d'una votació sobre l'acord que surti de la Taula de Diàleg.