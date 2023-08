Foto: Europa Press

"Primera notícia, almenys pel que fa a Junts per Catalunya". Així de contundent s'ha mostrat, al perfil de Twitter, Jordi Turull minuts després de l'entrevista que el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun , ha concedit a la Cadena SER i en què ha parlat sobre l'estat de les negociacions per a una possible investidura de Pedro Sánchez.

El secretari general de la formació ha respost així a les paraules d'Urtasun, que ha apuntat que encara que les negociacions amb ells i amb Junts "avancen de manera positiva".