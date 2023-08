El ministre de Presidència, Félix Bolaños / @EP

El PSOE recorrerà al Tribunal Suprem la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de rebutjar el recompte de tots els vots nuls a la província de Madrid, encara que aquest procediment judicial, per al qual hi ha dos mesos de termini, no afectarà el calendari de la constitució del Congrés, prevista pel dia 17.

La decisió de recórrer ha estat confirmada pel ministre de la Presidència Félix Bolaños, que ha recordat que l'assignació del darrer diputat per Madrid es va decidir "per molt pocs vots" a favor del PP i el detriment del PSOE, i que "el més garantista, el més raonable és que es validin aquests vots, es tornin a comptar i es comprovin”.

A la reunió del dilluns passat, la JEC va rebutjar la pretensió del PSOE de revocar l'escrutini dels vots emesos a Madrid, confirmant el repartiment d'escons que havia donat per bo la Junta provincial. Els socialistes al·legaven que, si es validés el 4,43% de les 30.200 paperetes que van ser qualificades com a nul·les, podrien 'recuperar' l'escó que va guanyar el PP després del recompte del vot exterior.

UNA RECLAMACIÓ REBUTJADA PER DUES JUNTES ELECTORALS

Aquella reclamació ja havia estat rebutjada per la Junta provincial, que assenyalava que un nou recompte donaria lloc a una “dilació injustificable” i que la petició no era “viable jurídicament” i només es basa en una “especulació infundada, en funció de valoracions estadístiques ".

Per a la JEC, revisar l'escrutini general de la Junta de Madrid és una decisió de tal gravetat que hauria requerit "invocar arguments de pes" per part del PSOE, a qui retreu que "no s'addueix cap motiu o indici d'irregularitat" al tractament dels vots nuls i ni tan sols es qüestiona el procediment seguit.

La resolució del màxim organisme arbitral dels comicis ja només era recurrible per la via contenciosa administrativa davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per a la qual cosa el PSOE disposa d'un termini de dos mesos.

Fa dos dies, la vicesecretària general del PSOE i ministra d'Hisenda va dir que el seu partit estudiaria jurídicament si "té algun interès" acudir al Suprem i fins i tot va lliscar que no volien fer d'aquest assumpte "cap cavall de batalla" una vegada que la JEC s'havia pronunciat.

Però aquest dijous el ministre Bolaños ha volgut confirmar que el PSOE sí que recorrerà davant el Suprem "perquè tots els vots nuls a la circumscripció de Madrid es tornin a revisar". Això sí, el recurs no tindrà efectes per a la prevista constitució del Congrés, ja que la Junta de Madrid ja ha expedit les credencials als diputats.

ELS VOCALS DE PSOE I PODEM JA VAN DONAR L'ARGUMENT

Els vocals proposats pel PSOE i Podem a la Junta Electoral Central (JEC) ja van discrepar de la decisió adoptada i van signar un vot particular recolzant un nou recompte dels vots nuls a Madrid al·legant que l'escassa diferència de vots entre PSOE i PP justificaven la revisió de l'escrutini.

Davant els altres deu membres de la JEC, la majoria magistrats del Suprem, els tres catedràtics --Juan Montabes Pereira i Miriam Cueto Pérez, proposats pel PSOE, i Esther del Campo García, afavorida per Podem-- defensen que, malgrat a les complicacions que hagués provocat, calia haver prevalgut "la garantia del contingut essencial del dret al sufragi passiu".

Com Bolaños, entenen que la simple dada objectiva de la proximitat de resultats (entre PSOE i PP) "hauria estat raó i justificació suficient per a una estimació del recurs i el reconeixement al dret a la revisió del vot nul a la circumscripció de Madrid".