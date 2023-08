Foto: Europa Press

La líder de Sumar, Yolanda Díaz , s'ha mostrat partidària d'"avançar en un acord territorial " i " dialogar amb Catalunya per resoldre el conflicte polític". Així ho ha dit en una entrevista concedida a El Periódico .

"Espanya està preparada, és un país modern", assegura Díaz, no es vol pronunciar sobre si el que és necessari és una amnistia o un referèndum però demana no tenir "por".

"A Catalunya hi ha un conflicte polític al qual mai no s'hauria d'haver arribat, que hem millorat moltíssim durant la legislatura passada i que hem de seguir millorant. Si governen el PP i Vox, les relacions empitjorarien", afirma. "No sóc a les posicions d'incendiar Catalunya, no vull treure rèdit electoral d'un problema que és molt greu", avisa.

De la mateixa manera, assegura que el lideratge de Feijóo "s'apaga".