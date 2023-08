El Senat. Foto: Wikipedia

El Senat de la 15a Legislatura es constituirà el proper dijous 17 d'agost. El Partit Popular es prepara per fer valer una majoria absoluta de fins a 143 senadors que li permetran aconseguir la Presidència de la cambra, controlar la Mesa del Senat i, per tant, condicionar la tramitació de les lleis que arribin del Congrés, podent dilatar-les, modificar-les i fins i tot vetar-les.

La sessió començarà a les 10 del matí i seguirà l'ordre del dia habitual: obertura, organització d'una taula d'edat, votacions per triar la nova mesa i presa de possessió dels senadors, cosa que acostuma a generar polèmica per la fórmula que utilitzen alguns per jurar o prometre el càrrec.

En aquesta primera decisió, els populars faran valer la majoria absoluta per quedar-se amb la Presidència del Senat, encara que de moment es desconeix el nom que proposaran per a la votació.

SORRES, ROTLLAN I VERMELL, A LES QUINIELES

Entre els senadors que té el PP a la nova Legislatura, elegits el 23J i per designació autonòmica, destaquen noms com el del vicesecretari de Coordinació Autonòmica, Pedro Rollán (el més votat); l'expresidenta del Parlament gallec, Pilar Rojo; l'expresidenta del Congrés, Luisa Fernández Rudi; o l'exlíder del PP andalús, Javier Arenas, entre d'altres.

En qualsevol cas, haurà de ser la direcció del partit qui decideixi el nom de la persona que ocupi la Presidència del Senat, que suposa ser la quarta institució de l'Estat.

Amb els seus 143 escons, els populars tenen assegurats tres llocs més més a la Mesa del Senat (una Vicepresidència i dues Secretarias), per la qual cosa unit a la Presidència, comptarà amb una majoria absoluta folgada en aquest òrgan de direcció de la Cambra Alta, quatre vots de set.

Fins i tot té marge per oferir un lloc a la Mesa del Senat a alguna minoria amb vista a assegurar-se vots per a la batalla de la Mesa del Congrés, que es dilucidarà aquest mateix matí de dijous, o per a una futura investidura.