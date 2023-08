Rovira, en una imatge recent. Foto: Europa Press

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha afirmat que prioritzen l'entesa estratègica amb Junts per Catalunya i que no volen renunciar a la "força conjunta i necessària" de 14 diputats independentistes per negociar la investidura del president en funcions i candidat del PSOE a la Presidència, Pedro Sánchez.

Rovira ho ha dit a Twitter i ha adjuntat la notícia de La Vanguardia d'aquest diumenge 13 d'agost segons la qual Junts veu inviable un front comú amb els republicans.

Ha assenyalat que, des del seu partit, "14 (diputats) coordinats estratègicament pesen més que 7 per cada costat" i ha afegit que tant el PSOE com els Junts ja coneixen la posició d'ERC.

També ha titllat que aquesta legislatura la Mesa del Congrés hagi "vetat el català", no hagi permès la investigació de l'espionatge de Pegasus i que hagi encallat la tramitació de la llei de l'amnistia, ha dit.

Rovira s'ha reafirmat en allò que ja va dir el 2 d'agost: "El PSOE no pot donar per descomptat els vots d'ERC".