Repassem el camí de l'exfutbolista, a què s'ha hagut d'enfrontar a desafiaments i controvèrsies. EP

Gerard Piqué , reconegut per la seva reeixida carrera al futbol, ha demostrat ser un emprenedor constant en la recerca de noves oportunitats per diversificar les seves inversions i participar en projectes empresarials. Des de la creació de la seva empresa matriu, Kosmos , el 2017, ha dut a terme diversos moviments empresarials notables.

Un dels projectes més destacats ha estat l'organització de la Copa Davis , una iniciativa ambiciosa que no va aconseguir els resultats econòmics esperats. A més, la compra del club Andorra , que s'ha vist embolicada en incertesa a causa de disputes amb el govern andorrà, ha afegit turbulència a la seva cartera empresarial. Piqué va amenaçar d'emportar-se la franquícia del club fora del Principat després que el govern andorrà impedís l'ús de l'Estadi Nacional, l'únic camp d'herba natural al país, argumentant que havia de ser utilitzat per l'equip de rugbi local.

Tot i això, Piqué no és aliè als desafiaments empresarials. La seva primera empresa, Kerad Games , fundada el 2011, va llançar el joc 'Golden Manager' , una versió moderna de l'aclamat 'PC Futbol'. Tot i que el joc va ser elogiat per la crítica, l'empresa va registrar pèrdues de més de mig milió d'euros, cosa que va resultar en el tancament el 2015.

En la seva incursió a la indústria de l'hostaleria, Piqué va fundar 'Bas Alimentaria' el 2013, una empresa de producció d'hamburgueses de vedella, juntament amb un restaurant d'hamburgueses premium anomenat 'Yours' . Tot i això, tots dos projectes no van tenir l'èxit esperat i 'Yours' va tancar les portes a mitjans del 2017.

Tot i els revessos, Piqué es va embarcar en un projecte més ambiciós, associant-se amb l'empresari i conegut restaurador Tomás Tarruella per obrir 'Blue Spot' , un luxós restaurant a la Barceloneta, a prop de l'Hotel W. Malauradament, el restaurant va patir pèrdues substancials en el seu primer any, i la pandèmia va agreujar encara més la situació. Com a resultat, Piqué va haver de declarar-se en concurs de creditors i sol·licitar la liquidació dos anys després de la seva obertura.

A més dels seus desafiaments empresarials, Piqué també es va enfrontar a controvèrsies en relació amb el seu involucrament en projectes empresarials vinculats al futbol, com la producció del documental 'La Decisión' , que va causar descontentament entre la directiva del Barcelona. També va intentar llançar 'The Players Tribune' a Europa, una plataforma de continguts per a esportistes que va tenir un començament poc prometedor.

El futbolista va enfrontar qüestionaments a la seva imatge quan es va revelar que, juntament amb el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, va buscar obtenir una comissió milionària per portar la Supercopa del 2020 a l'Aràbia Saudita , cosa que va generar una polèmica significativa.

El capítol més desafiador per a Piqué va ser el seu intent de revolucionar la Copa Davis, un projecte que va prometre una inversió multimilionària al llarg de 25 anys, però que va acabar en desacord i disputes legals en només quatre edicions. A més de les dificultats financeres, també va enfrontar crítiques per part de tennistes insatisfets amb el nou format.

Més recentment, Piqué es va aventurar al món dels esports electrònics en fundar, juntament amb Ibai Llanos, un club d'eSports anomenat KOI i la creació de la Kings League . Tots dos projectes encara estan en creixement i el temps dirà com es desenvoluparan.