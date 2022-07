Lluis Rabell a l'entrevista concedida a CatalunyaPress té les idees molt clares/@CatPress

Luis Rabell va ser al seu dia cap de llista de la formació política de Catalunya Sí que és Pot a les eleccions catalanes. Provenia del món associatiu i va ser president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. La seva arribada al Parlament va coincidir amb tota l'efervescència del procès i va viure a primera fila els acalorats debats parlamentaris que es produïen a Catalunya. Al costat del seu company Joan Coscubiela, van tenir una actuació d'acord amb la seva "consciència política" i arribat un moment, malgrat les directrius en contra del seu partit es van plantar i van dir no. Això els va costar que Ada Colau que fins aleshores l'havia considerat “amic”, li posés la creu i no fos més en una llista electoral. Ara ha presentat el seu llibre L'ESQUERRA DESNORTADA: ENTRE PARIES I BRAHMANS . Amb ell hem parlat d'una mica de tot.

--Què vol dir quan parla de l'esquerra desnortada?

--Parlo sobre una esquerra desorientada, una esquerra que ha anat perdent peu per moltes raons al llarg de les últimes dècades, ha anat perdent peu sobre la base social històrica: la classe treballadora i que s'enfronta a reptes inèdits al nou segle. Reptes generats per l'evolució del capitalisme, per una pugna geoestratègica que aboca a situacions tremendes i conflictives com les que estem vivint en aquests moments amb la guerra d'Ucraïna i que no sap gaire bé on va, ni quin és el seu projecte. Sobretot, que ha anat perdent el costum de parlar la seva gent, la gent més humil, les pàries. I ha anat donant un pes amb la seva presència a les seves files i als seus òrgans dirigents i entre els seus quadres el que Thomas Piketty anomena els bramans, és a dir, les de la gent que prové de les classes mitjanes il·lustrades que han anat ocupant un lloc preeminent tant a la socialdemocràcia com a l'espai de l'esquerra alternativa al llarg de les darreres dècades.

--I a què creus que es deu aquest canvi?

--Bé, a molts factors. Jo crec que el segle XX hi va contribuir, amb una derrota, l'esfondrament de les grans utopies i els grans models d'emancipació que durant tot el segle havien mobilitzat la il·lusió i les energies de diverses generacions amb la caiguda del mur de Berlín; l'enfonsament estrepitós i en el descrèdit de tot allò que havia representat la Unió Soviètica. I també això es va conjugar amb la revolució conservadora, amb algunes dècades d'hegemonia del neoliberalisme a nivell mundial, tant en l'àmbit polític, cultural com en la transformació de la realitat socioeconòmica. Això què va fer? Doncs que aquesta combinació de factors tant polítics i ideològics com materials, concretament la desagregació de les bases socials històriques sobre les quals s'havia assegut a l'esquerra en què vivim amb els processos d'externalització, de desindustrialització i d'atac a l'Estat del benestar. Del desplaçament dels centres productius, de les metròpolis a l'Àsia. Això va generar una situació extremadament complexa en què encara no hem estat capaços de generar-ne de nous.

--La “transformació” i gairebé desaparició del PCE i la metamorfosi del PSUC. Com ho interpreta?

-- Bé, això crec que forma part d'aquesta combinació de factors que he explicat. Es va enfonsar la Unió Soviètica i amb ella es va enfonsar un referent per al moviment obrer internacional que havia prevalgut durant dècades i que havia vertebrat una part molt important de la classe treballadora i del moviment obrer europeu i es va enfonsar fins i tot en el descrèdit als corrents . Com aquella amb què jo m'identifico. Que havíem estat crítics amb l'estalinisme i que havíem apostat durant molts anys perquè la Unió Soviètica i els països de l'Est fossin el teatre d'una revolució democràtica. També una mica com el camí que va insinuar la Primavera de Praga al 68, de la qual parlo al llibre, i que era la idea que la classe treballadora d'aquests països escombrara els règims marcadament policials o totalitaris i restaurar-se una vida democràtica i que alhora fos capaç de ressituar els elements potencialment favorables al socialisme com una potent economia nacionalitzada i una capacitat d'incidència positiva sobre tota la vida social en un sentit de reconducció cap al socialisme, un socialisme molt més igualitari, democràtic. Els qui teníem aquesta perspectiva, aquest somni que venia de la tradició trotskista, que va defensar sempre, aquesta perspectiva.

-- El fracàs de l'URSS i la caiguda del Mur de Berlín va deixar òrfena l'esquerra comunista?

-- El fracàs de l'URSS, la caiguda del Mur de Berlín i tot el que això va significar, va arrossegar al descrèdit tota l'esquerra de matriu comunista. I paradoxalment, encara que això es podia imaginar que sobre el paper donaria un nou impuls a la socialdemocràcia, no va ser així perquè el problema no era tant ideològic com de correlació de forces entre les classes socials. L'Estat del benestar ha estat la bandera, la influència de la socialdemocràcia a Europa des de la postguerra. Aquest estat del benestar tenia molt a veure amb la correlació de forces que representava el final de la guerra i la pròpia existència de l'URSS. La necessitat que va tenir el capitalisme de fer arribar a un cert pacte social i establir unes concessions importants a la classe treballadora i a les classes populars en termes de repartiment de la riquesa, d'accés a la producció social, etcètera, etcètera. Quan es va enfonsar això va coincidir o va expressar la pressió enorme del capitalisme a l'època neoliberal. A partir dels anys 70, aquest pacte social es va trencar i aquesta mateixa ruptura va soscavar, va posar en qüestió el que era, la raó de ser de la socialdemocràcia a Europa i va començar a lliscar aquesta socialdemocràcia cap als postulats neoliberals. Tots recordem què va ser la tercera via de Tony Blair a Anglaterra o a Alemanya, amb programes d'austeritat aplicada a la seva pròpia classe treballadora, amb paràmetres molt marcadament liberals. Hi va haver aquest desplaçament de la socialdemocràcia i aquesta conjunció d'enfonsament de perspectives. Aquest conjunt de transformacions que han definit aquestes darreres dècades d'hegemonia neoliberal és el que explica aquestes dificultats de fons de l'esquerra que ha perdut peu amb els seus. El problema és que aquest lliscament que ha definit molt aquest pas dels pàries als bramans, va acabar en aquest lliscament.

- -Vol dir que la inclusió dels bramans ha suposat la crisi de la socialdemocràcia?

-- D'aquest lliscament va sorgir una crisi i un desmuntatge de la socialdemocràcia i una eclosió d'una fusió neoliberal, que és la que tenim a Madrid i que s'acaba col·locant cap a la dreta o centre dreta. Aquest és el drama de fons de l'esquerra. En aquesta època la multitud de canvis han propiciat aquesta crisi molt, molt de fons. Però crec que cal veure'l amb aquesta perspectiva històrica i internacional. De vegades ens deixem portar pel que és immediat o per les expressions particulars d'aquesta crisi. Però només podem entendre el que és particular, si entenem el que és general. El més general és aquesta transformació que ha portat dècades a formar. No ha vingut d'un dia per l'altre, no ha caigut del cel. Parlem d'una transició, d'un procés de 40 anys o més i que ens ha portat on som ara: una esquerra desorientada, enfrontada a reptes inèdits i que sent el tremolor a les cames davant d'aquesta tessitura.

--En aquesta situació, quin paper han jugat els sindicats? També s'han allunyat de la classe treballadora?

--No, els sindicats han patit en primera persona aquesta transformació induïdes per l'època de regulacions. Els sindicats a Europa tenien els seus bastions que els donaven una capacitat d'interlocució amb el poder molt gran, a les grans concentracions industrials, a les conques mineres, etcètera. Això ha debilitat enormement els sindicats, que s'han trobat amb una classe obrera progressivament precaritzada, amb una tercerització, amb una externalització. A França ha estat dels països que més clarament s'ha apuntat a la idea de les empreses sense fàbrica, això ha fet que més d'un 1/3 dels llocs de treball industrials s'hagin perdut a la metròpoli. Els sindicats tenien un gran potencial: organitzaven la vida social i impregnava la classe treballadora d'un sentiment de pertinença, d'un sentiment de comunitat enorme. Bé, en la mesura que això s'enfonsa, que els seus centres de producció s'enfonsen i es transformen en zones on l'economia passa a ser terciària, les feines inestables i precàries, els sindicats aquí perden enormement la seva influència, perden els seus usos, la seva suport i la base. I tenen el repte d'organitzar la classe treballadora en les condicions actuals. Són molts reptes per al sindicalisme. Cal constatar que els sindicats no s'han allunyat de la classe treballadora perquè hagin tingut una orientació o uns centres d'interès diferents, sinó que senzillament s'han trobat amb una situació en què la seva base tradicional s'ha anat desmuntant. El sindicalisme s'ha de ressituar als nous temps com ha fet altres vegades. El sindicalisme és una base important de l'esquerra.

Llus Rabell en una intervenció al Parlament de Catalunya/@EP

-- L'esquerra sempre ha donat suport i s'ha servit del moviment veïnal. Ara sembla que està distanciada. Per què?

--Bé, jo crec que hi ha una combinació de dos factors; d'una banda, que el moviment veïnal s'ha afeblit, han envellit. A la Transició els moviments veïnals eren una mena de viver de diferents moviments socials que després han explosionat i han desenvolupat la seva pròpia agenda. Però, per exemple, a la meva associació de veïns d'aquest barri sempre hi havia, als anys 70, cua. En el període d'ascens contra el franquisme, van jugar el seu paper d'escola de democràcia, de recollir diverses inquietuds a la societat i d'agrupar-les. Això, en iniciar-se una vida democràtica, una part d'aquests quadres, d'aquests moviments veïnals van ser absorbits per les institucions i en part també els moviments que portava al ventre moviment veïnal, eclosionar o no, i van tenir la seva pròpia agenda i el seu propi desenvolupament.

Això ha donat una evolució complicada, perquè hi ha unes associacions que són relativament febles, que encara representen una connexió amb la realitat i una experiència i un coneixement del territori, però que alhora tenen enormes dificultats per renovar-se. Això fa que les esquerres, quan són a les administracions, doncs els concedeixen una importància molt relativa o fins i tot que de vegades les menyspreen, perquè és allò de quantes divisions tens i les divisions que pot presentar un moviment veïnal, doncs són molt minvades, no?

Però és clar, jo crec que hi ha una part d'equivocació de l'esquerra, de subestimar el propòsit de cultura, de coneixement i de capacitat d'interlocució, de formatejar en termes negociables els problemes dels barris de la ciutat que té el moviment associatiu . Aquí s'equivoca l'esquerra a subvalorar. Crec que faria bé a donar-los més importància i sobretot a recolzar, a apostar també de manera militant per la revitalització dels moviments.

-- El “procés” ha debilitat a l'esquerra, l'ha enfrontat i ha defraudat el votant d'esquerres?

-- Bé, ha fet una mica de tot això. Ha rebentat tots els partits polítics i els ha desfigurat. Ha estat una convulsió que, encara que és veritat, que ha baixat, però d'alguna manera tendeixo a pensar que encara sota les cendres el desànim i la frustració que ha generat el procés encara hi ha les brases del que hi ha, del que ha hagut. No, el que hi ha hagut ha estat un fenomen sobre el qual, amb la perspectiva del temps, és més, quan estàs en calent és difícil tenir la visió, però amb els anys s'aprecia millor la naturalesa dels fenòmens que hem tingut amb el procés, han estat sobretot, una revolta de les classes mitjanes de Catalunya, amenaçades, angoixades per una crisi molt profunda, la que es va desencadenar el 2008, la crisi financera. Amb el sentiment també de neguit que genera el desordre global i la globalització en conjunt, i que en un moment, va pensar que, potser separant-se d'Espanya, aniria millor a aquestes classes mitjanes i aquest moviment de sentiment es va anar formant, cavalcat i transformat en una política oficial per part de la nomenclatura, diguem-ho així, que governava la Generalitat des dels temps de Pujol.

Lluis Rabell va ser el cap de llista de Catalunya Sí Que És Pot/ @EP

Amb el parèntesi del tripartit es va donar aquí un fenomen inèdit. I és que la dreta que va aplicar les retallades més antisocials en massa, fins a la més temible, les més avançades en aquest sentit, que va anar més lluny en el sentit de les polítiques d'austeritat i que les va aplicar de la mà de la dreta espanyola. No estava sol. No només el primer govern d'Artur Mas va tenir el suport del PP aquí. Sinó que el PP a Madrid va comptar amb el suport de Convergència i va comptar amb el suport en coses que per a les quals necessitava els seus vots parlamentaris com va ser l'amnistia fiscal o com va ser la reforma fiscal . És a dir, tenim una situació inèdita que també ho va ser a Europa. Des de llavors un govern amb aquest tarannà va arribar a capejar el descontentament social que va esclatar al 15 M i que es va manifestar en les vagues generals. Va arribar a trampejar això amb un moviment de masses que va desviar i que va comprimir la crítica social, orientant-la cap a la il·lusió. Una sortida determinada que era posterior a l'horitzó de la independència. Això va ser inèdit a gairebé tot Europa. Els governs que havien practicat polítiques d'austeritat van ser més rics o van caure tard o d'hora. Aquí es va aguantar, aquest govern. I això va ser possible gràcies a aquesta capacitat per fer del procés una cosa que tapava la protesta social anterior. I això es va emportar les esquerres.



Aquest esdeveniment també va transformar els partits de dretes i d'esquerres. També hi ha un canvi generacional i de lideratges importants. Els quadres que s'havien format a l'època anterior van deixar pas a líders de tall més populista i comunista que hem tingut aquests darrers anys. Bé, en aquest sentit, sí, efectivament ho va canviar tot, i van transmutar les forces polítiques i va posar en crisi la venda a l'esquerra, que jo crec que va tenir dificultats i encara l'està tenint per trobar el seu camí. Entre la pressió del nacionalisme i la resposta per part del nacionalisme espanyol he trobat un camí independent. És el camí de la proposta federal. Bé, és la meva opinió, però trobar aquest camí ha estat difícil. Semblaria que encara hi és.

-- Catalunya Sí que Es Pot va ser un invent polític que va funcionar fins que va arribar el procés. Qui es va carregar a Catalunya Sí que Es Pot, Colau?

-- Bé, s'ho va carregar la personalització de la política que sempre té les seves arestes i mai acaba d'adonar-se de la complexitat del procés. El que va passar és que Catalunya sí que es Pot reflectia un moment de conformació d'una esquerra a l'esquerra de la socialdemocràcia que apuntava camins diferents. Aquest espai polític va intentar, em refereixo al grup parlamentari, que va ser finalment allò que va quedar d'aquella aposta, d'aquella confluència, va intentar marcar un camí crític i d'oposició d'esquerres. I en aquells moments encara l'espai polític a què pertanyia era el dels comuns, ja que aquest espai polític encara dubtava molt sobre l'enfrontament amb els polítics independentistes. Volia acompanyar-lo i d'alguna manera volia ser la seva ala esquerra. Per això va arribar on va arribar. No és que Colau es carregués exactament res, sinó que va ser l'espai polític que no havia madurat prou per apostar per aquesta bretxa que volia obrir el grup parlamentari en aquell moment. Com he dit moltes vegades, l'espai dels comuns en aquell moment va apostar per visibilitzar-se a través d'un peu a l'Alcaldia de Barcelona i un altre al Congrés dels Diputats, obviant el conflicte polític que es lliurava al Parlament de Catalunya. Es va intentar desviar el conflicte polític amb els altres. El temps ha passat i cal esperar que s'aprenguin les lliçons del passat, encara que costa aprendre-les en política .

Lluis Rabell amb membres de Podem i ICV / 2EP

--¿I perquè no volien el debat al Parlament de Catalunya?

-- Perquè això obligava a una certa delimitació i a una confrontació amb sectors socials i polítics que encara es veien com a molt propers culturalment i ideològicament als comuns. Jo crec que encara a l'espai dels comuns, hi ha sectors de militants que són propers a Esquerra Republicana o la CUP. Em refereixo a fronteres ideològiques, culturals i fins i tot sociològiques. I és clar, entrar en una baralla política amb les forces que capitanejava aquesta realitat ja que obligava a certes limitacions, fins i tot doloroses i no fàcils en aquella època. Però es recorda la càrrega emocional que hi havia al debat polític. La càrrega emocional era enorme. Si vols evitar aquestes friccions, la dificultat objectiva de poder buscar una sortida serpentejava la situació. Però tot això té els límits. Arriba un moment crític, en què cal decidir que cal plantar-se, aquell moment va arribar i es va haver de plantar. No hi havia terreny de reconciliació possible, o els seguies o t'enfrontaves. Però no hi havia possibilitat de conciliació, és el xoc, la por a aquest enfrontament de grup que va minar l'estat d'ànim dels comuns durant tot aquest procés.

--¿Aquesta ambigüitat política i ideològica que està tenint els Comuns li pot passar factura?

-- És clar, passa factura. En política, tot passa factura. Cal treure's del cap la idea simplista que, si ho fas bé, les coses et van automàticament bé. Pots fer les coses bé i trobar-te amb un conjunt de factors adversos i que no tinguis musculatura per revertir certes tendències i que acabin submergits. Això és el que crec que la cultura, la idea del triomf del criticisme. En política cal relativitzar les lluites i si ho fas bé, tens possibilitat que et surti bé . No? La garantia, no!

--¿Ha madurat prou en aquest sentit aquest espai polític ?

-- Bé, jo crec que va lent en la maduració i veig, per exemple, que en algun dels discursos i en algunes intervencions que fa la dirigent, que és una molt bona comunicadora com Jessica Albiac, incideix cada cop més en una certa perspectiva federal. Hi ha una certa coherència, però encara els passos són de tempteig. Encara és tímid. Jo crec que la gent identifica poc l'espai dels comuns, com una força política que aposta per una determinada sortida a la crisi política a Catalunya, per una sortida federal.

Rabell: "Els intel·lectuals estan perduts a tot arreu"

--¿Els intel·lectuals han abandonat l'esquerra a Catalunya?

-- Els intel·lectuals estan perduts al món mundial, no només a Catalunya, a tot arreu estan perduts. Dels intel·lectuals se li espera coses i és exigible que se'ls demanin. Però la capacitat dels intel·lectuals per pensar i posicionar-se davant dels grans problemes sempre ha tingut molt a veure amb l'existència de forces socials potents. Quan hi ha hagut un moviment obrer combatiu, potent, present, que pensa en la vida de la societat i en la vida política, quan hi ha hagut una esquerra organitzada influent, el món intel·lectual ha discutit i han sorgit intel·lectuals que han animat pensaments sobre causes que hi ha a la vida. La vida intel·lectual sense ser reflex mecànic, sí que té molt a veure amb l'ebullició i la capacitat i amb el conflicte social . Després de dècades d'hegemonia neoliberal , doncs tenim una intel·lectualitat que sí que aporta les seves coses perquè la vida segueix i el pensament no desapareix. Però sí que tenim un moment en què es nota la influència enorme i aquesta penetració dels valors del mercat.



El meu avi veia la universitat com una font de coneixement i llibertat. Entenia que el coneixement, la investigació, la cultura eren conquestes de la societat. Fer-s'hi representava un pas endavant cap a l'emancipació. Ara veiem que allò que havien de ser temples del saber com són les universitats han quedat envaïda pels criteris mercantils, també per la mediocritat i en molts aspectes per la renúncia a complir aquest paper social de les universitats com a temple del saber. Quan veiem que a facultats de la UAB, per exemple, no es defensa la llibertat de Càtedra d'una personalitat com Juana Gallego , crec que alguna cosa va malament i es produeix un desistiment de funcions dels que haurien de defensar la llibertat d'expressió per defensar el pensament crític. Molts dels intel·lectuals estan en aquesta situació que Geraldine Schwarz anomena els amnèsics. Són aquelles persones que es van deixar arrosseguen per la conveniència, del moment. Mantenim un món intel·lectual i un món acadèmic fins i tot de col·legis professionals, de gent que davant els vents reaccionaris que bufen i continuaran bufant amb força davant d'aquestes tendències que envairan la intel·lectualitat i el pensament hi ha molts amnèsics. Mentre no es recomposi l'esquerra, hi continuarà havent molts amnèsics al capdavant de les nostres institucions.

Membres del grup del Parlament Catalunya Sí Que és Pot/a les escales del Parlament/ @EP

-- Què cal per a la recomposició de l'esquerra?

--Molta intel·ligència col·lectiva , sobretot perquè jo crec que no hi ha fórmules clares. Ningú no té una recepta màgica i caldrà que es combinin tots els factors. Que la pròpia lluita de classes, que aquesta sempre hi serà, sempre prosseguirà; noves energies que afavoreixin que hi hagi relleus perquè és veritat que cada experiència política doncs generi un quadre que tenen les seves limitacions i de vegades difícilment poden fer el balanç de la seva pròpia trajectòria; alhora cal una reflexió col·lectiva, un balanç adequat de les últimes dècades.

Al llibre el que procuro fer són apunts, no pretenc fer una història acabada, una visió acabada de quaranta, cinquanta anys d economia liberal. Però sí que apunto certs problemes de fons que l'esquerra ha d'abordar, reflexionar i resoldre'l des de la seva pluralitat. Perquè no crec que això s'hagi de solucionar que hi hagi una sola formació d'esquerres que de totes les respostes. Crec que hi ha espai perquè es pugui configurar un corrent socialdemòcrata reformista i alhora una esquerra crítica que contempli en les hipòtesis, en la perspectiva històrica, la possibilitat i la hipòtesi d'una revolució. És un fet que explico al llibre i em diuen que xoca a molta gent.

-- Com t'imagines que es pot produir una revolució?

--Doncs perquè està a punt de ser una contrarevolució, per tant, es pot produir una revolució. És difícil imaginar que les contradiccions que s'estan acumulant als Estats Units i la Xina no passin per convulsions socials tremendes que poden generar grans reptes històrics, però que també poden desembocar en progrés, en transformacions molt avançades que tinguin un impacte. Fa falta una esquerra que contempli aquesta visió, que sigui lleial a la seva gent i que avanci pas a pas en la defensa de les coses quotidianes i en aquesta recomposició lenta i complicada de la classe treballadora, dels sindicats. Per aquí van les vies, que caldrà saba nova, de noves generacions.

Lluis Rabell: "En una societat líquida com la nostra tenim líders una mica fràgils i efímers que es corresponen amb l´època que ens ha tocat viure".

--Parla de saba nova, però tres representants d'aquestes generacions noves, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pablo Casado i fins i tot Alberto Garzón, han fracassat i fins i tot el mateix Pedro Sánchez té problemes. Què està passant amb aquests nous líders?

-- Pedro Sánchez és un socialdemòcrata postmodern per la seva cultura i pensament. No és un retret. Allò que caracteritza els postmoderns més que una ideologia clara o un projecte definit els interessa la immediatesa, el driblatge curt, l'habilitat tàctica, l'instint de supervivència, la maniobra i l'audàcia.



Pablo Iglesias forma part d'aquesta època històrica en què la representació de la democràcia política en aquestes sigles han entrat en crisi, tot ha esdevingut líquid i vaporós.

És aquí on han sorgit aquest tipus de lideratges que han funcionat des de la immediatesa i que han funcionat molt amb un discurs populista que ha consistit a tractar de formatejar els estats d'ànim episòdics a la societat, pensant que es pot fer política amb això. Això us permet formatejar la indignació, que és el que ha fet Podem: formatejar la indignació muntada en un format exitós de la indignació. Però arriba un moment que entren a les institucions i cal fer política: cal un bagatge, una ideologia, un programa, i sobretot, quadres experimentats i formats que tinguin una osmosi de formació política amb la societat i, sobretot, amb altres societats que pretén representar. I això és el que tenim, líders de societat líquida. I la realitat que queda són líders una mica fràgils i efímers que es corresponen amb l'època que ens ha tocat de viure.

Per a Rabell : "Ara tenim un gran nombre de polítics mediocres als Parlaments"

--¿El nivell dels polítics actuals, de totes les ideologies, és baix?

-- Sí. Perquè en tots aquests anys en què han imperat molt les maneres de fer populistes ha contribuït molt a la degradació de la democràcia i del nivell polític dels partits polítics. Ara tenim un nombre de mediocritats als parlaments perquè s'ha optat per aquestes polítiques de descrèdit de les institucions i això afavoreix la demagògia, el populisme, són èpoques favorables per als xerraires, els aventurers. Són maneres i mètodes de fer que no formen coses sòlides. Tenim gent amb molt poc bagatge. A l'esquerra hem tingut un problema greu de desacord entre generacions, alguns dels quals veuen altres generacions anteriors com a fracassades. Sobre el cansament d'alguns, s'ha instaurat la immaduresa i la manca de bagatge dels altres. Aquest és un problema que ha de resoldre l'esquerra.

Lluis Rabell en plena campanya electoral/ @EP

--¿Quin paper vol jugar Federalistes d'Esquerra?

-- Bé, un paper modest. És una associació en què hi ha gent que ve de diferents horitzons polítics, exmilitants del PSC. Gent que ve d'Esquerra Unida. Comuns. Alguns llunyans, d'altres no, però sindicalistes. Una franja de gent d'esquerres, de diferents tradicions i cultures. Que es pensa que els mètodes i la perspectiva federal és el més convenient per a l'època. Per a aquesta etapa que ens toca viure tant a nivell de Catalunya com a nivell d'Espanya com a nivell europeu. Que aquesta és la bona perspectiva, el bon camí. I que pensa que cal incidir i afavorir la trobada, el diàleg i la cooperació entre les esquerres perquè avancin cadascuna amb els seus matisos legítims . Per això, en aquesta perspectiva, aleshores el paper que pugui jugar una associació que té uns 800 afiliats cotitzants a tot Catalunya i que està fent les seves activitats de predicar la bona paraula és modest.