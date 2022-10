Catalunyapress albertoreyerosanitatmadrid

Reyero, durant la primera onada de la pandèmia de COVID-19 va criticar els protocols de Sanitat de la Comunitat de Madrid quant al triatge de malalts qualificant-los com a "poc ètics i possiblement il·legals". Posteriorment va presentar la seva dimissió com a conseller de Polítiques Socials del Govern de la Comunitat de Madrid el 2 d'octubre del 2020, apel·lant a la "unitat de les institucions com el camí més encertat per vèncer el virus" a la segona onada.

CatalunyaPress ha entrevistat Alberto Reyero qui afirma que al seu llibre explica "la veritat que va viure" i anima la societat a no deixar de buscar la veritat sobre el que va passar, sobretot a les residències de gent gran, perquè si no se sap el que realment va passar, s'assumeixen responsabilitats i es fan canvis, “ho pagarem tots de nou”.

Per a l'exresponsable de Polítiques Socials de la Comunitat de Madrid cal invertir més en la cura de la gent gran i canviar el model residencial i domiciliari, l'Atenció Primària ha d'implicar-se en l'atenció a les residències i “l'edat o tenir una discapacitat no ha de ser un criteri d‟exclusió i de vulneració de drets”. Amb ell hem parlat del contingut del seu llibre, però el seu llibre té a veure amb la societat en què vivim i és una reflexió profunda sobre la societat a què hem d'aspirar: Una en què no es deixi ningú enrere.

--Després de ser conseller de Polítiques Socials de la Comunitat de Madrid, acabes de publicar un llibre que narra el més cru de la pandèmia, titulat 'Morirán de manera indigna'. Què trobarà la gent en aquest llibre que ja no sàpiguen?

--Fonamentalment jo el que he tractat és deconstruir un relat de posicions que eren molt inconnexes. La major part del que apareix a la història són notícies i informacions que es coneixien al seu moment però que ningú no s'havia preocupat de trobar-los una relació. A partir d'aquí, explico quines coses van passar, quins aspectes van ser importants, en el cas de la Comunitat de Madrid , com eren els protocols de l'Atenció Primària a persones de determinats col·lectius. Es tracta d'aclarir un relat que, de moment en què va passar, molta gent no acabava d'entendre què passava ia més hi havia interessos per part d'algunes persones de concórrer per mitjà de bulls i d'informacions que no eren correctes.

" Cal explicar el que va passar a les residències"/ @AR

-- Per què vas decidir escriure aquest llibre?

--Per dues raons fonamentalment: una perquè les famílies es mereixen que algú els expliqui què va passar. Perquè no han tingut oportunitat de fer-ho ja que hi va haver una comissió d'investigació oberta que es va tancar com a conseqüència de les eleccions del 2021 a la Comunitat de Madrid. I segon perquè jo també sentia la necessitat d'explicar quin va ser el meu paper durant la pandèmia, què és el que vaig fer, el que no vaig fer. Crec que calia explicar la dimensió del que va passar.

--¿Per què creus que després de publicar aquest llibre que dóna detalls del que va passar aquells dies, la Fiscalia no obre diligències malgrat el que s'hi explica?

--Sempre m'he centrat en la part ètica i política. Jo pertanyia a un govern, no em semblava tampoc que el tema de perseguir accions penals fos el meu paper. Em sorprèn, no per la publicació d'aquest llibre, que la Fiscalia no hagi ni tan sols trucat a l'autor del protocol per explicar perquè el va escriure, quins objectius perseguia, qui el coneixia, etc. Això és el que més em sorprèn, però el protocol va ser conegut fa pràcticament dos anys i mig i encara no l'han cridat ni tan sols a declarar. Ja no dic que hagin imputat ningú, sinó que ningú no ha estat cridat a declarar per aquest protocol amb independència del que s'ha conegut ara amb la publicació d'aquest llibre.

"Em sorprèn que en dos anys i mig ningú no hagi cridat a declarar l'autor del protocol de derivació amb aquests criteris d'exclusió"

-- Has perdut l'esperança que prosperi qualsevol investigació judicial en el futur?

- Jo crec que l'esperança no es perd mai . Crec que per a mi el més important seria que tant un jutge com un fiscal donés una resposta sobre si els criteris d'exclusió que hi havia en aquests protocols són correctes i si com a societat són legals i els podem aplicar. Si no trobem una resposta a això, si passés una pandèmia en el futur, utilitzaríem els mateixos protocols i exclouríem les persones que van en cadira de rodes pel motiu de viure en una residència? Jo crec que no, però si no hi ha un pronunciament judicial clar s'està produint un incentiu perquè si passa una cosa semblant s'actuï de la mateixa manera. Trobo a faltar aquest pronunciament per part de la Fiscalia i dels jutjats sobre si aquesta manera de procedir és la correcta i la legal.

--Vaig intercanviar correus electrònics amb un altre conseller i mèdic, Enrique Ruiz Escuderos, en què vas afirmar que molts grans podien morir de manera indigna o que incorreríeu en una discriminació de greus conseqüències legals. Creus que a les persones amb qui comparties consell de Govern els era igual?

--Jo en un moment determinat rebut després d'una visita que acabava de fer a una residència greument afectada, sobretot, com descric al llibre, és indiferència i fredor. No vaig trobar cap reacció de laltra part. Jo no puc donar gaires detalls dels Consells de Govern de Madrid perquè estic obligat a guardar secret sobre les deliberacions, però sí que vaig tenir la sensació, i així ho vaig manifestar, que els més grans de les residències no eren una prioritat per al govern. Les decisions que es van prendre anaven en un altre sentit . Per això no es van medicalitzar les residències, es va muntar un hospital de campanya, no es va traslladar persones a hospitals privats quan més tard vam saber que hi havia llits lliures, etcètera. No sé si els era igual, però al final els grans no em demostraven que per a ells eren la seva prioritat quan ho havien de ser perquè, sobretot, a la primera onada aproximadament la meitat de la gent que mort eren persones grans que vivien en una residència.

"Vaig tenir la sensació que els majors de les residències no eren una prioritat per al govern de la Comunitat de Madrid. Encara que la meitat de la gent que moria eren persones grans que vivien en una residència"

--Has parlat de l'hospital d'IFEMA on els 45 dies que va estar operatiu només van morir 16 persones mentre en el mateix període de temps en residències van morir 5.000. Per què creus que no es van posar els recursos on feien més falta, a les residències de gent gran?

--És una pregunta que jo sempre dic que haurien de contestar a la Comissió de Recerca . L'única cosa que puc fer és especular i que es va decidir apostar per l'hospital d'IFEMA perquè tenia més rèdit propagandístic. No podem oblidar que la presidenta Isabel Ayuso en aquells 45 dies que l'hospital d' IFEMA va estar obert, el va visitar públicament 6 vegades, va estar el líder de l'oposició, Pablo Casado, hi va ser el Rei, s'hi explicava i es van repartir entrepans de calamars a la clausura. A les residències era tot fosc i no se sabia realment el que passava. Crec que en aquest sentit es va aprofitar una operació de màrqueting, que era IFEMA, i es va apostar per portar els metges d'atenció primària a IFEMA. Es calcula que van ser aproximadament 1.000 metges d'atenció primària els que es van enviar a IFEMA, mentre no es va enviar ningú a les residències . La pregunta l'haurien de respondre ells . L'únic que puc fer és especular i que poden ser per accions propagandístiques, però haurien de ser ells els que ho expliquessin.

"Es va decidir apostar per l'hospital IFEMA perquè tenia més rèdit propagandístic. A les residències era tot fosc i no se sabia realment què passava"

--Eres coneixedor del que passava a les residències en el pitjor de la primera onada de la pandèmia. Quins records són els que t'han quedat gravats per sempre?

Sobretot, per mi la sensació d'impotència perquè el problema era molt més fort del que nosaltres podíem solucionar amb els nostres propis mitjans. El món de les residències és un món en què es cuida però no es cura . Nosaltres ens enfrontàvem a una emergència i una catàstrofe sanitària per a la qual necessitàvem mans sanitàries. Necessitàvem metges i infermers. La impotència que sentia a l'hora de dir que amb el que estem fent estem barallant com una gota a l'oceà, ens enfrontàvem a un problema que era gegantí . Aquesta sensació d'impotència que a més la vaig viure en algunes de les visites que en aquells dies vaig fer a algunes de les residències més greument afectades. El recordo i ho relato amb nits en què no podia deixar de pensar en el que estava passant i les sirenes que se sentien a la nit durant aquells dies. Hi havia molt silenci als carrers perquè no hi havia trànsit i se sentien les sirenes a la llunyania. Pensava en la gent que s'ho estava passant malament i que no estava rebent l'atenció sanitària adequada en una residència. Això realment mai se m'oblidarà. Aquestes nits que relato al llibre com a nits fosques no se m'aniran mai del cap.

" Es van enviar 1.000 metges a l'Hospital d'IFEMA i no es va enviar ningú a les residències. En aquells dies, vaig sentir impotència, jo pensava en la gent que s'ho estava passant malament i que no estava rebent l'atenció sanitària adequada en una residència"

--Has parlat dels famosos protocols escrits que excloïen les persones grans i amb dependència però també persones amb diferents discapacitats.

--Jo com que no crec en la maldat de la gent, crec que possiblement ells no van veure que el problema hi era i es van fixar en una altra part . Crec que caldria anar més enllà. Durant la pandèmia hi va haver una manifestació de solidaritat molt gran, però en el fons no vam deixar de viure en una societat molt edadista . En el fons la gent, i jo he sentit molts comentaris, pensaven que bé si en el fons els que van morir eren més grans d'alguna manera els tocava morir. Això és una cosa davant del que m'he rebel·lat perquè encara que tinguessin pocs anys de vida per endavant en alguns casos, no en tots, a més, perquè la gent amb discapacitat no era el cas, no els tocava morir-se en aquell moment. Però a més la societat, jo recordo aquests dies, el 6 de juny un article al País, en què es descrivia una sensació que la societat espanyola i mundial respirem amb alleujament quan ens havíem adonat que el COVID-19 afectava sobre tot a persones grans i no als joves i als nens com havia afectat la grip espanyola cent anys abans. Si la COVID hagués afectat altres col·lectius, la reacció de la gent en el moment hagués estat diferent, i estic convençut que ara també seria diferent . Però en el fons, ens vam quedar tranquils pensant que, al capdavall, eren gent gran, i crec que davant d'això ens hem de rebel·lar absolutament perquè tu pots tenir més anys però els drets són els mateixos . Així ho estableixen les lleis i lètica. Aquí com a societat hauríem de reflexionar si podem donar per bo que es prenguin mesures com les que es van prendre sense que passi res pensant que al final com eren persones grans les que van morir ja que no té més importància.

Per a Alberto Reyero l'edat no ha de ser un criteri d'exclusió/ @AReyero

"Tu pots tenir més anys però els drets són els mateixos"

--Creus que hi ha similituds entre com es van atendre a Madrid ia Catalunya les persones a les residències?

-- No conec el detall de com es va actuar a Catalunya. Conec pel que he pogut llegir i el que m'han pogut explicar. Per això he pogut saber les actuacions van ser d'alguna manera similars. Al final, pel que m'expliquen, a Catalunya també es van excloure persones a partir d'una edat determinada i amb un determinat grau de dependència. Sempre dic que la diferència fonamental és que en el cas de la Comunitat de Madrid aquest document estava escrit i signat per un alt càrrec de la Conselleria de Sanitat. Jo no he vist un paper semblant a cap altra comunitat autònoma. A Catalunya no sé si existeix, crec que no, però jo almenys no ho he vist. És la diferència fonamental que les ordres que es van donar eren escrites. Crec que la Comunitat de Madrid ha estat l'única que així ho va fer .

" Pel que sé a Catalunya també es van excloure persones a partir d'una determinada edat i amb un determinat grau de dependència"

--Amb el coneixement que tens ara de tot el que va passar, què faries diferent?

-- Preparar-nos per arribar a una pandèmia. Crec que ens va agafar en una situació en què no hi havia equips de protecció. Allò va ser terrible al principi i hauria fet una planificació perquè haguéssim estat més ben preparats per a l'arribada del tsunami. El tsunami hauria arribat igual però hauríem estat més equipats per combatre'l. D'alguna manera hauria insistit en una cosa que és una tasca pendent i és que sembla que els mons socials i sanitaris actuen completament d'esquena. No només a Madrid, sinó a tot Espanya, l?atenció primària està molt allunyada de la realitat de les residències. Sembla que una persona que entra en una residència se'l dóna de baixa al seu centre de salut i se'l dóna d'alta al centre de salut a l'àrea de referència on es troba la seva residència, convertint el seu metge de capçalera res més que a un signant de les receptes que li passen des de la pròpia residència. Crec que això no hauria de ser així. Els metges de l'atenció primària haurien de dedicar el seu temps també a les persones que són a les residències. Això moltes vegades no es fa així perquè l?atenció primària està com està a Espanya. Crec que Sanitat s'hauria d'implicar més a atendre la gent gran, perquè pel fet que hi hagi un metge o una atenció d'infermeria en una residència, normalment hi són per atendre els problemes crònics dels residents. Hi són per atendre una diabetis o una hipertensió o potser solucionar una infecció urinària que en una casa no es podria solucionar, però quan hi ha problemes es requereix una atenció mèdica especialitzada. Això és una cosa que hauríem d'evolucionar com a societat i fer realitat alguna cosa del que es parla moltíssim temps que és la coordinació sociosanitària. Realment mai no s'ha dut a terme.

"L'Atenció Primària està molt allunyada de la realitat de les residències. I això no hauria de ser així. Els metges haurien de dedicar el seu temps també a les persones que són a les residències. Hauria de ser una realitat la coordinació sociosanitària"

--Parlant del que cal canviar, has parlat de la resistència de les residències. El sistema actual, pel que comenteu, no ha acabat de funcionar. Pel que has dit, caldria anar a un sistema sociosanitari. Per què creus que no es pren la decisió, després que moltes persones hagin mort a les residències, anar cap a un model sociosanitari per la tipologia de malalties cròniques dels residents?

--Un model diferent de l'actual no només provocaria un canvi a les residències sinó també un canvi a l' atenció domiciliària . Al final la gent vol fonamentalment continuar a casa seva el màxim temps, i amb el sistema que tenim actualment d'ajuda a domicili ja que en molts casos és impossible atendre una persona amb un determinat nivell de dependència al seu domicili . Necessitaríem que se li donés una volta a l'atenció domiciliària, que en molts casos pot requerir una mica més del que habitualment es fa que és ajudar a la neteja, la higiene o cuinar per a la persona que està en una casa . Cal un altre tipus d'assistència. Crec que el canvi de model de cures ha de ser una realitat des del domicili fins a les residències . Crec que cal anar en els passos que s'han fet tímidament en el canvi de model d'atenció residencial i anar cap a un model amb residències molt més petites que les actuals, unitats de convivència en què es tingués una atenció prestada pel sistema públic sanitari . Crec que hi ha molt de camí per recórrer. Hi ha un problema fonamental que és el problema pressupostari. Si mirem que dediquem a Espanya en atenció a la gent gran, encara que hi ha xifres molt variades, una xifra que s'utilitza molt és que dediquem aproximadament el 0,8% del PIB quan els països del nostre entorn, no dic nòrdics, sinó països com Alemanya , França o Itàlia, dediquen un 2% a l'atenció a la gent gran . Com a societat hem de ser conscients que si volem tenir una millor atenció a la gent gran, hem d'invertir en la seva cura . En política, els pressupostos són finits i has de decidir on poses les teves prioritats. Hauríem de reflexionar si és una prioritat a la societat espanyola invertir en la gent gran o si volem invertir en un altre tipus de coses. Per a un canvi de model necessitem més diners i reconvertir determinats models residencials que tenen molts anys de vida. No és fàcil passar d'un sistema com l'actual a un de més modern, però és el camí que hem de recórrer i canviar el model residencial en un termini de 10 o 20 anys.

"Es necessita un canvi en l'atenció a residències i també a l'atenció domiciliària. Cal anar a un model de residències més petites amb atenció prestada pel sistema públic sanitari"

--Molts familiars de persones mortes en residències a Espanya volen saber què ha passat i saber qui són els responsables de les decisions que s'han pres. Què diries a aquests familiars que estan acudint als jutjats?

--Els diria que ànim, que aquesta mena de lluites requereixen l'esforç de molta gent . Crec que com més es parli d'aquest tema al final podrem anar fent passos perquè es conegui la veritat , ja sigui la part política mitjançant les comissions d'investigació o la part judicial als jutjats. Crec que cal insistir-hi. De vegades hom pot tenir la sensació que el tema s'apaga i que no interessa molta gent. Ara vivim un moment en què sembla que s'ha recuperat un cert interès i crec que cal empènyer iniciatives que en molts casos són molt interessants. Són molt importants les comissions de recerca a les comunitats autònomes, apostat en el cas de la comunitat de Madrid perquè es faci a l'Assemblea de Madrid, però també sóc partidari que davant d'una situació com la produïda el 2020, es pogués posar a marxa una comissió d'investigació de la veritat perquè s'obrís al Congrés dels Diputats . És un tema que en major o menor mesura ha afectat totes les comunitats autònomes espanyoles. Hem de ser prou valents per mirar la situació d'una manera honesta, veure que no s'ha fet bé, veure si hi ha algú que s'ha de responsabilitzar per alguna cosa que no ha fet bé i veure què es va fer malament per corregir-ho en el futur . Si ens dediquem a tapar el que ha passat i ens neguem que s'investigui res i ni tan sols es parli, al final com a societat ho pagarem . Som una societat que malauradament no és amiga de revisar el que ha passat perquè de seguida surten els partidismes i si diem una cosa et converteixes en el pol oposat dels que estan governant. Entre tots hem d'aconseguir que això canviï. Som una societat molt més oberta i el paper dels familiars sé que és dur. Ser víctima i no trobar una resposta és dur perquè sembla que t'enfrontes contra una paret, però crec que entre tots, cadascun des del nostre lloc, hem d'aconseguir que això canviï. Els moviments civils, des de les famílies, des de la política o des del periodisme hem de posar el nostre granet de sorra perquè tot canviï. Com en major part de les coses de la vida cal lluitar per aconseguir les coses, per molt dur que sembli en un moment determinat en què no es vegin avenços.

" Si ens dediquem a tapar el que ha passat i ens neguem que s'investigui res i ni tan sols es parli, al final com a societat ho pagarem. Cal obrir una comissió d'investigació de la veritat al Congrés dels Diputats. Entre tots hem de posar el nostre granet d'aena perquè tot canviï”.

--Alguns opinen que la patronal de les residències té més força que els polítics quan són a les administracions. Què et sembla aquesta afirmació a tu?

--Jo no sé si això és així. Crec que són papers totalment diferents. No sóc contrari a la col·laboració publicoprivada, crec que les empreses privades també tenen el seu paper dins del sistema de serveis socials. El que ha de fer ladministració és inspeccionar, controlar i sancionar a qui no compleixi. Això en molts casos no s'ha produït . En conjunt és més un problema de política que no pas d'empreses.

"L'administració ha de controlar i sancionar qui no compleixi"