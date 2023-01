Eva Candela, alcaldable de PSC per Terrassa / @CatalunyaPress

Eva Candela (1961) és la candidata a l'alcaldia de Terrassa per part del Partit Socialista de Catalunya (PSC) en les pròximes eleccions municipals. A més, també ostenta el càrrec de diputada al Parlament per la formació socialista. Arquitecta tècnica de professió, va començar en el món de la política fa relativament pocs anys, l'any 2017, després d'una llarga experiència en el món de l'administració municipal.

A CatalunyaPress, l'entrevistem per saber quines són les seves propostes de cara als propers comicis, com valora la feina del seu adversari polític i actual alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, i per saber perquè Terrassa va deixar de ser socialista després de quatre dècades.

Quin va ser el primer moment en què et vas plantejar ser alcaldessa?

El novembre del 2017, quan Ballart deixa el partit socialista i l'alcaldia, el grup municipal queda amb tres persones i li toca refer-se. En aquell moment, qui optava per ser alcalde, l'Alfredo Vega, em diu que necessita que entri perquè soc molt coneixedora de l'administració i l'Ajuntament. Aquí és quan faig el pas per entrar a la política, ja que jo sempre he sigut tècnic, però mai m'havia plantejat ser un càrrec electe.

Entro com a regidora al Govern a Terrassa el novembre del 2017, vaig a les llistes del 2019 com a número 2 i quedem a l'oposició. És llavors quan em truca Salvador Illa i em proposa entrar a les llistes com a diputada del Parlament. Per tant, ara estic en aquests dos càrrecs polítics, però el meu pas polític com a càrrec electe es va produir per les circumstàncies de Terrassa, sinó potser continuaria fent de tècnic.

Què et va impulsar a fer el pas per ser alcaldable de Terrassa?

El fet d'arribar a ser la candidata del PSC a Terrassa és una qüestió que va anar apareixent després d'estar de diputada al Parlament. S'havia de començar a pensar en les eleccions del 2023 i alguns companys de la ciutat comencen a proposar-m'ho. Llavors, començo a madurar-ho fins que plantejo a l'agrupació de Terrassa que em vull presentar a les primàries, i així ho faig. Com que no s'hi presenta ningú més, em converteixo en la candidata al Partit Socialista per Terrassa.

A Terrassa no hi ha hagut mai cap alcaldessa. Creus que ha arribat el moment que per fi una dona mani en aquesta ciutat?

Jo crec que sí. A més, tota la ciutat ha d'aprofitar aquest moment perquè jo no soc l'única dona candidata a l'alcaldia, cosa que em sembla fantàstica. Junts, ERC, els comuns, el PP, el PSC, Ciutadans... en totes les formacions som dones. Crec que no podem desaprofitar aquesta oportunitat. Jo crec que Terrassa sí que està preparada, però no només pel fet de ser dones, que sí que és cert que hem de reivindicar els nostres llocs i tenir una igualtat de condicions per poder accedir-hi, però la preparació també compta. En aquest cas, jo em sento preparada per poder ser l'alcaldessa de Terrassa.

Terrassa ha estat socialista en les últimes dècades excepte en les últimes eleccions, on va guanyar Jordi Ballart amb Tot Per Terrassa després de marxar del PSC i formar el seu propi partit. Què va passar perquè la gent deixés de votar el partit socialista? Què proposeu de temps antics per recuperar el vot i què oferiu de nou per atraure més gent?

El 2019 va ser un moment molt complicat a Catalunya, i això es va traslladar als municipis. El procés va marcar molt les polaritats, però també ens estem adonant que hi ha molt votant de centre socialista a Terrassa que va votar Jordi Ballart pensant que votava pel partit socialista. Crec que també va haver-hi una part de confusió dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat, i el context general de què estava tot molt crispat i segurament molta gent va pensar a votar un partit que no tenia res a veure amb tot allò, i els va poder impregnar aquesta il·lusió.

Com consideres que ha estat el mandat de Jordi Ballart com a alcalde de Terrassa?

Jo no ho miro de forma positiva. Sí que és cert que ha estat un mandat complicat, perquè s'ha viscut una pandèmia, també les conseqüències socioeconòmiques de la guerra d'Ucraïna... però crec que ha estat un mandat on ell no ha complert les expectatives dels seus electors en compliment de les propostes que duia en el seu programa electoral. Ha tingut una gestió que podria haver estat molt millor i hauria d'haver pres decisions molt més contundents en aquests últims temps.

Quines coses va prometre i no ha acabat complint?

Hi ha moltes. Per exemple, ell portava en el seu programa municipalitzar serveis, com els menjadors escolars o la gestió dels autobusos. Si això ho proposa algú que no ha estat mai al govern i no sap com van les coses, encara pot entendre's, però algú que ha estat alcalde de la ciutat i regidor durant tants anys, ja hauria de veure que són promeses que no depèn d'una ideologia política només, sinó que depenen de moltes altres circumstàncies. Quan s'han posat sobre la taula, amb els informes econòmics, jurídics i de recursos humans, s'ha arribat a la conclusió que no es podia municipalitzar. Jo crec que ell ja hauria de saber-ho això.

Si haguessis d'esmentar algun aspecte positiu i un altre negatiu del Jordi Ballart, quins diries?

Quant a negatiu, jo diria el populisme. La gestió que fa ell de les xarxes socials la ven com una aproximació a la ciutadania, però per mi això és populisme. Hi ha molts ciutadans i ciutadanes a Terrassa que no es poden dirigir a l'actual alcalde mitjançant les xarxes socials, sinó que fan servir els canals oficials per reclamar el que necessiten. Tanmateix, veus que té una solució més ràpida aquella que se li planteja a l'alcalde mitjançant les xarxes socials. Quant a l'aspecte positiu, no sé què dir-te. M'ho hauria de rumiar una bona estona.

Com qualificaries la feina que ha fet el PSC des de l'oposició durant aquests anys?

Crec que ha estat bona, malgrat haver agafat un rol al qual no estàvem acostumats, ja que el PSC feia 40 anys que estava al govern de Terrassa. Penso que ens hem adaptat bé, i a més diria que estar a l'oposició t'ensenya molt, aprens moltes coses. Hi ha molts temes que els has de treballar d'una manera diferent de quan estàs al govern. Tens tota una maquinària de tècnics que et poden plantejar solucions als problemes, i quan estàs a l'oposició hi ha molta feina que l'has de fer tu, investigar-la, buscar qui t'assessori pel teu compte... Aquesta dinàmica també t'ensenya a treballar diferent.

Quins consideres que són els principals problemes de Terrassa?

Si ens mirem el darrer baròmetre municipal, a Terrassa la ciutadania planteja com a principal problema la seguretat i la neteja i el manteniment. Aquests són problemes que hi ha, però també crec que s'ha d'incidir molt en la promoció econòmica. S'ha de donar un impuls molt gran en aquest sentit perquè al final, si venen empreses i els va bé, crearan llocs de treball i això es tradueix en el fet que els ciutadans i les ciutadanes de Terrassa podran tirar endavant. Per tant, jo crec que els principals problemes de la ciutat són: l'aspecte econòmic, la seguretat i el manteniment de la ciutat.

Per contra, què consideres que és el millor de viure a Terrassa?

Terrassa és una ciutat privilegiada. Som una ciutat de 224.000 habitants que tenim serveis i que estem al peu d'un camp natural. Des de qualsevol lloc de Terrassa pots anar caminant i en mitja hora ja estàs al parc natural. Penso que no moltes ciutats naturals tenen un entorn natural com el que tenim nosaltres i que, a més, tenim una bona comunicació amb Barcelona i amb moltes altres ciutats. Jo penso que Terrassa té molt de potencial en moltes coses i té un entorn molt maco on viure.

Ja heu denunciat prèviament que està havent-hi un augment de criminalitat i delictes. Més enllà de dirigir propostes en aquesta direcció, a quins altres eixos us adreçareu per convèncer la ciutadania que votar el PSC és la millor opció.

La seguretat és important, i per això nosaltres hem demanat un pla extraordinari de seguretat. Nosaltres considerem que és un tema cabdal, i una base del nostre programa electoral porta el títol de "Una ciutat tranquil·la i agradable on viure". Aquí dins és on s'inclou la seguretat o la percepció d'inseguretat, la mobilitat, la neteja, la recollida de residus... En definitiva, tot el que conforma la convivència i la cohesió dels barris.

La promoció econòmica també serà una part important del nostre programa. També hi seran els drets socials, evidentment. Terrassa sempre ha sigut un ajuntament que ha tingut en compte no deixar ningú enrere i s'han impulsat molt els drets socials i tota la part d'educació. Però, principalment, seria la promoció econòmica i tot allò que té a veure amb una ciutat tranquil·la, on també s'ha de tenir en compte que els parcs i jardins estiguin cuidats, que es tingui cura dels sorolls, perquè tot això té un efecte directe en les persones.

Respecte als barris de Ca'n Anglada i Vilardell, són alguns dels punts més conflictius de la ciutat. Quines propostes hi ha cap a aquests barris?

Nosaltres volem impulsar l'escola de segones oportunitats. Hi ha molt d'abandonament escolar i, afegit a les dificultats que hi ha hagut aquests darrers anys en la manca de places de formació professional, per exemple, on s'han quedat tants estudiants sense una oportunitat de poder continuar els seus estudis, s'han d'obrir portes de segones oportunitats. Per exemple, escoles d'oficis o augmentar les places de formació professional, que no depenen tant de l'Ajuntament de Terrassa, però sí que s'ha d'exigir a les competències que té la Generalitat.

Pel que fa a l'habitatge, manca habitatge social i assequible, i en alguns barris s'ha de potenciar més. Va haver-hi una eina que va ser molt eficaç en el seu temps per la cohesió dels barris que va ser el Pla de barris, que és una oportunitat molt gran per revitalitzar-los. Ara s'ha tornat a aprovar una Llei de barris, que es va presentar al Parlament de Catalunya per part dels comuns, i esperem que també es pugui dotar en els pressupostos de la Generalitat per començar a impulsar uns altres plans de barris en zones més degradades o on els habitatges estan més envellits. Aquests factors acaben provocant una exclusió social que desemboquen en conflictes socials.

Quant a l'emissió de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), Terrassa té previst implementar-ho?

A Terrassa ja s'està implantant. El gran repte que té és que el transport públic estigui a l'alçada per dissuadir als ciutadans de què facin servir el seu propi vehicle. Aquestes qüestions s'hauran de replantejar i reorganitzar. És cert que ara la ciutat, des que es van construir les noves estacions de Ferrocarrils de la Generalitat, pràcticament actua com a metro perquè és molt potent, però s'haurien d'adaptar les línies d'autobusos perquè facin una intermodalitat amb aquestes estacions de ferrocarrils. Sé que l'equip de govern està treballant-hi i qui governi haurà de continuar-ho perquè no podem eludir les normatives que ens toca complir.

De cara a les eleccions, hi ha alguna formació amb la qual descarteu per complet arribar a pactar?

Nosaltres ja hem expressat que amb l'extrema dreta no pactarem en cap dels casos. Amb la resta, tot està obert, perquè en les eleccions municipals la dinàmica és molt diferent respecte a altres tipus d'eleccions. Dependrà molt també de la correlació de forces, però el partit socialista només posarà la línia vermella a l'extrema dreta.