Fotografia de Sílvia @Premis Princesa de Girona

Sílvia Fernández Cadevall ha estat guardonada amb el Premi Princesa de Girona a la categoria social. Nascuda a Terrasa el 1992, és la creadora de la Fundació “ Art Paleativo ” , reconeguda amb el Premi Princesa de Girona . La seva feina per construir i consolidar un projecte per humanitzar, a través de l'art, l'entorn sanitari i millorar la vida de les persones, l'han portat a assolir aquest reconeixement. Després d'una pandèmia, on s'ha posat en valor la tasca sanitària, aquest tipus de propostes ajuden a alleujar l'estada dels pacients als hospitals i les llargues hores a les sales d'espera dels familiars, una tasca que els Premis Princesa de Girona han tingut molt al cap i han premiat.

Què significa per a tu aquest reconeixement a la teva feina amb un guardó tan important com són els Premis Princesa de Girona?

Per mi, tant a nivell personal com professional, amb la Fundació Art Pal·liatiu, és poder donar un altaveu i fer difusió de la nostra tasca i sobretot del que estem perseguint, que la medicina sigui més integrativa, més humana, i aconseguir-ho a a través de l'artteràpia als hospitals i poder acompanyar aquesta dimensió més emocional, social i espiritual a través de l'art.

Aquest reconeixement és un pas endavant per humanitzar els hospitals?

Jo crec que sí, que és un pas endavant tant per a la disciplina de l'artteràpia, no al nostre país, que és força nou, però que als Estats Units, a Anglaterra, fa molts anys que està dins del sistema de salut. Per a nosaltres és un pas enorme i crec que també per a la humanització de la sanitat al nostre país, també en poder començar a implementar aquest mètode. Nosaltres ja estem a 9 centres de referència internacional com l'Hospital Sant Joan de Déu, o l'Hospital Nen Jesús de Madrid. Ja hem fet uns passets, però seguim endavant.

Què et diuen els pacients quan exerceixes aquesta arteteràpia?

Fa poc van venir a enregistrar i va ser molt bonic, perquè vam poder viure o en primera persona què deien. Hi va haver una mare que estem acompanyant-la perquè el seu bebè està ingressada i fem amb ella les sessions i deia que també és una manera de celebrar la vida i donar-li una mica de color i de pensar en coses que realment et mouen i sobretot en poder expressar l'amor que sent per la filla a través de l'art. Sentir-ho així dels pacients és molt bonic.

Parles dels pacients, però també hi ha familiars que s'encomanen d'aquest entorn més humà a l'hospital? Són hores i hores a sales d'espera, que també són dures.

És clar, també per als familiars, veure i mirar el pacient no només des de la malaltia, sinó del que encara és capaç de tot i que encara pot fer, de la seva història de vida. Tenim pacients que acompanyem de 102 anys, que estan escrivint les memòries i fins i tot pacients que ja no hi són però que la família s'ha pogut quedar els llibres com a llegat i regal, que sempre ens agraeixen molt aquesta vivència positiva del procés de la malaltia.

Aquest entorn més humà pot repercutir en l'estat de salut dels pacients? Sens dubte, hi ha molts estudis que ho demostren. Nosaltres també investiguem, però molts estudis relacionen significativament el canvi de l'estat anímic i reduir l'ansietat, l'estrès, la pressió arterial... També sobretot una sensació de més control, en un espai com un hospital o en un procés com és una malaltia, on no controles ni com progressa la malaltia, ni moltes coses del dia. El poder tenir control sobre quina tècnica vull fer servir, si vull fer una sessió, si vull agafar aquest color... Dóna molta sensació de control i calma molt.

S'ha posat més en valor la teva tasca, sobretot arran de la pandèmia?

Sens dubte, per a nosaltres va ser un abans i un després. Va ser dura la pandèmia per a tots els serveis que donem a la sanitat, però en el nostre cas, la pandèmia va servir perquè tots sabéssim i visquéssim a la nostra pell el que és estar dos mesos tancats a casa. Connectem molt amb la música, amb l'art, amb la cuina, amb l'esport, amb tot això que ens fa una mica d'alleujament ia arrel d'aquí s'entén molt més en la nostra feina i allò que fem. Vau exercir aquesta tasca durant la pandèmia?

L'exercim des de fa gairebé 9 anys, llavors sí, l'exercim per aquell temps i la seguim exercint. Adaptem tots els protocols i tots els materials. Va ser un repte. Dels hospitals on treballeu, hi ha resultats sobre l'efectivitat d'aquest mètode?