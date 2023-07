Fotografia de Rafel Jordà Siquier Rafel Jordà Siquier , enginyer aeronàutic i CEO i fundador d' Open Cosmos, una empresa que impulsa

l'accés global a dades de la Terra des de l'espai, ha estat premiat amb el Premi Princesa de Girona a la categoria d'Empresa per democratitzar l'accés a l'espai per al benefici de la societat fent possible el llançament de satèl·lits d'òrbita baixa, reduint els terminis de desenvolupament i fabricació, ia un cost competitiu. Què se sent en ser guardonat amb el premi Princesa de Girona? És un gran reconeixement. Em vaig sentir molt orgullós el dia de l?anunci, perquè coneixia tots els finalistes de la secció d?empresa i era gent amb unes carreres professionals impressionants. Aleshores em vaig sentir molt afalagat amb la meva elecció, ja que és una gran responsabilitat per comunicar amb claredat i ajudar que la gent vegi que es pot desenvolupar tecnologia i empresa de primer nivell al nostre país. I, específicament, ajudar a tothom que vulgui utilitzar la tecnologia satelital i les dades satelitals per a desenvolupaments empresarials.

La teva carrera és immaculada, excel·lent en batxiller, millor nota de les Balears a la Selectivitat... És la prova perfecta que en el coneixement resideix l'èxit?

Jo li trec força pes a les notes i la trajectòria educativa. És cert que per aconseguir aquests objectius t'has d'esforçar molt, però el més important és la motivació, la passió per allò que has de fer i aquesta voluntat constant d'aprendre. El coneixement és una de les claus i cal posar-la en valor. El que és important és l'actitud i la motivació.

Fotografia de Rafel Jordà Siquier El sector aeroespacial està a la boca de tots, per exemple el llançament del Miura 1 o el teu guardó en aquests Premis. És una forma el paper d'Espanya a la carrera aeroespacial? Sens dubte, Espanya està en un moment molt important en el desenvolupament de la seva indústria espacial. És un moment dolç on hi ha moltíssim talent. Hi ha moltes empreses brillants a Espanya desenvolupant tecnologies de primer nivell. Aleshores, aquesta capacitat tecnològica existeix, i per primera vegada en molts anys, també hi ha recursos per dedicar a una indústria que genera un gran impacte. És un moment molt important, molt dolç, però no ens hem de dormir als llorers. Cal treure projectes ambiciosos al sector que puguin articular els recursos econòmics i humans per ser molt competitius. És bon moment per invertir a Espanya al sector aeroespacial? Ho és, i no només a Espanya, a tot el món. S'està invertint més que mai perquè és un sector que habilita moltes altres indústries i activitats econòmiques. En infraestructures, serà absolutament crític per als reptes principals de la societat. Aquelles empreses capaces de trobar solucions a grans reptes globals, com són els climàtics, energètics i de recursos naturals, són les que més creixeran. Hem d'esprémer al màxim els nostres recursos per posar-nos a primera línia de competitivitat internacional. Quan vas fundar Open Cosmos vas esperar el creixement actual i els contractes milionaris?

En una empresa realment el que et mou és el dia a dia. Tenim el nostre pla de negocis i la nostra estratègia, però el que et consumeix és el creixement del mes següent, del quadrimestre següent, i com a màxim, de l'any següent. Als inicis no pensava en el volum de negoci i els contractes milionaris, sinó en què he de fer per aconseguir el primer contracte quan la meva empresa tingui dues o tres setmanes. Aconseguim un contracte amb l'Agència Espacial Europea per lliurar-los electrònica cada mes i per això aconseguim el primer satèl·lit. Sempre en aquesta dinàmica i sense obsessionar-se a la mida. Si se'ns compara amb una empresa dels Estats Units, movem molt menys capital, però nosaltres tenim beneficis i ells poden tenir pèrdues. A Europa és més difícil arribar-hi, però crec que si aconsegueixes saltar-te aquestes barreres d'accés i trobes aquest client és molt avantatjosa a nivell competitiu davant de qualsevol empresa del món.