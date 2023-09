Nacho Ruiz / Arxiu

Nacho Ruiz (Madrid, 55 anys) viu a Logronyo i és sordcec. Una diabetis i un descens des dels Pirineus van deixar els seus dos sentits marcats de per vida. No obstant, els obstacles serveixen per saltar-los, i això és el que va fer Nacho.

La pèrdua de visió no li va impedir reprendre una de les seves aficions, el tennis, però adaptat a la seva discapacitat. Precisament, el madrileny establert a Logronyo ha disputat recentment el campionat del Món de blind-tennis a Birmingham (Regne Unit), on ha aconseguit una cinquena posició i ha concedit una entrevista a Catalunyapress.

Vens d'aconseguir un cinquè lloc al Mundial de blind-tennis. Com has viscut l'experiència i com valores aquest resultat?

Aquest era el meu primer Mundial perquè fa un parell d'anys que jugo. Vaig saber que hi havia el campionat fa un any i mig i em vaig començar a voler anar-hi. Al final, a base de jugar tornejos a Espanya i aconseguir bones posicions, vaig poder anar-hi, i va ser una aventura, un gaudi. He sentit por, responsabilitat, ganes de fer-ho. L'experiència ha valgut molt la pena.

Sobre el cinquè lloc, a nivell esportiu ho valoro normal. He quedat al mig de la taula perquè érem deu al grup. Tot i això, a nivell personal ha estat excepcional. M'ha valgut més a nivell personal com a experiència i com a vivència que a nivell esportiu. Encara tinc molt per millorar i aprendre.

Heu viatjat sol o hi ha algun tipus de federació per a aquesta modalitat d'esport?

A Espanya hi ha una federació de tennistes amb els 30 o 40 que juguem habitualment, però la mateixa associació no té mitjans econòmics per dotar-nos d'aquest tipus de campionats, per això cadascú ens busquem la vida amb patrocinadors i altres. Això ens ajuda a sufragar les despeses, encara que mai no es cobrarà al 100%. Espero que ben aviat la federació de tennis ens reconegui d'alguna manera, però són passos a què cal arribar a poc a poc.

Com es desenvolupa el blind-tennis a Espanya?

A poc a poc. És una modalitat que funciona a Espanya des de fa uns deu anys. Va tenir uns inicis una mica rars perquè hi va haver una empresa que es va oferir a promoure'l però les coses no van funcionar i es va haver de començar de zero després de la pandèmia.

Anem a poc a poc, però i s'estan aconseguint moltes coses. La federació catalana i la madrilenya ja ho reconeixen i estem dins del tennis adaptat, a La Rioja a mi em reconeixen com a entrenador perquè vaig fer un curs d'aquesta modalitat, però encara no tenim un reconeixement total. Al blind-tennis tindrem uns 60 jugadors, i que juguin tornejos hi haurà uns 25 o 30 a tot Espanya. La promoció que tenim és a través d' ONCE , que ens ajuda a donar a conèixer aquest esport perquè vagi a més.

Què és el que més us motiva d'aquest esport?

Primer, la satisfacció personal de tornar a jugar a tennis, perquè jo vaig deixar de jugar fa nou anys per la pèrdua d?agudesa visual. També em motiva obrir la porta a la gent que ve darrere mitjançant ONZE. Així es donen altres opcions a la joventut que ve darrere, que tenen opcions però són poques.

A més, és un esport que es pot adaptar molt fàcilment a les persones que tenen alguna discapacitat. L'important és que s'adaptin al so de la bola ia la mida de la pista.

Com vas viure el procés de la pèrdua de visió i audició?

La pèrdua d'audició va ser sobtada l'any 2010. Estàvem als Pirineus i vaig notar que en baixar havia perdut una mica d'audició. Al cap dels dies, pràcticament l'oïda dreta ho havia perdut, ia l'esquerre em vaig quedar amb un 40%.

Pel que fa a la vista, jo sóc diabètic des dels 10 anys. És una de les complicacions que té aquesta malaltia pel que sabia des de ben petit que era una de les coses que em podia passar. El 2008 em va sorgir una retinopatia diabètica, que és una coagulació dels vasos sanguinis de l'ull, i això provoca que es vessin, se n'envasin nous i sagnin. El que veus és l'ull coagulat, per això et cremen la zona de la retina on neixen els gots. Des d'aquell any, vaig anar perdent la vista a poc a poc i el 2018 em vaig afiliar a ONCE perquè ja havia arribat a uns graus de visió força baixos. El 2020, la Seguretat Social ja em va donar la incapacitat perquè ja era impossible aconseguir treballar.

Amb l'oïda va ser una cosa sobtada i com que en aquell moment estava pendent del tema de la vista, no ho vaig portar malament. Com que la vista va ser una cosa progressiva, llavors m'ho he pres amb calma. És una cosa que veus venir i quan et diuen que "fins aquí has arribat", llavors sí que te'n vens una mica avall. Se supera perquè ja tens el cos acostumat i el cap preparat.

Vas deixar la feina el 2020. A què et dedicaves anteriorment?

Era director d'una corredoria d'assegurances, però ara em dedico completament al blind-tennis ia l'associacióCuinar a Cegues . Són les meves dues ambicions, encara que la principal és el tennis.

Com t'has acostumat a aquest canvi des que vas perdre els dos sentits?

Encara no m'hi he acostumat. Es porta bé per fora, però per dins tens els dies bons i els dies dolents. Hi ha moments o situacions en què t'adones que no veus o no sents bé i la majoria de vegades ho superes, encara que en alguns moments et donen baixos. Aconsegueixo superar-ho fent alguna cosa amb què gaudeixi aquell dia i que sàpiga que potser he de fer les coses d'una manera diferent de com la feia anteriorment, però la faig igual. Internament, crec que no ho porto malament.

Creus que l'esport és una manera de mantenir la il·lusió per la vida?

Sí. Per exemple, una de les raons per les quals faig tennis és la satisfacció de tornar a jugar, i això et fa una mica d'ànim. No puc conduir, no puc baixar a fer una compra gran, sé que no he de creuar molts carrers pel que em quedo pel barri... i arriba el moment en què faràs tennis, et fiques en una pista i allà maneges l'entorn i et sents segur. És una satisfacció i aixeca l'ànim.

Com creus que les ciutats estan adaptades a aquest tipus de discapacitat?

Es van adaptant, però molt a poc a poc. Sempre hem de dependre d'algun voluntari o algú que ens acompanyi, però les ciutats van millorant. No n'he estat conscient fins a aquests anys, però hi ha coses que es podrien millorar. Hi ha el vaixell magnètic, que és un sistema en què entres a un ascensor o un autobús, per exemple, i es connecten amb els teus audiòfons i transmeten el missatge de quin pis ets o en quina parada ets. Aquesta seria lúnica millora que veuria jo.

A nivell social, cal que se'ns reconegui. Hi ha vegades que se'ns veu pel carrer i només veuen una persona amb bastó, per la qual cosa ja es pensen que ets cec. Tot i això, portes un bastó distintiu amb bandes vermelles i blanques i poca gent sap que a part de tenir pèrdua de visió, també tenim pèrdua d'audició . És una situació estranya i no gaire nombrosa, però hi som i de vegades se'ns veu únicament com a cecs.

El tennis és la il·lusió de Nacho des que va reprendre aquest esport

Com va viure la família aquest procés de sordcegera?

Jo crec que bé, no sé si pel seu caràcter o pel meu, però és una cosa que hem portat tots junts i com que ho han vist venir a poc a poc, ho han acceptat. Els meus fills, des que tenen ús de raó, ja s'adonaven que el seu pare no veia bé o que ho estava passant una mica malament. Ara que ja són adolescents i madurs, ho assumeixen com una cosa normal. M'ajuden en els moments que necessito ajuda i no ho porten malament. Saben que no poden dependre de mi, ara ja no els puc portar als llocs, sinó que són ells els que em porten a mi.

Pel que fa a la meva dona, sempre hi ha estat i sempre hi serà, però ho porta bé. Hi ha vegades que no s'adona que no veig, però és la persona amb qui més temps passo i és raonable. Potser cometes una poca traça i pregunta "on vas?", o "no m'has sentit?". Són preguntes que de vegades s'escapen, però és normal.