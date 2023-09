Foto: Aj. de Barcelona

El passat 29 d'agost Rosa Alarcón va anunciar, amb una publicació al seu perfil de Twitter, que dimitia dels seus càrrecs a l'Ajuntament de Barcelona per una malaltia, la síndrome de Meige.

Una setmana després, Catalunya Press parla amb ella per fer balanç de la seva trajectòria i sobre la seva nova vida, lluny de l'activitat que l'ha ocupat en les darreres tres dècades.

Han passat uns dies d’ençà que va presentar la seva dimissió. Com està?

M'havia preparat molt psicològicament. Les vacances d'estiu m'han servit per fer una reflexió profunda, i per tant puc dir que estic bé, forta. M'ha costat molt prendre la decisió, però ara estic sent conseqüent amb ella i tiro endavant.

La malaltia que pateix ja va fer que renunciés, de forma temporal, a la seva feina com a regidora d’Horta-Guinardó l’any passat. Hi ha alguna possibilitat que hi torni?

Va ser durant 6 mesos, i allò em va servir per fer el dol. Jo volia continuar, però els metges em van demanar que m'aturés. No hi ha cap possibilitat que torni a ocupar un càrrec en el futur, està completament descartat.

Barcelona ha fet un canvi de rumb, amb el PSC recuperant l’alcaldia després de més d’una dècada de governs de Xavier Trias i Ada Colau.

És una molt bona notícia per a la ciutat. Estic convençuda que els socialistes portem a l'ADN els governs municipals, la política municipal. Personalment és el que he fet durant els darrers 30 anys, i torno a dir que haver aconseguit recuperat l'alcaldia és una notícia excel·lent per a Barcelona.

En el darrer mandat havia estat regidora d’Horta-Guinardó i des de la investidura de Jaume Collboni hauria canviat de districte per anar a Nou Barris. Què és el que més li agrada, d’aquesta política tan de proximitat?

El contacte amb veïns i veïnes, que és quan veus que la feina que fas té sentit. Perquè ajudes la gent i tens la capacitat d'aconseguir barris millors. I això, tot i que sigui difícil i requereixi feina, és el que més m'agrada. A més, penso que el 90% dels cops que els veïns ens reivindiquen alguna cosa tenen raó, una altra cosa són les formes o les possibilitats que hi hagi per solucionar-ho o no.

Estar amb la gent i que fins i tot em facin canviar d'opinió. Visc a Sant Genís dels Agudells i tinc un contacte molt estret i directe amb ells. Hi ha més de 3.000 veïns que tenen el meu número de telèfon i això va més enllà d'ideologies.

També ha ocupat càrrecs d’una enorme responsabilitat per a la ciutat, com la regidoria de Mobilitat i la presidència de TMB. Com valora la mobilitat que té ara mateix Barcelona?

És un espai en que has d'estar en constant pacte d'interessos dels diferents moviments que hi ha a la ciutat. Hi has d'estar molt a sobre sempre, perquè varia i has d'estar en constant governança. Hi ha hagut moments dolços i d'altres més amargs, com passa en qualsevol àmbit. El que cal és tenir clar són les línies i penso que l'Ajuntament les té clares. En la piràmide de la mobilitat, el primer és el vianant, perquè tots, en un moment o altre, ho som. L'altre agent fonamental és el transport públic, perquè és col·lectiu i el que menys contamina.

Penso que el futur de la mobilitat ha de respondre a per què ens movem i no tant a com ens movem, i que el per què sigui com més sostenible millor. Per a mi hi ha tres aspectes bàsics: la mobilitat laboral, la mobilitat escolar i la mobilitat de mercaderies. I el repte és trobar la forma que conflueixin, comparteixin espai i que això no vagi en detriment dels vianants.

És el repte més gran que ha tingut en la seva trajectòria?

Per a mi, qualsevol funció que hagi tingut ha estat un repte important i sens dubte ha estat un dels més grans.

I ara havia assumit la regidoria de Comerç, explicant que el de Barcelona és “un model d’èxit però que s’ha de modernitzar”. En què?

Hi ha un moviment de fons, que és el comerç electrònic, que ha vingut per quedar-se i hem de veure com, amb les eines que dona i que millora la vida, fer que les aprofiti el comerç de proximitat. Que avanci en la digitalització. Penso que és fonamental.

Què és el que trobarà a faltar de la política? I la pregunta contrària, hi ha alguna cosa que s’alegri de deixar de fer?

Per sort, encara m'ho passo bé a tot arreu. Honestament, la quantitat d'hores dels plens és el més feixuc, i més en el meu cas que soc una persona partidària d'anar per feina. El que està clar és que el ritme baixarà, fa 30 anys que treballo gairebé sempre de dilluns a diumenge, però tinc ganes de veure com canvia d'ara en endavant.

La síndrome de Meige és el que fa que la seva vida canviï. Quan li diagnostiquen? Què va sentir en aquell moment?

No sabia ni que existia. A més, forma part d'una família de malalties que de les quals no n'havia sentit a parlar, les distonies, de la qual tampoc en tenia cap coneixement. Van trigar un parell d'anys en diagnosticar-la, des del primer moment en que vaig tenir algun símptoma.

Com l’està afrontant? A banda del tractament, ha buscat alguna ajuda?

Estic entrant en aquest univers, de mica en mica. Per exemple, formo part d'un grup de WhatsApp amb 14 dones. Ens trobem cada 6 mesos i ens serveix per ajudar-nos mútuament, donar-nos suport, tenir cures. Segurament crearem alguna associació, hem d'acabar de veure-ho.

En quin punt d’evolució de la malaltia es troba? Té algunes dificultats en la seva vida diària?

El problema és que no sabem quina és la seva evolució, se sap poc. Sé el que em passa ara, en aquests moments se'm tanquen 40 o 50 cops els minuts cada hora, però no què em passarà més endavant, com evolucionarà... no se sap, està poc investigada. Tinc problemes per llegir, no puc veure la televisió, no puc conduir... Són coses que ja no puc fer, igual que caminar sola pel carrer, que necessito un bastó.

L'he incorporat, perquè ja em comporto com si fos cega al 100% i en aquest sentit, l'ONCE ha estat una salvació, tant per a mi com per a tot el grup. Ens estan donant les eines per poder aprendre i fer la vida el més normal possibles dins de les nostres possibilitats.

Aleshores... com és un dilluns o un dimarts qualsevol en la vida de Rosa Alarcón?

Ho veurem a partir del dia 28 (de setembre). Hauré de fer algun tipus de rutina diària i hi haurà una part d'estar a casa i fer coses, temps per descansar, quedar amb els veïns i les veïnes del meu barri, perquè em vull implicar amb l'associació... El que segur que no tindré és la vida tan cronometrada com fins ara... Tindré més llibertat i temps d'improvisació, que està molt bé. No saber què faré l'endemà també em ve de gust.