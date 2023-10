Carles Cabrera / Institut Cerdà

Parlar de l' Institut Cerdà significa endinsar-nos al món de la innovació. Fundat fa gairebé quaranta anys gràcies a l'impuls d'un grup d'enginyers liderats per Pere Duran Farell, l'Institut Cerdà és una fundació que té com a enfocament principal l'anàlisi de la innovació a l'àmbit territorial. El seu actual director és Carles Cabrera, nascut a Barcelona el 1957. Carles és Enginyer de Camins, Canals i Ports graduat per la Universitat Politècnica de Catalunya, té un MBA de SGS i ha completat el programa AMP a la Columbia Business School. Amb més de trenta anys d'experiència al camp de la consultoria, Carles també es destaca com a autor del llibre titulat “El Celler de Can Roca: generant valor en empreses de serveis” (Criteria, 2015).

Aquesta és l'entrevista que li ha fet l'Institut Cerdà a Carles Cabrera:

Expliqueu-nos en primer lloc què és l'Institut Cerdà.



L'Institut es funda l'any 1984 per celebrar el 125è aniversari del Pla de l'Eixample de Cerdà, que es va aprovar el 1859. Ildefons Cerdà era en aquell moment una persona poc reconeguda des del punt de vista urbanístic, quan ell va ser la primera persona a el món a utilitzar el terme urbanisme. Hi va haver un grup d?enginyers de camins, encapçalats per Pere Duran Farell, amb Albert Serratosa, Albert Vilalta i Joaquim Tosas, entre d?altres, que van voler muntar una mostra sobre Cerdà. I una vegada feta, van voler anar més enllà i es van plantejar posar en marxa una entitat que pensés sobre el territori i la societat i promogués la innovació. Als nostres estatuts ho estableix clarament. I com que a la societat i al territori passa de tot, això ens permet dedicar-nos al que creiem que és interessant per al país i el territori i al que ens dóna la capacitat humana i tècnica de l'Institut.

Quanta gent hi treballa?

Unes quaranta persones. Som un gabinet d'estudis, una consultora i una fundació, que ens diferencia, i sempre hem intentat abordar aquests reptes d'innovació a través de la col·laboració pública-privada. És a dir, l'Institut va ser el que va fer les primeres proves pilot del que després va ser ServiCaixa. O el que va promoure les primeres cases domòtiques a Espanya. O el famós punt verd de les ampolles. L'Institut va ser el que va impulsar el sistema integrat a mitjans dels anys noranta. I no només mitjançant l'experiència de les persones del Cerdà, sinó sobretot treballant la col·laboració entre els agents que hi estaven implicats. Que fos ladministració pública, que fossin operadors de gestors de residus, etcètera. Aquest és el motor de lInstitut. És molt important en aquest sentit la figura del patronat.

Quins perfils hi ha?



El patronat està format per persones a títol individual, gratuït, com és una fundació, i hem tingut l'enorme sort d'haver tingut grans presidents. El primer va ser Duran Farell, que en va ser un fundador en uns moments en què es parlava poc d'innovació. Ara tothom en parla. Després va venir Jordi Mercader, que va ser president de l?INI, vicepresident de la Caixa i que fins fa poc era president de Miquel i Costas. En vaig aprendre molt. Va ser després el rector Gabriel Ferrater i ara tenim Salvador Alemany, un referent a nivell econòmic i social. Això ens ha permès compartir idees no només entre l'equip de l'Institut sinó també amb personalitats rellevants del món empresarial i institucional.

Ha enunciat moltes de les qüestions que volíem plantejar. Ha esmentat el terme innovació. Han estat molt pioners en molts àmbits.

En vivim. Per exemple, el centre comercial de fabricants de La Roca, nosaltres el vam començar a treballar els anys 1993 i 1994. Vam anar als Estats Units, vam veure aquest nou format comercial i vam impulsar, dins d'un projecte del ministeri d'Indústria on també hi havia empreses tèxtils i un promotor, el primer centre comercial de fabricants d?Espanya, que és a prop de Madrid. I poc després va aparèixer un promotor americà, que en sabien més que nosaltres, però que no coneixien la realitat espanyola, i els vam ajudar a llançar el centre de La Roca, primer, i de Las Rozas, a Madrid. Constantment estem pensant en reptes de ciutat, de territori, de societat, i intentem impulsar aquests projectes. La forma jurídica de la fundació té un gran avantatge, no té accionistes i gran part dels nostres beneficis pensen directament en nous projectes.

La motivació fundacional de l'Institut ha estat la innovació com a gran motor de canvi i de millora. ¿Barcelona està fent els deures en aquest àmbit? En què hem de millorar?



Aquí separaria el vector d'innovació entès com a impuls en sectors concrets com la salut, l'alimentació, la tecnologia, que en aquest sentit Barcelona no només ha fet els deures, sinó que està en una molt bona posició. Ara crec que els temes d'innovació també han d'estar centrats en els reptes de la ciutat. És a dir, com es posa la innovació al servei de la ciutat. En reptes com poden ser els temes d'habitatge, de mobilitat, de qualitat urbana, etcètera, i que cada cop serà més important gestionar des de la innovació. Val a dir que quan pensem en innovació, sovint ho fem en un producte i en realitat està més lligada a processos i organització que a productes. La idea d'innovació lligada a un producte ja és prehistòrica. Molts projectes nostres de fa quaranta anys ara s'haurien d'abordar d'una altra manera.

Històricament, he tingut una mirada d'avantguarda davant dels canvis que vindran al mercat. Va ser dels primers a integrar una mirada des d'una perspectiva mediambiental als projectes que es gestaven. Ara, a quins temes cal estar atents de cara al futur?



Des del punt de vista de la ciutat, i no parlem només de Barcelona, si hem vist alguna cosa els darrers deu anys és que la velocitat de canvi és extraordinàriament elevada i, a més, la probabilitat que apareguin noves variables en el procés que havíem iniciat cada cop és més habitual. Això implica que cada cop és més necessari alçar la mirada. Planificar també vol dir equivocar-se. Sobretot quan pensem a quinze o vint anys. El Pla Metropolità del 1974, vigent fins ara, va tenir l'enorme virtut de pensar el futur. En aquests moments, quan parlem sobre mobilitat, hem d'estar pensant no sols des del punt de vista de la mobilitat, sinó de tot allò que l'afecta. Des del punt de vista de la salut, nosaltres dos ens mourem igual d'aquí a deu o quinze anys? Des del punt de vista de l'oci i l'entreteniment, ens mourem igual? I des del punt de vista de l'educació? Cada cop més estem obligats a pensar en un escenari a mitjà i llarg termini, i després ja veurem si incorporarem aquestes mirades. Sigui quin sigui el vector que treballem, cal estudiar totes les variables que el condicionen des de fora.

Quins indicadors determinen el bon govern d'una ciutat?

El primer que cal tenir clar és on es vol anar. El pitjor govern que hi ha és el que no ho té clar. I dir també on es vol anar per als propers quatre anys perquè aleshores es podran rendir comptes. Des de l'Institut, vam fer fa dos anys l'Observatori d'Ocupació. Espanya gasta entre 5.800 i 6.000 milions d'euros a l'any en polítiques actives de feina, que no són les ajudes per als aturats, que és una altra cosa. Doncs ens trobem que no hi ha rendició de comptes. El ciutadà no sap en aquests moments on es gasten aquests diners en allò que és un dels principals problemes de la societat, que és l'atur. No sabem si es gasten en l'àmbit de l'orientació professional, en polítiques de formació, i no sabem, per exemple, quanta gent que ha passat per cursos d'orientació ha trobat feina.

Això no se sap?

Això no se sap, així de clar. O no se sabia fa dos anys i dubto que això hagi canviat. Hi ha alguna comunitat autònoma que ho fa. Saber quanta gent que segueix cursos de formació troba feina i si la troba en una feina fixa, una feina temporal, si ha millorat el seu sou respecte abans d'anar a l'atur, etcètera. El primer estudi de l?Observatori d?Ocupació sobre un període de nou anys va mostrar que el cost de les polítiques actives d?ocupació va suposar el mateix del que Espanya es va gastar per al rescat bancari.

En rendició de comptes, el referent són els països anglosaxons?



Són països que treballen força bé aquest aspecte. El Regne Unit, per exemple, té una bona forma de governança. Espanya disposa d'alguns organismes per observar la governança, com ara l'AIREF. Espanya comença a fer els deures, però també és un tema de tradició democràtica i això requereix temps.

I Catalunya com ho està fent?



Crec que seria important que Catalunya tingués organismes independents que poguessin opinar i dir si les coses s'estan fent bé. Això és imprescindible. Per al bon govern d'un país i ciutat, la rendició de comptes és fonamental. I això cal fer-ho des de la independència de l'òrgan. I cal voler fer-ho i cal apoderar-ho. Ja hi ha oficines d'aquest tipus, però s'han d'apoderar.

Pensen també sobre el territori. La dimensió metropolitana de Barcelona és ben integrada quan es debat sobre l'economia del futur?



Aquí jo separaria dues coses. El primer és que no hi ha cap problema a la ciutat de Barcelona ni al seu voltant que ara mateix no es pugui abordar per falta d'òptica metropolitana. Habitatge? Es pot fer habitatge. Amb transport públic, també. Ara, què seria molt millor tenir una governança metropolitana i que cal promoure? Sí, seria molt millor. Però el que no podem fer és que amb l'excusa de no tenir aquesta governança es paralitzi tot. No podem deixar d'abordar els problemes perquè no tinguem una ordenança que no tindrem fins d'aquí uns anys. Ara nosaltres estem treballant el tema de l'habitatge social assequible, que es diu que cal abordar-lo des d'una òptica metropolitana. Però actualment no hi ha cap impediment ni legal ni de planificació perquè no es pugui fer vivenda assequible i social a Barcelona oa qualsevol altre municipi de l'àrea metropolitana. Posar d'acord a tots els municipis de l'Àrea Metropolitana és complicat, i això no ens pot portar a no fer habitatge.

Han presentat la segona edició de l'Observatori de Riscos per a Empreses a Espanya, on vaig assenyalar fins a 31 riscos a tenir en compte, i que té molt d'impacte. Insisteixo molt en la col·laboració publicoprivada, de la qual tothom parla. Vosaltres hi heu pensat. Fem un ràpid estat de la qüestió sobre com està aquesta col·laboració.



Els grans reptes que tenim per endavant no els podrem fer front sense tenir en compte la col·laboració publicoprivada, que no vol dir que sempre i en tots els casos s'hagi de produir. Crec que hi ha algunes premisses que cal tenir presents. Primer, cal actuar des de la confiança. Segon, s'ha de poder fer des d'una igualtat de condicions des del punt de vista tècnic i d'experiència per part dels dos costats. Moltes vegades, es pensa en una col·laboració basada a cedir un àmbit al sector privat i que aquest ja se n'encarregarà. No, no. Jo he de tenir els millors experts dins de l'administració pública perquè puguin ser els interlocutors del món privat i puguin demanar rendició de comptes. I que si el contracte no es compleix, es pugui exigir. Això és fonamental.

Que la col·laboració publicoprivada no suposi en cap cas desistiment de funcions per part de ladministració.



És així. Recordo que quan feia classes a Esade, sovint em preguntaven sobre si era millor. Els deia que depenia de l'estructura de l'empresa. Si el director de logística depèn de finances, probablement estarà obsessionat pel cost. I tendirà més a subcontractar. Si, en canvi, en una empresa té un gran pes l'àmbit del màrqueting i, per tant, el servei al client, és probable que us interessi més el servei. L'important és que si decidiu subcontractar, heu de tenir el millor director de logística possible. Perquè, si no, no sabràs què és el que t'està venent l'altra banda. I una tercera premissa seria que implica un important reforç dels tècnics de l'administració. Que no vol dir que no ho tinguem. Nosaltres tenim un observatori que li diem 17/17 que fomenta les aliances publicoprivades en intercanvis entre diversos sectors i el que realment és important en aquest àmbit és no ser dogmàtics.

L?Institut Cerdà no s?entendria sense la personalitat d?una figura com Pere Duran Farell. L'espai que ell va ocupar, més enllà de l'àmbit empresarial, com a líder social, d'una certa burgesia, creu que ha tingut relleu?



Personalment ho vaig conèixer relativament poc i quan ja no era president de l'Institut. Jo, des del privilegi d'haver tingut a prop persones com ell, i com Jordi Mercader, Gabriel Ferrater, Joan Molins o Salvador Alemany, potser faria servir, més que el terme burgès, la paraula humanista. Crec que són gent que, molt més enllà dels coneixements tècnics i d'experiència, que són brutals, tots tenen un component humà extraordinari. Conservo de tots ells un gran record. Per fer-me reflexionar tècnicament, sens dubte, però sobretot pel vessant humanista. I és un repte que tenim ara a la societat. Duran Farell ha tingut relleu en aquests altres noms. Però ara el repte que tenim és assegurar-ne el relleu. I crec que en aquests moments hem de tornar a rellançar el lideratge més humanístic, no tan basat en el compte de beneficis a finals d'any, i això té molt a veure amb la resposta dels moviments socials, si veuen que a tu només et preocupa el benefici de l?accionista. Jo sóc optimista en aquest sentit i, afortunadament, estic convençut que hi haurà aquest tipus de perfil al capdavant de les organitzacions. Al patronat he tingut gent fantàstica, des d'Albert Serratosa a Albert Vilalta, Joaquim Tosas, i tots tenen un component humanista.