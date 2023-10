Ryma Sheermohammadi / Juan Pablo, Universitat Abat Oliva

Ryma Sheermohammadi és una activista que lluita pels drets de les dones i les minories a l'Iran. Tot i créixer a Aràbia Saudita, des de fa més de 30 anys viu a Espanya, on va estudiar traducció com a manera de mantenir els seus llaços amb els seus orígens. Actualment, treballa com a traductora i intèrpret del persa, i està involucrada en projectes europeus l'eix dels quals és l'activisme iranià.

Aquest dimarts va oferir una conferència a la Universitat Abat Oliba, 'Els drets de les dones a l'Iran: un crit per la justícia' . Aprofitant l'ocasió, CatalunyaPress ha entrevistat Sheermohammadi per parlar sobre el paper de la dona al poble iranià, la revolució de la societat i el paper de l'Iran en el conflicte entre Israel i Palestina.

Fa 30 anys vau decidir venir d'Aràbia Saudita a Espanya. A què es va deure aquest trasllat?

Els meus pares van emigrar de l'Iran i se'n van anar a Aràbia. La meva mare va ser contractada per la família del rei d'Aràbia Saudita i va treballar com a modista per a ells, però aviat es va enamorar de la cultura àrab i el seu somni sempre havia estat que aprenguéssim la llengua i que realment poguéssim parlar a les companyes de classe sobre la importància que les noies estudiessin. A la meva generació, les nenes es casaven amb 12 o 13 anys. Per mi era molt dolorós, no ho podia entendre.

La meva mare estava molt involucrada en tots els processos d'ensenyar que les dones fossin econòmicament independents i altres, però l'Iran va dir que exportaria el model de la Revolució Islàmica als països veïns, una declaració que va ser molt amenaçadora, i per això no li van renovar el permís de residència al meu pare. Aleshores teníem la possibilitat de quedar-nos tan sols la meva mare i nosaltres, però van decidir venir a Espanya perquè havien comprat un pis aquí.

Si no hagués estat així, hauríem tornat a l'Iran, i en aquella època detenien i perseguien elsbaha'is , que és la comunitat iraniana de la qual la meva família i jo en formem part, però el cosí de la meva mare havia estat assassinat just a aquells anys. Va ser un recer arribar aquí.

L'adaptació va ser fàcil?

Jo tenia uns 14 anys. El primer any va ser difícil perquè la meva mare va morir tres dies després de començar l'institut i em va afectar molt emocionalment, però de seguida vaig trobar moltes famílies increïblement bones. La vida et treu alguna cosa, però sempre et posa com 15 coses perquè vegis que no s'acaba tot. Va ser una època difícil, però em va obrir un univers molt bo.

Estudiar traducció era una manera de mantenir-te lligada als teus orígens?

Per mi, era una manera d'apropar gent. Quan tradueixo, intento realment que hi hagi un acostament. L'idioma serveix per comunicar-se, però el que fa la traducció és unir més les persones per transmetre els missatges. Crec que en part era això i, de l'altra, aprofitar les llengües que havia après.

També hi havia aquesta possibilitat de veure altres països, els orígens... Vaig aprendre l'àrab abans que el persa i aleshores tinc una mirada diferent, potser per tot el tema de la immigració, sobre el tema de les llengües.

Ryma Sheermohammadi i la periodista, Helena Celma / Juan Pablo, Universitat Abat Oliva

El teu activisme es basa en la defensa dels drets de les dones i les minories iranianes. Quina és la situació dels dos grups a l'Iran?

Ara mateix és terrible perquè s'han adonat del poder real de les dones, que tampoc no és una cosa nova perquè és un procés molt llarg. És un canvi de consciència que requereix el seu temps i també que els homes siguin els aliats de les dones, que potser aquest és el tret distintiu d'aquest darrer any. Les dones van sortir en protesta pel que va passar a Mahsa Amini, però de seguida els homes iranians es van posar al costat d'elles i crec que això fa que la societat de l'Iran sigui realment única. Enlloc del món es dóna això.

A les manifestacions del 8M, aquí la majoria són dones. Imagina't que un 8 de març decideixen condemnar a pena de mort un grup gran d'homes perquè van sortir al carrer a protestar. A nivell mediàtic seria una bomba, perquè seria una constatació que la meitat de la població s'ha adonat que ni la justícia ni la prosperitat no arriben mai a una nació si l'altra meitat està subjugada.

Va ser un moment de despertar molt gran per a l'Iran, però quan el Govern ho va veure, va endurir totes les mesures possibles contra les dones. Fa pocs dies van expulsar un munt d'estudiants universitaris d'últim any de l'Iran per fastiguejar-los, simplement perquè s'havien posicionat a favor de les protestes d'aquest últim any.

Acaba d'aprovar-se el Pla Nacional de Castitat i Velo a l'Iran, un pla que permet que una persona al carrer pugui detenir-ne una altra o acusar-la si no porta el vel en absència de l'autoritat. És a dir, si no hi ha policia al carrer i tu no portes vel, jo et puc insultar, et puc faltar el respecte, i fins i tot et puc portar a una comissaria i seria una cosa legal perquè jo faig la feina de la policia per conservar el respecte al vel.

El més surrealista de tot és que el règim iranià ha obligat totes les botigues de joguines que les nines portin vel . Volen que les nenes de petites vegin que això és natural. El meu canell porta el vel, jo vull ser com el meu canell, així que jo també el portaré. D'aquesta manera les adoctrinen des de petita.

Pel que fa a les minories , molts dels iranians conversos al cristianisme són a la presó perquè és un delicte . En alguns casos, et poden condemnar a pena de mort, ja que no et pots convertir a una altra religió sent musulmà . Els que són de la minoria religiosa baha'i no poden accedir a la universitat ni privada ni pública del país, hi ha hagut una detenció massiva de persones involucrades en projectes socials, tot i que és part de la pràctica religiosa. Tu has de pensar en com serviràs la societat en què estàs vivint. Per exemple, a una noia l?acaben de condemnar a deu anys de presó per educar dos grups de nens afganesos, i l?han condemnat per fer el que en realitat hauria de fer el Govern, i només té 34 anys.

Quan veus la societat iraniana i veus el preu que estan pagant, t'adones que no és un país qualsevol, és molt complex.

Amb la Revolució Verda , el poble iranià es va alçar per reclamar una millora de les condicions per a les dones. Creus que es va aconseguir alguna cosa?

Els reformistes pretenien, dins de la línia del règim islàmic de l'Iran, crear algunes millores per a les dones. Quan van ser detinguts, condemnats i altres, molts iranians es van adonar que el règim no tolera ni tan sols els reformistes. Per això ara els iranians diuen “sí, protestem per les dones, però amb un canvi de règim”, perquè sinó s'interpretaria com un reformisme. Els iranians diuen que el que ha de canviar d'arrel és el règim, per això és un estat de consciència diferent i per això l'opressió ha estat molt més severa que el 2009. Ara mateix hi ha 100 persones condemnades a mort .

Quina postura creus que adopta Occident, la Unió Europea respecte a aquest context?

Quan hi va haver aquestes protestes, molts opositors iranians demanaven una vegada i una altra a la Unió Europea trencar els seus llaços diplomàtics amb l'Iran i declarar la Guàrdia Revolucionària Iraniana com una organització terrorista . Aquesta Guàrdia és una institució creada pel règim iranià per conservar la seguretat dins i fora de les fronteres, on mantenen i financen Hamàs , entre altres grups.

Iran aporta formació militar i econòmica a aquests grups, la feina dels quals és desestabilitzar els països de la zona. La Unió Europea va fer orelles sordes. De fet, Josep Borrell va ser una persona coneguda i molt odiada a l'Iran perquè algú li va preguntar si havia escoltat les protestes del país, i ell va contestar "els crits, els crits són, però no canviaran les lleis". Els iranians van dir que s'equivocava perquè aquest país mostraria al món que els crits sí que canvien les lleis.



Uns mesos més tard, Europa està sentint el mal d'haver permès que res no canviés amb el govern iranià. És clar que Hamàs no tindria tot el que ha tingut si no fos per l?ajuda i el suport de l?Iran. Quan es mantenen les dictadures de la zona, tot el sistema se'n ressent. Síria no s'ha recuperat, l'Iraq no es recupera, el Líban està malament, el Iemen no s'ha recuperat, l'Iran està així, i Palestina ja ho estem veient. Els europeus haurien de preguntar-se quin és el denominador comú en tots aquests conflictes, i en tots ells surt el nom de Iran .

La Unió Europea ha decidit no donar suport a la causa de les dones a l'Iran i mantenir una dictadura que alimenta el terror i la por a la zona, que és pobre en recursos econòmics, però rica en minerals i economia. Les dictadures establertes ho han fet amb el suport dels països occidentals. Si haguessin donat suport perquè hi hagués una democràcia potent a l'Iran, canviaria completament la zona. Les protestes dels sirians no van prosperar perquè l'Iran va enviar soldats per recolzar Bashar al-Assad. Els iemenites no es recuperen perquè hi ha l'Aràbia Saudita i l'Iran lliurant una guerra. Palestina no es recupera i molts demanen que els iranians vagin al capdavant, pagant ells el preu del que els està passant als palestins a Gaza. El món ha dobrir els ulls.





El cas de Mahsa Amini va marcar un abans i un després tant per a tu com per a la societat iraniana.

Completament. Ella és una noia que arriba d'una ciutat molt petita per fer unes compres amb el germà a Teheran. Segons les declaracions de les noies que també estaven detingudes, li van donar molts cops forts al cap dins la furgoneta de la Patrulla de la Moral perquè ella va dir "però si jo vaig molt coberta, ¿per què m'esteu aturant?". Dins la furgoneta li van donar els cops i per això, quan va arribar, amb prou feines podia caminar i va morir.

La gran majoria de dones han estat en algun moment assetjades per la Patrulla de la Moral. Jo no conec ningú a l'Iran que no li hagin dit "vine, vine" i li donen cotó i desmaquillant per netejar-se la cara. A mi m'ho van fer també fa 15 anys i jo m'estava morint de por. Em van portar a la furgoneta, em van dir de tot i que em netegés la cara. Aquest acte és tan humiliant que encara ho recordo, i això que va ser un petit episodi de la meva vida. Les dones iranians ho viuen diàriament. Per això, que segueixin sortint sense vel, sabent que poden ser condemnades a 10 anys de presó, em sembla heroic.

Quan va ser la darrera vegada que vas visitar l'Iran? Creus que tornaràs aviat?

Vaig anar fa 15 anys, però ara no hi puc tornar perquè estic amenaçada. L'altra vegada ja vaig estar unes hores detinguda a l'aeroport i temia per la sortida, i no gaudeixes en cap moment. No obstant, com he estat en molts mitjans aquest darrer any parlant contra el règim, no puc anar a l'Iran ni a molts països de la zona. N'hi ha que segresten opositors i els porten a l'Iran perquè tenen convenis de col·laboració. Tant de bo pugui tornar i viure per veure'l. Confio en els processos i en tot allò que estem aprenent com a societat.

Per acabar, com estàs veient el conflicte entre Israel i Palestina?

Ho veig com quan es maten dos germans i els pares estan veient com es maten. Són persones que pertanyen a la mateixa terra i s'estan vessant sang de germans d'un mateix lloc. El més violent de tot això no és només que s'estigui morint i massacrant gent, sinó que hi ha veus que et demanen posicionar-te i argumenten que tens alguna cosa en contra del grup contrari.

Això és el més greu de la nostra vida aquí, perquè els que ho estan patint són els que hi són: els ostatges, els que han estat cridats per sortir a matar, que són gent com tu i jo. Aquest estat de trauma i xoc espiritual, moral i social... no se'n recuperaran fàcilment, però la nostra realitat és que no podem veure aquest conflicte com a palestins ja israelians, perquè el que provoca és que ens separem i anem el món com un contra laltre, a veure qui pot cridar més per guanyar la batalla del discurs.

El que hem d'entendre és que som una família i que el dolor és el que hi ha en comú entre les dues parts i no n'hi ha cap altra que seure a dialogar. Els hem de dir que el món passa pel diàleg i hem d'asseure'ns a parlar. Hi ha lloc en aquesta casa per a tots: tu et quedes amb una habitació i jo em quedo amb una altra, però no podem matar-nos al passadís constantment .