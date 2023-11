Foto d'arxiu

Les dades respecte l'edat a la qual els joves comencen a iniciar-se en el món del porno són del tot alarmants. Cada cop s'ha anat avançant més fins que, en l'actualitat, l'edat en la qual els menors comencen a consumir pornografia a Espanya se situa entre els nou i els onze anys.

Molts d'aquests nens entren sense que les seves famílies en tinguin coneixement, i el pitjor de tot, sense que ells ho busquin. Només cal alguna finestra emergent a la cantonada perquè els piqui la curiositat. El gran problema és que el que es veu en el porno poc té a veure amb el que acaben sent les relacions sexuals, ja que les dones apareixen majoritàriament com un subjecte passiu i sobre el qual dominar i exercir violència.

Això acaba portant a que aquests comportaments violents en el sexe es vagin interioritzant i s'acabin reproduint en les relacions venidores i, malauradament, que acabi resultant en un flux continu de noticies sobre agressions sexuals i violacions.

Per tractar tota aquesta problemàtica, CatalunyaPress ha entrevistat al doctor Just Roca Duran, de la Societat Catalana de Sexologia, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.

Per què els joves consumeixen en l'actualitat tant de porno?

Perquè ho tenen a l'abast, perquè és molt fàcil entrar a les pàgines de porno. N'hi ha que s'hi pot entrar sense filtre. La majoria fa la pregunta de si tens més de 18 anys, i una criatura només ha de dir que si per poder accedir-hi. A partir d'aquí, ja ho tenen a l'abast.

Des que hi ha Internet, hi ha moltes facilitats per entrar. Encara que es posin filtres a l'ordinador, si no hi ha un control directe, és molt difícil controlar-ho perquè és molt fàcil entrar-hi. Les pàgines de vegades salten amb pantalles emergents en alguna cosa que estiguin visitant de forma innocent. Per exemple, estàs mirant el cos humà i et pot sortir una senyora provocativa o una parella mantenint sexe. Només s'ha de clicar a l'enllaç i ja està.

A Espanya, un estudi esmenta que els nens comencen a tenir contacte amb el món del porno als 9 anys. Com ha canviat la concepció de la societat com perquè el sexe sigui una cosa tan consumible a una edat tan primerenca?

Jo crec que la societat, en general, és inconscient sobre el tema i el seu abast. S'ha descuidat l'educació sexo afectiva a les escoles i a casa amb els pares. Per donar informació sobre la sexualitat, fa falta algú que tingui la capacitat de contextualitzar el que potser un dia veuran encara que sigui de forma accidental. Abans, els nens parlaven entre ells o directament amb els pares i així se li podien explicar les coses perquè aprenguessin sobre el tema.

Ara, el que tenen a l'abast és despendre, en el sentit que el que veuen són uns models que mostren violència, abús, etc. Si això ho veuen molts cops, pot donar la percepció que allò és lo normal. Per tant, quan tenen alguna relació sexual, aquest és el seu model a seguir. En cas de les "manades", per exemple, pensen que la noia acceptarà qualsevol pràctica, i si es nega per exemple a fer una fel·lació o alguna altra cosa, llavors tindrà problemes.

El problema no és que existeixin les pàgines, sinó que tenen un accés molt directe, i d'altra banda, la manca de preocupació de l'entorn familiar i educatiu.

La gent veu pel·lícules d'assassinats i no se li acudeix matar algú. Perquè sí que succeeix això amb el sexe?

Quan es veu una pel·lícula on hi ha assassinats, es pot contextualitzar allò que s'ha vist, en el sentit que ells saben que no es pot anar matant gent pel carrer tranquil·lament, perquè hi ha una llei i també perquè els han dit que no està bé. Per altra banda, amb el sexe, com que queda callat i es parla amb el grupet de nens i nenes que tenen al voltant, no hi ha un filtre adult que marqui el que hauria de ser una sexualitat lliure però sana.

Inculcar alguna assignatura d'educació sexual a les escoles podria ajudar?

Que jo sàpiga, s'ha posat educació sexual afectiva a les escoles d'una manera transversal. És a dir, en ciències naturals es pot explicar el fenomen reproductiu a més de tot el que s'inclou dins de la sexualitat, per exemple. En qüestió de sexualitat, cal preguntar a l'alumne què vol saber, i en base a això, se'ls ha de reconduir.

Ja s'ha parlat de posar una assignatura d'educació sexual, però s'aprova o se suspèn en sexe? Com s'avalua? De vegades posen experts que expliquen Infeccions de Transmissió Sexual com la sida o altres, però aquesta no és la principal preocupació dels joves. El que els preocupa és saber com tenir una parella, com fer el coit... són altres les preocupacions i cal atendre-les.

Si el porno és una cosa que els adolescents veuen en la intimitat, com poden saber els pares que els seus fills estan tenint aquest consum? Com es pot ajudar si no se sap que hi ha un problema?

És difícil saber-ho. D'entrada, la primera ajuda és haver estat clar i concís des de petits. És a dir, no haver amagat la sexualitat i explicar el que sàpiguen, fet que comporta també que ells s'han d'educar per poder resoldre tots els dubtes correctament. Se'ls ha de fer entendre que no s'ha de fer allò que l'altra persona no vol, i que les escenes que estan veient no són la realitat del que es trobaran en una relació sexual.

El problema és que els pares han deixat de banda aquesta funció educativa perquè pensen que es farà a l'escola, i a l'escola, els professors tenen mentalitats molt diferents. Hi ha mestres que tenen una concepció moral del sexe i potser no volen parlar del tema, o donen una resposta inadequada des del punt de vista informatiu i educatiu. S'ha de fer entendre que és una ficció que està feta perquè a qui li agradi s'exciti, però no està fet per reproduir-ho.

Com ha influït l'augment de visualització del porno amb l'aparició de "manades" que comenten violacions?

Ha influït molt. Hi ha pàgines on es mostren "bukakes", que és una pràctica on una noia queda rodejada de diferents homes i tenen sexe directe, ejaculacions sobre la dona, etc. La concepció que tenen al veure això és que la dona ho gaudeix, que no dic que no puguin haver dones que ho gaudeixen, però són elles les que ho han de triar, no ells que ho triïn per ella. Això és el que cal entendre. Si es posen tres o més adults i tots estan d'acord, llavors perfecte, però també han de tenir la llibertat de dir quan alguna pràctica no els agrada i que no ho facin per rebre pressions.