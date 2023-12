Leandro Dansa, al barri de Sants. Foto: X (@LeandroJDanza)

Per a qui no el coneguin... qui és Leandro Dansa?

Sóc un migrant que va triar viure a Barcelona. El 2001 vaig fer un viatge per Europa i em va agradar la ciutat i finalment em vaig establir aquí. Vaig desenvolupar un hobby, que és el de DJ i també tenia formació com a decorador d'interiors. De fet la meva feina principal és de punxadiscos, però la pandèmia, com a treballador cultural, va ser molt dura. Vaig militar en plataformes de moviments llatinoamericans i també sóc fill del 15-M.

La meva carrera política se circumscriu a Barcelona i Catalunya, tot i que la meva família tenia interès, no vaig tenir mai una vida política activa. També vaig estar en contacte amb les mobilitzacions de Marinaleda el 2011. No seria res sense tot això, sense ser dj, sense haver passat una pandèmia, sense haver migrat i sense haver conegut Podem.

Ben aviat hi haurà un procés intern sobre el portaveu de Podem a Barcelona.

Sí, hauria de ser aviat, al gener o al febrer del 2024, és possible, però s'ha de decidir en assemblea. Abans que es faci aquest procés a l'àmbit municipal es farà a Podem Catalunya. De moment no em consta que hi hagi ningú que s'estigui postulant per al càrrec de portaveu que ocupo actualment i m'agradaria seguir perquè hem treballat molt bé la militància, ha estat una etapa molt assembleària.

Com treballen perquè Podem tingui una marca forta a la ciutat de Barcelona?

La tenim i la venim fent en els darrers 3 anys. La qüestió és que hem tingut acords electorals i mai no ens hem presentat com Podem en unes eleccions municipals. És cert que en tenim poca difusió, que ha costat, ja que la gent ens associa directament amb Ada Colau i això fa que no tinguem una identitat pròpia. Per això hem treballat als barris, amb associacions de veïns i veïnes.

Cal tenir en compte que Podem és un partit estatal amb representació territorial i que a nivell municipal no tenim coalició, sinó confluència, que és una cosa molt diferent. Ara tenim molt clar que no podem reforçar un partit des de dins un altre partit. No hem tingut capacitat de decisió a l'Ajuntament, encara que treballadors municipals en els mandats anteriors eren del partit.

Abordem els grans temes de ciutat Creieu que és Barcelona és insegura?

Caldria matisar-ho... no crec que ho sigui. Sóc d'origen argentí i sé què és viure en un entorn insegur i no veig Barcelona com una cosa així, o com a mínim com volen vendre-la, si ens remetem als índexs. És cert que hi ha hagut un canvi els últims anys, però ho veig com una cosa conjuntural.

Evidentment han crescut els robatoris de mòbils amb patinets, potser al metro hi hagi més carteristes... però la sensació que tenim és que va per barris i que es deu molt a la degradació que hi va haver per la baixada d'ingressos, la inflació, l?augment dels lloguers... Com qualsevol ciutat gran, a Barcelona les crisis generen l?augment de la inseguretat. També he de dir que em sento segur amb els cossos policials que tenim.

L'habitatge és una cosa que ocupa titulars i un gran espai al debat mediàtic. Com valora les polítiques impulsades pels ajuntaments recents sobre això?

Lamentem que no hi hagi hagut una política de construcció de vivenda suficient. S'ha fet un esforç, fins i tot l'actual alcalde ha aconseguit un acord amb la Generalitat perquè es facin més promocions, però caldria contemplar un nombre més gran d'habitatge social. Ja passa a altres països. Totes les administracions haurien de tenir un pla a futur on hi estiguin implicades les locals, autonòmiques i estatals. També involucrant el sector privat, fent un mix.

L'habitatge és bàsic perquè la gent pugui projectar la seva vida, i ara veiem que ni tan sols es pot projectar ni tan sols l'educació en els casos que tinguin filles o fills, perquè sense l'estabilitat d'una llar, la resta es complica. És difícil fer barri i ara ja ni parlem de com estan les hipoteques.

El que creiem que és important és que hi hagi plans municipals, consensuats amb les autonomies i amb el govern estatal, perquè tothom vagi en la mateixa direcció.

Sobre el que hem fet anteriorment, considerem que hi va haver bona voluntat en els dos governs municipals anteriors, però no arriba amb 4.600 habitatges. No soluciona el problema, perquè es puguin baixar els lloguers... potser cal copiar altres models que funcionen a Europa.

Parli'ns de la seva postura sobre els grans projectes i obres que té en marxa Barcelona, com ara la unió del Tram per la Diagonal, la Rambla o la Sagrada Família.

Crec que cal fer consultes a les veïnes i als veïns per a grans projectes de ciutat, com la unió del tramvia. Benvinguts siguin els grans projectes, encara que potser, quan s'executen, no és el moment. I aquí torno a la postura que se'ls ha de preguntar, se'ls ha d'informar, és bàsic. Ens omplim la boca parlant o admirant països com Suïssa, que ho consulten tot... i no vull posar Suïssa com a exemple, perquè tots sabem que és un paradís fiscal i té un model cultural diferent.

Segurament seria una bona idea presentar diversos concursos d'idees i que la ciutadania tingui la possibilitat d'escollir. Per què no? No hem de ser enginyers per saber el que més ens convé, o allò que li donem prioritat. Cal saber quines són les prioritats de la gent.

Acabem. Aquest any ha nascut Sumar i en els darrers mesos molts militants i càrrecs de Podem han decidit anar-se'n a la plataforma impulsada per la vicepresidenta Yolanda Díaz. Li repetim la pregunta que li vam fer a nivell local, com treballen perquè Podem tingui una marca forta a Catalunya?

Creiem que ha de ser de la mateixa manera. Properament, de fet abans que es faci a l'àmbit municipal, hi haurà el procés autonòmic. Nosaltres sempre buscarem acords, però sempre amb el programa com a bandera, com deia el company Julio Anguita.

Per sort, tenim una militància potent i bella, i ara la decisió que no hi hagi doble militància és bona per reforçar el partit . Hem de respectar la decisió dels qui hagin decidit marxar, aquí no hi ha expulsions. De fet, tant a Podem com a Podem Barcelona tenim les portes obertes per a qui vulgui ajudar, però sempre guiant-nos pel nostre full de ruta. La política ha de ser una eina real de canvi i nosaltres seguim creient en polítiques valentes, feministes i de transformació.

Ara tenim una veu pròpia i ho hem d'aprofitar, encara que cal buscar mecanismes de participació, que la gent s'impliqui. Quan Podem va començar era molt més senzill, ara hi ha una certa desafecció política. També la joventut d´avui no és la mateixa que la del 15-M... Hem de centrar-nos en la joventut, per entendre-la, fer polítiques per a les generacions presents i futures.