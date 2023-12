Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels / @Vilapress

Manuel Reyes , també conegut afectuosament com a Manu, mostra un profund amor per Castelldefels. El recentment nomenat alcalde de la ciutat, qui expressa la seva passió dient: “Podria parlar incessantment sobre Castelldefels, ja que és la meva gran passió ”. Reyes ha aconseguit posicionar-se com a únic representant del Partit Popular a la comarca del Baix Llobregat i el tercer alcalde de Catalunya. A més de la seva dedicació a la política, aquest persistent i tenaç líder també exerceix com a advocat i economista.

Després de gairebé sis mesos de ser al capdavant de l'Ajuntament, quina és la situació de l'Ajuntament de Castelldefels?

D'una banda, els primers compassos han estat tremendament difícils per la situació econòmica que veu el nostre Ajuntament. Els elements que probablement són comuns amb altres ajuntaments de la crisi, de la pujada dels preus al consum, de l'IPC, de la pujada dels carburants.

Això que estan patint totes les famílies i que també estan patint les empreses, també ho pateixen les administracions públiques i Castelldefels no n'és una excepció. A tot això s'hi afegeix la mala gestió que va tenir el govern anterior. El primer que hem fet és analitzar la situació i veure que al pressupost del 2023, que és un pressupost prorrogat de l'any 2022, faltaven 12 milions d'euros que ho hem hagut de cobrir amb el romanent tresoreria que tenia l'Ajuntament. És a dir, perquè ens entengui la gent, el poc matalàs que tenia l'Ajuntament de Castelldefels ha servit per tapar el forat de l'any 23.

Per als futurs anys ja no tens aquest salvavides i et trobes amb la situació tremendament difícil que ens ha obligat a fer uns ajustaments importants. Primer hem començat ajustant a nivell polític una reducció, per exemple del personal eventual d'un 42% respecte al mandat anterior. Això vol dir estalviar un milió d'euros en quatre anys. Hem reduït gairebé un 28% les subvencions als partits polítics i hem congelat i reduït un 4%, els sous i les dietes als càrrecs polítics.

Per tant, s'ha fet un esforç, però amb això no n'hi ha prou. La gent diu "bé, però podries prémer més". Encara que apretéssim més ja no hi ha on rascar en aquest àmbit. Hem hagut d'ajustar partides ara que hem aprovat el pressupost del 2024 en alcaldia, en direcció, hem retallat tot allò que és publicitat i marxandatge. Els números no surten i malgrat el desajust tan important, també hem hagut de tocar alguns dels tributs per poder equilibrar els comptes perquè era impossible arribar al punt on els ingressos igualessin les despeses. Tot i això cal dir que Castelldefels amb l'esforç que farem, tindrem millors números a nivell impositiu que els nostres veïns de Gavà, Viladecans o el Prat que estan projectant uns augments tributaris molt més grans.

Hem arribat a aquesta igualtat en l'equació que ens permetrà afrontar el 2024 amb austeritat, però també amb partides on sí que hi haurà un important creixement de la despesa que són els principals problemes que tenen els veïns de Castelldefels. És a dir, l'any que ve hi haurà un 24% més de diners en la neteja que és el problema número u que tenen els veïns de Castelldefels. A l'àmbit de la Governació, que és el tema de la seguretat, per primera vegada a la història Castelldefels hi haurà més de 9 milions d'euros per al tema de la seguretat, perquè és un altre dels problemes que tenen els nostres veïns. Reforçarem les partides dels pilars bàsics d'una societat com és l'educació i la salut.

També augmenta cultura i gent gran. Augmenten moltes partides perquè hem posat l'eix a l'atenció a les persones i hem intentat reduir tot el que considerem superflu. Una de les que també creix de manera espectacular és la mobilitat que també és un dels cavalls de batalla que tenim i, per tant, mobilitat creix un 138%.

Quant s'apujaran els impostos?

A Castelldefels el govern anterior ja va posar als màxims legals permesos tots els impostos menys l'IBI. Nosaltres fem un petit ajustament en el tema de l'IBI menor que el que farà Gavà, Viladecans, el Prat o qualsevol altre municipi del nostre entorn. Estem parlant que aproximadament el rebut mitjà pujarà uns 50 euros a l'any per habitatge, mentre que a les ciutats del nostre entorn a Viladecans i al Prat hi ha pujades del 10%, a Gavà del 9% oa Sabadell, que puja el 15 %. Hem fet l'ajust menor, però que ens permet equilibrar aquests comptes i que Castelldefels no hagi de prescindir de cap dels serveis essencials i necessaris.

És més, estem reforçant allò que manca la ciutat que és de millorar la neteja, millorar la seguretat i millorar temes tan importants com els pilars bàsics del benestar, que és la salut i l'educació, però també els serveis socials, que aquest any també creixerà moltíssim. Entenem que en aquest context de grau de dificultats, lamentablement hi haurà més gent que haurà d'acudir als serveis socials. No tothom pagarà més impostos l'any que ve: les famílies monoparentals i les famílies nombroses, per primera vegada a la història, tindran 500 euros de bonificació a l'IBI.

És a dir, tots aquells que compleixin els requisits en tots dos casos, tindran una rebaixa dels impostos de l'any que ve. Per tant, no tothom veurà incrementada la factura de l'IBI, sinó que hi haurà molta gent que baixarà l'impost.

Quina és lopinió de loposició sobre laprovació dels pressupostos i les mesures de reducció?

L'oposició fa d'oposició i tot allò que proposa el govern, en lloc d'acostar-se a l'espatlla. Jo els vaig allargar la mà i els vaig demanar com a mínim que s'abstinguessin als comptes perquè els culpables de la situació són ells que han governat Castelldefels els últims 44 anys. Hi va haver un parèntesi entre l'any 2011 i 2015, en què jo vaig ser l'alcalde i els altres 40 anys han governat ells.

Per tant, són totalment responsables de la situació econòmica que hi ha la ciutat ia part ells no van voler fer els comptes l'any 2023. Podien haver fet un pressupost i no ho van voler fer perquè el pressupost del 2022 ja els anava bé, perquè n'hi havia lliçons al maig i per no complicar-se la vida. Fins al maig es podrien gastar el pressupost de tot l?any. I així ho van fer.

Tothom recordarà, per exemple, el famós iglú que van posar a la porta de l'Ajuntament que va costar 30.000 euros, que em sembla una bogeria. I com aquestes 20.000 coses. Per exemple, el projecte de l'avinguda Constitució. Més de 10 milions d'euros que ells han executat el que seria el projecte ia mi em toca pagar-ho. És molt bonic dir que hem fet un munt de coses. No, vostès deuen haver encarregat moltes coses i ara el que ve ha de pagar-ho. A mi em toca pagar els anys vinents fins a l'any 2030 l'Avinguda Constitució, que amb tot el rebuig que va tenir ara els veïns hem de suportar.

Has parlat del pressupost del 2024. Com seran els del 2025?

El problema que tenia Castelldefels quan jo vaig arribar a l'alcaldia el 2011 és que hi havia 80 milions de deute. No la vaig generar jo i la vaig deixar el 60, que no els havia generat jo. Després diuen que ara hi ha menys deutes que quan vostè va deixar l'Ajuntament l'any 2015. Agafa, és clar, però és que jo generi zero euros de deute. Jo vaig amortitzar 20 milions de deutes en 4 anys. Ara mateix el deute és al voltant dels 25 milions d'euros. Aquest no és el problema de Castelldefels, sortosament.

El problema que tenim és de dèficit, que és molt pitjor que el deute perquè és el que t'estrangula. És el que mata qualsevol empresa o qualsevol família, quan les despeses superen els ingressos i no tens un matalàs per poder aportar diners. Això el que mataria, insisteixo, a qualsevol empresa. Això és el que ens preocupa. Hem traçat uns comptes per al 24 que busquen aquest equilibri, precisament amb aquesta reducció de despeses i aquest petit increment d'ingressos que ens permet trobar la igualtat de l'equació. Espero que a l'any 25, ja que la situació del 24 s'hagi estabilitzat i ens permeti afrontar amb una mica més d'alegria el futur de Castelldefels.

Estic convençut que és una ciutat que té molt de potencial, que cada vegada que s'organitza qualsevol esdeveniment la gent surt al carrer. Hi ha molta dinàmica empresarial. Treballarem també aquest any 24 per captar inversions i captar oportunitats perquè la ciutat a partir del 25 i el 26 sigui de major creixement.

En aquests sis mesos de govern amb tres regidors que no són del partit, quina valoració pot fer de la relació?

Francament positiva. Som un govern de coalició on hi ha dues formacions polítiques, però formem un sol equip i tots vestim la mateixa samarreta, que és la de Castelldefels. Aquesta premissa, que ho vam dir el primer dia, durant aquests cinc mesos llargs que portem, ho hem anat practicant el dia a dia. Tant de bo aquest sigui el camí dels propers anys perquè la veritat és que es treballa molt a gust.

Tenim una compenetració molt bona. Estic molt satisfet de les relacions que estem tenint ambdues formacions polítiques i de la bona feina que estan fent aquests tres regidors com la resta dels regidors.

Quina acceptació té i quina participació té la ciutadania a la presa de decisions?

Estem treballant precisament en la relació amb les associacions. Les relacions francament són bones. Estem fent un exercici que no s'havia fet abans d'estar amb els veïns a molts projectes, fins i tot en l'execució dels projectes. Ens han arribat a dir que s'han reunit més per nosaltres en dos mesos que no pas amb el govern anterior en quatre anys. Això no ho ha dit més d'una entitat i, a part, és així realment. No hi ha setmana que no tinguem entitats per aquí parlant diferents temes amb nosaltres. Hi ha d'haver aquesta col·laboració. Estem treballant precisament per crear per primera vegada a la història Castelldefels un plenari d'entitats amb reunions prèvies preparatòries amb les entitats de veïns.

Volem començar l´any que ve amb aquest primer plenari d´entitats que probablement tindrà una freqüència de cada dos mesos. Estarà al saló de plens, ocuparan els escons que ocupen els regidors, però seran les associacions de veïns. Treballarem en projectes transversals o en projectes que afecti el conjunt de la ciutadania de Castelldefels. També s'estan tenint evidentment reunions bilaterals amb totes les associacions de veïns on ells expliquen els seus problemes i estem treballant a buscar solucions. Fins i tot la setmana passada, diumenge passat per primera vegada l'Associació de Veïns de La Pineda tindrà un espai al seu barri on es podrà reunir amb els veïns.

Li hem cedit l'antiga biblioteca de platja perquè el puguin fer servir. Un espai que estava buit i que el govern anterior no els hi havia cedit, nosaltres els ho hem cedit i per tant tindran un espai de trobada on podran fer activitats, on els veïns al seu propi barri podran tenir aquest centre datenció i de treball. La col·laboració és total i espero que segueixi així els propers anys.

Quin projecte tenen dissenyat per incentivar les inversions i dinamitzar l¿economia?

Hi ha una bonificació que hem posat les ordenances per a les famílies, però també n'hem posat una altra per a les empreses. La bonificació que hem posat és a l'impost d'activitats econòmiques per a aquelles noves empreses que vinguin a Castelldefels. Les que es traslladin d'un altre lloc i vinguin a Castelldefels els bonificarem el 50% a l'Impost d'Activitats Econòmiques. Per tant, això serà molt atractiu perquè estem parlant d'empreses la facturació de les quals supera el milió d'euros. Això és positiu, per tant intentarem captar aquestes empreses perquè això significa generar ocupació i ingressos a la ciutat que ara mateix no s'estan aconseguint.

Aquesta perspectiva la desenvoluparem i treballarem a potenciar molt més la marca la marca Castelldefels com un referent de qualitat. Som la primera potència a nivell municipal de la comarca a nivell turístic i crec que us podem treure més partit en el sentit d'apostar per un turista de qualitat, no un turista de borratxera. Fugim d'aquests models que simplement es basen que hi hagi molta gent per treure'n un rendiment. Treballarem la qualitat que serà positiu per a la restauració, l'hostaleria i per al comerç de Castelldefels, que al final són els principals motors que generen el 75% dels llocs de treball de Castelldefels.

Parlant urbanísticament, sis mesos abans hi havia el projecte d'eixos verds que planejava 4.000 vivendes, quina solució teniu per a l'Olla del rei?

Quan estàvem liderant l'oposició, vam forçar un ple extraordinari on parem el projecte dels Sis Eixos Verdes. Ja ho vaig dir a la meva investidura com a alcalde, que per a mi aquest projecte no només estava parat, sinó que estava mort i enterrat. Per tant, el projecte no tirarà endavant amb nosaltres al capdavant del govern. És més, ara mateix s'està desenvolupant el Pla Director urbanístic de l'Àrea Metropolitana, on també preveia un creixement d'entorn 4 o 5.000 habitatges. Farem al·legacions perquè això no es produeixi. Nosaltres creiem en la línia que parlava fa un moment del turisme, doncs també el mateix a nivell ciutat: Castelldefels ha esgotat el sòl urbanitzable al 99%. No es pot construir més sense carregar-se el medi ambient i per tant nosaltres no en som partidaris.

Cal apostar per una ciutat de qualitat. No es tracta de competir a veure quina ciutat del Baix Llobregat té més habitants, sinó que competirem per ser la ciutat de Catalunya amb més qualitat de vida. Això significa mantenir i respectar els espais verds, millorar en els àmbits de la neteja, la seguretat, la salut, l'educació i reforçar els serveis socials. En això estem treballant i apostarem per aquest model. El model amb els desenvolupaments urbanístics que plantejava de manera especulativa el govern socialista i d'Esquerra Republicana no cap al nostre projecte de ciutat. No es produiran.

Encara més, hem estat els primers a posar-nos al capdavant, per exemple de la protecció de l'Olla del Rei. El govern anterior va donar l?esquena a les plataformes que defensaven que es convertís en una zona protegida i jo ja he signat una petició amb la plataforma Salvem l?Olla del Rei i amb altres entitats importants. Hem adreçat una carta a la Generalitat de Catalunya perquè la declari la primera ZEPA urbana a Catalunya.

Seria una cosa molt nova perquè aspirem a ser aquesta primera ciutat a Catalunya que tingui una reserva dins del nucli urbà protegida. Per tant, el compromís mediambiental d‟aquest govern és total i absolut.

Quin projecte teniu plantejats per a l'avinguda de La Pineda?

Pel que fa a altres projectes com el de l'Avinguda de La Pineda, la meva campanya electoral va ser molt clara: he defensat i sempre defensaré la doble direcció a l'avinguda de La Pineda. Sí que és cert, que jo no tinc la majoria absoluta i que també el diàleg i l'escoltar altres persones també és positiu. Hem arribat a una solució, que crec que és de compromís i força positiva, que és la primera fase que seria des de l'Avinguda Constitució fins al carrer Molinot sigui d'ús compartit de bicicleta i cotxe.

Això ens permet que el vehicle o el veí que és al centre, a la Muntanyeta, a Can Roca oa Montemar Bajo, tingui una nova via alternativa, com l'havia tingut històricament, per poder sortir per sota del pont i després girar a dreta oa esquerra per agafar la C-32 o baixar a la platja.

Només fent aquesta petita modificació que és, a l'ús compartit que ja hi ha en 100 metres, afegir 100 metres més per sota del pont, desbloquejaríem la congestió de trànsit que tenim al centre i es permetria la convivència de la bicicleta i de tot el carril bici. A més hem fet redactar quatre carrils bicis nous a Castelldefels perquè ara el que tenim són trossos de carrils bici.

Podríem anar a l'Avinguda dels Banys i ens trobaríem que de l'avinguda Castelldefels fins al Passeig de la Marina hi ha 100 metres de carril bici i hi mor. No té cap sentit. El que té sentit és que fem tota una xarxa de carril bicicleta que estigui tot unit i que et permeti anar des del centre a la platja o des dels diferents barris, d'una punta a l'altra. Treballarem en això els propers mesos per crear aquesta xarxa de carrils bici que donarà alternatives segures als ciclistes, però també som conscients que a Castelldefels hi ha molt ús del vehicle privat i molta gent l'utilitza perquè no té alternativa i no tothom pot canviar el cotxe per la bicicleta.

El veí de Castelldefels que treballarà a Martorell, per moltes ganes que tingui d'anar amb bicicleta es veu obligat agafar el cotxe perquè tampoc no té una alternativa de transport públic eficaç i eficient. Si vols anar amb transport públic des de Castelldefels fins a la SEAT a Martorell has d'anar primer a Barcelona i després allà fer transbord.

Això fa inviable que la gent pugui fer servir el transport públic. Tant de bo la Generalitat de Catalunya hagués invertit en una xarxa potent transport públic a la nostra comarca. No és així. El metro Delta ni està ni se li espera encara. Se'ns parla del desdoblament de Rodalies però tampoc no té data. Per tant, els veïns estan obligats a utilitzar el seu vehicle privat. Som conscients d'aquesta realitat que també tenim un territori que no són homogeni, on hi ha diferents barris de muntanya que també dificulten l'ús de la bicicleta. Hem de buscar aquest model híbrid on afavorirem l'ús de la bicicleta. Jo aposto sempre per aquest model intermodal pel que en diuen l'última milla es pugui fer a peu, amb patinet o amb bicicleta.

El Tribunal Suprem ha sentenciat en contra de la Zona de Baixes Emissions. Què farà Castelldefels?

Primer estudiarem tot això. El que no es pot és muntar el circ que s'està muntat a Barcelona i que després creixin els nans, que és el que ha passat. Ara l'Ajuntament de Barcelona tindrà que indemnitzar un munt de gent? Em sembla un disbarat. Analitzar i estudiar bé les coses. Ens hem trobat amb un mapa ja elaborat de zona de baixes emissions que va fer el govern anterior que nosaltres no compartim del tot. Estem veient a veure quina capacitat tenim per modificar aquest mapa que afectaria el centre de Castelldefels i algun altre barri.

A partir d'aquí sí que estem treballant també perquè ja venia del mandat anterior, la licitació de les càmeres i unes barreres perquè quan s'inunden els ponts els vehicles no quedin atrapats. Encara no s'ha desenvolupat el reglament. Sense reglament no es pot engegar. El que hem fet primer és veure tot això que està succeint: allò que està succeint a l'Ajuntament de Barcelona i allò que està treballant també l'àrea metropolitana amb municipis del nostre entorn. Em consta que hi ha un grup de treball on hi ha Gavà, Viladecans i on hi havia Castelldefels. Seguim d'oients aquests grups per saber què farà la resta de municipis.

El que no farem és forçar una cosa que generi inseguretat jurídica i que després una vegada establerta t'ho acabi tombant un tribunal. En segon lloc, també hi ha molta gent que no es pot canviar el cotxe. Estem parlant de les dificultats que tenen les famílies, estem veient com cada vegada arribar a final de mes és més complicat: a les persones que no tenen diners per canviar-se el cotxe li forçarem a canviar-lo? Home, jo crec que això també mereix una reflexió i per tant si l'administració et canvia el cotxe i t'ho paga, podem exigir el que vulguis al ciutadà, però obligar i forçar famílies que no tenen cap altra alternativa tampoc no ho podem fer.

Estem en aquesta fase de ser prudents i estudiar-ho. No busquem el populisme, no busquem un titular fàcil. El que busquem és estudiar-ho bé per després donar la solució que sigui jurídicament adequada però sobretot també econòmicament i socialment la que toqui Castelldefels. Insisteixo, és complicat, però precipitar-se no seria adequat.

Quin plantejament tenen per resoldre la manca d'habitatges perquè la gent jove no marxi del municipi?

La veritat és que tenim grans dificultats. Castelldefels té esgotat el terra al 99%. No ens podem inventar els habitatges: al parc natural no es poden fer. Tenim un problema clar i en té Gavà, Viladecans, Barcelona i ho té tota l'àrea metropolitana. Nosaltres no tenim espai i els municipis del nostre entorn que puguin tenir més espai impulsaran plans. El preu al?Àrea Metropolitana està disparat.

Ja no és només primer que es puguin fer els habitatges, és després si els nostres joves podran pagar aquests habitatges. Aquí mereix una reflexió més a nivell metropolità per veure on es poden desenvolupar nous barris i nous habitatges a un preu que sigui raonable i que la gent ho pugui pagar. I que aquests barris s'ubiquin on s'ubiquin, tinguin les connexions adequades perquè la gent després pugui desplaçar-se al seu lloc de treball o al centre d'estudi o on li prestin els serveis.

Això seria una reflexió que no només és de Castelldefels, sinó que va més enllà, cap a la gran Barcelona. Si no es fa això, ens trobem que hi ha una pressió brutal, que les mesures que la Generalitat ha intentat imposar de regulació de preus de mercat no ha servit absolutament per a res, perquè els preus segueixen disparadíssims. Al contrari, el que està fent és encara estrènyer més l'oferta i per tant disparar la demanda. A mi m'agrada més el model de Madrid, que ha donat llibertat, que encara que és cert que han pujat, no té res a veure amb tot allò que ha pujat a Catalunya. Aquí regulant-se els preus han pujat més que la Comunitat de Madrid. Buscarem aquest model i pensarem també una mica més en gran.

Tot té un límit i clar que ens agradaria a tots que els nostres fills es quedin aquí a Castelldefels, però és complicat pel preu i perquè no es poden desenvolupar nous projectes urbanístics perquè no queda espai. Hi ha molta pressió, molta demanda a la nostra ciutat i l'oferta és molt limitada. Davant d'això, les solucions han de ser metropolitanes perquè a nivell local serà impossible.