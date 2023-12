@marty_personal_trainer

Marty presenta una història de valentia, determinació i passió que deixa sense paraules els qui l'escolten. Originari de França, Marty va decidir emprendre un nou capítol de la seva vida a Catalunya.

Tot i enfrontar-se a desafiaments personals, com un diagnòstic de melanoma, Marty ha demostrat una força indestructible i una actitud positiva cap a la vida . La seva història és un testimoni de com la resiliència i la dedicació poden convertir adversitats en oportunitats.

Qui és Marty?

Marty és un francès que va venir a Barcelona fa nou anys. Sóc un antic guardaespatlles quan era a França. Quan arribi aquí he vist que tot el nivell del mercat de la seguretat és un nivell totalment diferent. Els contractes no el portaven a les empreses de seguretat privada, però més a nivell de la Policia.

He vist que igualment no pagava de la mateixa manera que a França, així que al final m'he anat a una direcció totalment contrària: en una cosa que al final feia a França en les meves hores pèrdues només per plaer. Al final aquí vaig desenvolupar de forma per a un treball de coaching personalitzat. Així que ara mateix, avui, fa més o menys 8 anys que treballo oficialment de personal trainer a Barcelona. He crescut a poc a poc: primer al parc fins a arribar a un gimnàs públic.

Amb el confinament he tingut l'oportunitat de treballar amb un antic soci que tenia una sala privada. Em vaig desenvolupar més i he vist que és el que em semblava una mica més interessant per a la meva clientela. Vaig estar una temporada amb aquest soci i ci que no teníem la mateixa idea de futur, per això ens vam separar i vaig fundar el meu propi local d'entrenament personal. Ara farà cinc anys que tinc el meu propi espai.

La teva peculiaritat és que entrenes tenint un càncer.

Sí, és el tema més sensible. Al final el meu càncer és genètic. El meu pare ha tingut la mateixa cosa i se'n va morir als 50 anys. El meu avi es va morir igualment del mateix càncer. Es tracta d'un càncer de la pell que per culpa que tenim diverses pigues que unes són bones i altres són dolentes. Al final si no li fem vigilància via un dermatòleg sota una pica poden créixer melanomes.

Com t'ha afectat aquesta malaltia per fer la teva activitat professional d'entrenador?

M'ha afectat de manera general. Igualment, jo crec que he estat força preparat al final per continuar treballant encara que hagi tingut una temporada baixa de forma. He hagut d'aguantar el meu negoci perquè si em dono de baixa com a autònom em donen un sou de 800 euros mentre que el local equival mínim a1.200 només de lloguer. He continuat treballant. Per sort, he tingut una clientela que està molt compassiva a la meva situació, així que he seguit entrenant els meus clients i jo feia molt menys. M'he vist fins a treballar assegut per guiar els meus clients perquè amb el tractament que he tingut després de la meva operació, el tema de la quimio m'ha afectat molt pel que fa a la meva energia.

M'he sentit obligat a anar al local per aguantar la meva clientela i aguantar el meu negoci, però també per seguir tenint el meu sou que és molt més còmode que una baixa mèdica. Així que he seguit com puc. És el que hi ha. Més que res per no perdre el meu negoci, ni tota l'energia que vaig posar a dins. Era també com un somni. Tampoc em volia quedar a casa per mirar el sostre, perquè crec que és més intel·ligent anar al meu local i seguir treballant a un altre ritme amb la meva clientela, que també són la meva vida social. Hi ha clients que fa mesos o anys que estan amb tu i els veus dues o tres vegades a la setmana. Hi ha més que un link de client, però també una mica damistat. No només ho necessitava per estar en forma sinó per tenir la ment una mica més ocupada i d'una manera més intel·ligent per aguantar les coses.

Quina és la motivació del teu dia a dia?

La motivació que tinc per continuar lluitant i augmentar el meu negoci és la meva filla. Sempre dic que a la vida cal buscar-se un motor. La meva filla em fa un somriure cada matí. Si ella em dóna tota aquesta energia i alegria cada dia, per mi ella és tot per seguir lluitant perquè a ella no li falti res.

Com podeu ajudar l'esport en casos de malalties greus com la vostra?

Jo he fet esport tota la vida. La vida saludable que tinc m'ha ajudat a passar el càncer de manera més còmoda. Com bé, no bec alcohol i faig esport tota la meva vida. Això m'ha ajudat a passar el tema de manera més correcta. Una persona que està en la meva situació però que no ha portat la vida saludable que he portat, pot estar en un llit patint molt més. Això sí que m?ha ajudat molt. Quan m'han trobat el meu càncer m'han dit que si no m'ho haguessin agafat a temps em quedaven tres mesos de vida fins a la fase terminal. M'han dit que amb la vida saludable que tenia, amb aquesta disciplina, m'ha ajudat molt a guarir tot allò que tinc.

Recomanes a la gent que està en una situació semblant fer activitat física per alliberar la ment?

Sí. Sempre dic als meus clients que abans d'entrenar el cap cal entrenar el cos, perquè si tens una ment en pau després té la seva evolució al cos. La gent que menja molt el cap sabem que l'evolució física costa. Està bé venir a entrenar-se per ocupar-se el cap, tenir una activitat i desconnectar, però també per tenir un nivell saludable. Cal tenir clar que l‟esport a nivell general és salut.