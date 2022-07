Les 16 millors seleccions d'hoquei herba se citen a Terrassa entre els dies 1 i 17 de juliol. La capital del Vallès Occidental, una de les ciutats amb més passió per l'esport de Catalunya, es converteix durant més de dues setmanes en una de les seus de la Copa del Món femenina d'aquest esport. Vuit equips, entre ells Espanya, jugaran la fase prèvia a l'Estadi Olímpic, que també serà la seu de dos partits de la repesca, dos quarts de final, les semifinals i la final. Terrassa comparteix la qualitat d'organitzador amb la localitat neerlandesa d'Amstelveen i encara té localitats a la venda per als partits.

L'afició podrà veure tots els partits de la selecció espanyola. Foto: RFEH

Aquest divendres 1 de juliol, doncs, arrenca la cita, que compartirà dates amb la Festa Major de la ciutat. "A la ciutat fa dies que hi ha ambient d'hoquei, però vull veure com afecta aquesta coincidència de dates amb la Festa Major, perquè és el primer cop des de la pandèmia que es fa sense restriccions", diu a Catalunya Press Miki Romagosa, periodista de Ràdio Municipal de Terrassa.

Romagosa reconeix que tenir tots els partits de la selecció espanyola és "un atractiu extra" per al públic i es mostra convençut que, quan comencin les eliminatòries (primer els equips jugaran una fase de grups, amb tres partits), l'Estadi Olímpic presentarà un gran aspecte. "S'han fet moltes remodelacions a l'estadi, amb una inversió de quatre milions d'euros. S'ha renovat la coberta, s'han canviat seients, ... fa goig", apunta.

L'Estadi Olímpic estrena aspecte per a la Copa del Món. Foto: RFEH

IL·LUSIÓ SENSE FAVORITISME

La selecció espanyola arriba a la cita sense ser una favorita al títol. De fet, al seu grup, el C, hi ha un equip que parteix, sobre el paper, com un candidat: l'Argentina, dos cops guanyadora del Mundial (2002 i 2010). "Hi ha hagut molta precaució en les declaracions per part del seleccionador i de les jugadores", explica Romagosa, que apunta que les red sticks han de gestionar aquesta responsabilitat extra de jugar a casa. "Tens l'afició a favor, però això també genera pressió", analitza.

I és que el combinat que entrena Adrian Lock arriba a la cita més especial dels últims anys (és el primer cop que la Copa del Món es juga a Catalunya) després d'haver-se penjat el bronze fa quatre anys a Londres. "Allò va ser un punt inesperat, a veure què passa ara", conclou Romagosa.

Entre les 18 jugadores hi ha set catalanes: Xantal Giné (RC Polo), Jana Martínez (Junior), Laia Vidosa (Junior), Marta Segú (RC Polo), Georgina Oliva (Junior), Julia Strappato (Junior) i Clara Ycart (Dusseldorf-Alemania).

EL CAMÍ CAP A LA FINAL

Espanya comparteix grup amb l'Argentina, Corea del Sud i el Canadà, contra qui debutarà l'1 de juliol a dos quarts de 10 del vespre. Els primers classificats de cadascun dels quatre grups accediran directament als quarts de final, mentre que els segons i els tercers hauran de jugar la repesca.

Al grup A de la Copa del Món hi ha els Països Baixos (grans favorites al títol i campiones de 8 dels 14 Mundials que s'han jugat fins ara), Alemanya, Irlanda i Xile, el grup B està format per Anglaterra, Nova Zelanda, la Xina i l'Índia, mentre que al grup D hi ha Austràlia, Bèlgica, el Japó i Sud-àfrica.

Les neerlandeses són les grans favorites. Foto: RFEH

ELS MÚSICS DE LA CIUTAT, PROTAGONISTES

Més enllà de l'esport, els organitzadors del Mundial han programat una sèrie de concerts a la Fan Zone. Sara Roy, Atalaya 00, Atretz i La Tropical, entre altres, posaran el punt musical amb una marcadíssima aposta pel talent local. Les actuacions es faran a la plaça de Can Roca i no cal tenir entrada per als partits per poder gaudir-les.