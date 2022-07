A partir del Mundial de Qatar, s'introduirà el fora de joc semiautomàtic/FIFA

La tecnologia continua avançant al món de l'esport, però sobretot a l'àmbit futbolístic. La FIFA ha anunciat aquest divendres que a partir del 22 de novembre, data en què s'inicia el Mundial de Qatar 2022 , s'implementarà el fora de joc semiautomàtic . Aquest canvi arriba després de la implementació del VAR el 2018, cosa que va produir que es poguessin revisar moltes jugdes polèmiques (possibles penals, fores de joc, mans...) per fer el futbol més just, i sembla que aquesta mesura navega a la mateixa adreça.

Fins ara, les càmeres eren el gran aliat per revisar a les pantalles de la sala VOR (Video Operations Room) si la jugada estava invalidada per fora de joc. Doncs bé, al Mundial la dinàmica serà molt diferent. S'instal·laran 12 càmeres sota la coberta de l'estadi, en què es podrà captar qualsevol moviment de la pilota i de fins a 29 punts de dades del cos dels jugadors. La tecnologia és tan avançada que es podran analitzar aquestes dades 50 cops per segon.

MÉS INFORMACIÓ Més restriccions al Mundial de futbol de Qatar: prohibit el sexe extramatrimonial

A més, la pilota d'aquest Mundial, que rep el nom de "A Rinha" , tindrà instal·lat al seu interior un sensor que permet calcular el moment exacte en què l'últim jugador colpegi la pilota. Aquest sensor envia la informació 500 vegades per segon a les càmeres, per la qual cosa es podrà mesurar amb total precisió la ubicació dels jugadors i l'esfèrica al moment del toc final.

Com que aquesta nova tecnologia permetrà que el fora de joc s'"automatitzi", la decisió final del col·legiat no podrà allargar-se més de 25 segons . A més, mentre l'àrbitre decideix, es reproduirà una animació 3D de la jugana a les TV ia l'estadi perquè tothom pugui veure la jugada en qüestió.

Tot i això, el responsable arbitral de la FIFA, Pierluigi Collina, ha volgut ressaltar el paper dels àrbitres de camp, que seguiran "sent decisius" . "El fora de joc semiautomàtic només serà utilitzat quan un futbolista que estigui en fora de joc toqui la pilota. Si hi ha interferència a la jugada, serà decisió de l'àrbitre. En quatre o cinc segons es podrà detectar el fora de joc, però això és impossible, serà en 25 o 20 segons, una cosa molt important. L'objectiu és ser més ràpids i més encertats", apuntava el responsable.