Carlos Sainz ha aconseguit la ' Pole Position ' al GP de Gran Bretanya. És la primera vegada a la seva carrera esportiva, després de 150 carreres, que aconsegueix ser el més ràpid de la pista. Silverstone , la pista on va pujar per primera vegada a un monoplaça d'aquesta categoria, el juliol del 2013 (amb un Red Bull RB9 ), quedarà gravat amb lletres d'or en la seva trajectòria.

Després d'una primera meitat no gaire bona de l'espanyol, aquest pot ser el punt d'inflexió a fer una segona meitat més que bona com sol ser habitual a la cursa esportiva de Sainz.

La cursa serà en sec, però Sainz surt primer davant de Verstappen i Leclerc , amb la possibilitat d'aconseguir la seva primera victòria a la F1, i completar el treball. Que si puc guanyar? Això crec. El ritme hi ha estat tot el cap de setmana, tret dels Lliures 3 i crec que hem corregit els errors per a la qualy. Segur que Max i Charles em pressionaran, però ho donaré tot per intentar guanyar", deia un sobri ia penes emocionat Sainz després de baixar del cotxe. D'altra banda, Fernando Alonso sortirà en setena posició després de fer una molt bona classificació amb el seu Alpine