El Camp Nou passarà a dir-se "Spotify Camp Nou" / FCBarcelona

Des d'aquest divendres 1 de juliol, el Camp Nou ja vesteix amb la seva nova indumentària: un mural que llueix en la façana Tribuna i on es poden veure 6 futbolistes (Pedri, Aubameyang i Ansu Fati per part del masculí; Mapi León, Alexia i Aitana pel femení) i, en la part frontal, el nou nom de l'estadi: Spotify Camp Nou.

L'empresa sueca va fer oficial la seva aliança amb el club blaugrana el passat mes de març, en un acord milionari que certificava l'aparició de Spotify en la part frontal de la samarreta de la secció de futbol masculina i femenina durant els pròxims 4 anys. Però abans de Spotify, hi va haver uns quants patrocinadors previs. Els recordes tots?

MÉS INFORMACIÓ Per què el Barça no pot inscriure jugadors a LaLiga tot i haver rebut més de 200 milions d'€?

UNICEF (2007 - 2011)

Joan Laporta va ser el president que va decidir posar un patrocini en la part frontal de la samarreta per primer cop en la història del club. Unicef va ser l'escollida: una ONG creada el 1946 a Nova York, centrada en donar ajuda humanitària als infants i mares en països en vies de desenvolupament.

L'acord es va signar el 7 de setembre de 2006, i va ser l'elàstica de la temporada 2007/08 la primera en la que va lluir "Unicef", fins la del 2010/11. En aquella ocasió, el Barça va preferir fer mostra dels "valors" que el caracteritzen i, com era la primera vegada que portarien un sponsor a la samarreta, van preferir que fos solidari. Per tant, en comptes de rebre diners pel patrocini, era el Barça qui pagava 1,5 milions d'euros anuals com a acció solidària amb l'ONG.

QATAR FOUNDATION (2011 - 2013)

Amb l'arribada de Sandro Rosell a la presidència del club blaugrana, Unicef va passar a la part inferior del darrere de la samarreta, mentre que la part frontal passaria a ser per Qatar Foundation. El Barça va signar un acord amb Qatar Sports Investments, propietat del govern qatarí, fet que no va agradar gaire a la massa social culer perquè simbolitzava la unió amb un país de qüestionables valors morals. Tanmateix, el Barça va signar un contracte per cinc temporades a raó de 30 milions d'euros anuals, però va dur "Qatar Foundation" les temporades 2011/12 i 2012/13.

QATAR AIRWAYS (2013 - 2017)

Dos anys després de signar l'acord amb Qatar Foundation, es va decidir canviar el nom a "Qatar Airways", ja que l'acord amb Qatar Sports Investments incloïa la possibilitat de canviar el nom del patrocini un cop durant el que durés el contracte.

L'acord també vorejava els 30 milions d'euros per temporada: 30,5 durant la 2013-14, 32 la 2014-15 i 33,5 la 2015-16.

RAKUTEN (2017 - 2022)

Finalitzat l'acord amb Qatar, el Barça va donar un salt qualitatiu i econòmic amb l'acord signat amb Rakuten, una empresa japonesa especialitzada en els continguts audiovisuals: és una plataforma en la que es poden veure sèries, pel·lícules i documentals ens streaming. Aquest acord es va signar inicialment per quatre temporades, a raó de 55 milions d'euros cadascuna, però a les acaballes del contracte es va acordar prolongar la unió una temporada més, passant a cobrar 30 milions d'euros durant la campanya 2021/22.

SPOTIFY (2022 - ACTUALITAT)

Des de la temporada 2022/23, el Barça lluirà "Spotify" en la part frontal per les pròximes 4 temporades, tant en el masculí com en el femení. Això és una novetat, ja que la secció femenina havia portat "Stanley" des de la temporada 2018/19 fins la 21/22, però a partir d'ara, totes dues seccions portaran el mateix patrocini.

Per motius de confidencialitat, el club blaugrana no ha pogut fer públiques les xifres del contracte, però segons ha transcendit en mitjans com La Vanguardia, l'acord seria d'aproximadament 60 milions d'euros anuals. És una xifra superior a les anteriors, però amb una trampa: inclou el patrocini de la samarreta del femení i d'entrenament, i el nom de "Spotify Camp Nou".