Accident terrible el que ha succeït avui a la carrera del GP de Gran Bretanya de Fórmula [2] . L'accident, que per sort no ha tingut conseqüències per a cap dels dos pilots, s'ha produït després que Nissany tragués de la pista Hauger , en no deixar-li espai.

El noruec va rodar per l'herba i, en tocar la vora d'una de les corbes el seu cotxe s'ha enlairat per sobre del vehicle del mateix Nissany , que ha tingut la fortuna de comptar amb l'halo, ja que el monoplaça ha xocat precisament contra aquest sistema de seguretat i no contra el seu cap, cosa que hauria estat fatal.