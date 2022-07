El Barça té esperances en el retorn d'Ansu Fati. Foto: FCB

La temporada futbolística 2022-23 ja està en marxa per a dos dels tres equips de futbol catalans de la Primera Divisió masculina: Barça i Espanyol han començat a treballar aquest 4 de juliol, amb les tradicionals revisions mèdiques, unes jornades que també solen servir per veure les cares noves dels equips.

De moment, els fitxatges no han aparegut a can Barça, tot i que el club ha anunciat ja la primera incorporació: el migcampista ivorià Franck Kessié, que arriba després d'acabar contracte amb el Milan. Ter Stegen, Dest, Piqué, Riqui Puig, Ansu Fati, Neto, Nico, Pedri, Sergi Roberto, Aubameyang, Collado, Trincao, Pjanic, Iñaki Peña, Balde, Abde, I. Akhomach, Mika Mármol, Aranda, Chadi Riad, Marc Casadó, Pablo Torre i Arnau Tenas són els futbolistes que han desfilat per la Ciutat Esportiva i que completaran el primer entrenament a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí la tarda d'aquest 4 de juliol.

En la jornada matinal ha sorprès la presència de Neto i Riqui, ja que Xavi Hernández els havia donat uns dies lliures perquè concretin la seva sortida.

El Barça ha anunciat ja la incorporació de Kessié, ex del Milan. Foto: FCB

ARRENCA EL PROJECTE DE DIEGO MARTÍNEZ A L'RCDE

Per la seva banda, l'Espanyol també s'ha posat en marxa. Els blanc-i-blaus comencen un nou projecte amb el gallec Diego Martínez a la banqueta i, a diferència del Barça, sí que s'ha pogut veure ja les dues incorporacions que els pericos han fet de cara al curs que ve: el lateral Brian Oliván i el punta Joselu Mato.

L'absència més destacada és la d'un altre davanter, Raúl de Tomás, tot i que Pol Lozano (que va acabar la temporada passada fa poques setmanes amb el Girona) i Vadillo, tots amb permís del club, tampoc han estat citats per a les revisions mèdiques.

Al conjunt espanyolista hi ha hagut nou baixes, de manera que abans que es concretin les operacions en les quals treballa la direcció esportiva de Domingo Catoira, alguns jugadors del filial completaran els entrenaments.