Tarragona va participar al Campionat d'Espanya de futbol per a cecs/@ONCE

Tarragona va participar al Campionat d'Espanya de futbol per a cecs . Els quatre millors equips d'Espanya s'enfrontaven en una lliga intensiva per decidir qui era el campió definitiu. La classificació d'aquesta temporada va finalitzar amb el Màlaga a primera posició, Madrid segon, Sevilla a tercer lloc i Tarragona a quart lloc. Els millors futbolistes cecs es donaven cita a Granada, al campionat organitzat per la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs (FEDC) i l'ONCE. Els partits es van disputar al camp de futbol del Poliesportiu Nuñez Blanca Zaidín en format futbol 5 (5 jugadors per equip). Els equips van jugar una lligueta a la fase prèvia, on es classificaven els dos primers classificats per a la final.