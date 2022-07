Rafa Nadal serà baixa a les semis de Wimbledon / Europa Press

Males notícies per al tennista de Manacor. Rafa Nadal ha decidit retirar-se del torneig de Wimbledon a causa de la lesió a l'abdomen. De poc ha servit l'esforç titànic a quarts de final davant Taylor Fritz: el dolor li impedirà estar en semis davant Nick Kyrgios.

En una roda de premsa oferta pel mateix tennista, Nadal ha explicat que la lesió la té des de la setmana passada. "He tingut moments de tot. Ahir traient amb 3-1 vaig notar que les coses començaven a anar pitjor, i ja servint amb 4-3 la cosa va començar a posar-se pitjor. Vaig haver de reduir la velocitat de servei i els moviments perquè no es empitjorés molt", explicava sobre l'esforç majúscul que va fer al partit contra Fritz.

MÉS INFORMACIÓ Encara més difícil: Rafa Nadal es classifica per a semis de Wimbledon amb una lesió abdominal

Aquesta lesió se suma al dolor crònic que arrossega des de fa anys al peu, i que provoquen que la possibilitat de retirar-se segueixi "en la seva ment". Tot i això, encara no llença la tovallola del tot. "No puc seguir jugant, no ara. Espero que aquestes properes setmanes em permetin descansar i recuperar-me. Espero poder seguir entrenant per continuar amb el calendari que tinc al cap", puntualitzava el de Manacor.

En cas de guanyar-lo, hauria sumat el vint-i-tresè Grand Slam al seu palmarès, el més gran en un tennista masculí de la història.