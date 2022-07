La jugadora de la selecció espanyola Sub-19 Ane Elexpuru celebra el primer gol al triomf d'Espanya sobre Noruega (2-1) a la final de l'EURO Sub-19 femenina | @ep

La selecció espanyola femenina sub'19 s'ha alçat amb el títol de campiona d'Europa sub'19 amb una remuntada a Noruega (2-1) culminada amb un gol a l'últim minut del descompte per Júlia Bartel .

Martina va cometre un error imperdonable com a última defensora i es va deixar robar la cartera per Kyvag que va conduir des del centre del camp amb la seva companya Omarsdottir amb només Silvia Lloris en defensa. La número onze va cedir per a la davantera centre que va marcar de cop de dreta creuat davant el qual res va poder fer Meritxell Font . Es lamentava Martina , conscient del seu error, i es posava al davant Noruega aprofitant l'error defensiu, cosa que no havia aconseguit Espanya .