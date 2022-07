Alejandro Blanco és el president del COE. Foto: Europa Press

El mes passat va caure definitivament la possibilitat que l'any 2030 es disputin els Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya (fos en solitari o juntament amb l'Aragó). Recentment, però, s'han destapat algunes de les negociacions i les condicions que hauria tingut la cita. Segons publica El Triangle, la candidatura olímpica hauria tingut un cost total de 1.500 milions d'euros. Una bona part d'aquest import, 1.100, els assumiria el Comitè Olímpic Espanyol (COE), mentre que la resta de participants en l'organització n'haurien d'aportar els 400 restants.

Tot plegat, segons la informació d'aquest setmanari, s'hauria decidit en un dinar fet l'any 2019 en un restaurant de Vilanova i la Geltrú amb la presència del president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el Secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física, Gerard Figueras.

La Guàrdia Civil va tenir accés a la conversa, ja que tenia intervingut el telèfon de Figueras, i ha publicat el que es va parlar en un informe. El document diu que Blanco volia crear una comissió de tres persones (entre les quals hi hauria Maite Fandos, llargament vinculada al món de l'esport en diferents administracions) i que s'havia de transmetre el missatge que tot el que s'estava fent tenia el suport de la Moncloa.

Després del dinar, Figueras hauria parlat amb un altre dels homes que haurien d'estar al voltant de la candidatura, Pitu Cortada, però que havia estat vetat de la trobada per Blanco. Li hauria explicat tot el contingut de la trobada i que hi havia previstos dos actes de presentació de la candidatura: un a Catalunya i l'altre a l'Aragó, però... va dir que al de Saragossa "ni puto cas, que ara diuen que sí i després...". I aquest any ja s'ha vist com han acabat les relacions amb el govern de Javier Lambán.