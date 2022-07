Presentació del Movistar Madrid Mitja Marató de 2022 al centre esportiu Gallur de la capital d'Espanya/ @EP

El Movistar Madrid Medio Maratón tornarà el 26 de març de 2023, on milers de corredors viuran l'experiència de córrer per les principals vies de la capital. El tram a recórrer serà el marcat per l'organització el 2021, i en què Ronald Kiprotich (2021) i Winfridah Moraa (2022) van establir els nous rècords de la prova, amb 59:38 i 1h07:22, respectivament.

Paral·lelament a la prova de 21.097 metres , se celebrarà la cursa Profuturo de 5,8 km . Aquesta prova solidària cerca visibilitzar la tasca de ProFuturo , el programa d'educació digital impulsat per Fundació Telefónica i Fundació "La Caixa" per reduir la bretxa educativa al món a través d'una educació digital de qualitat a nens i nenes en entorns vulnerables de Llatinoamèrica , el Carib, Àfrica i Àsia.

El Movistar Madrid Medio Maratón és una de les proves amb més tradició del país, amb origen el 1989 i de la mà de l'Agrupació Esportiva Marathon, un dels clubs esportius més veterans. Actualment, el reconeixement d'aquesta prova ha anat en increment tant a nivell nacional com internacional, arribant a superar els 20.000 participants. Aquestes darreres edicions, a més el recorregut ha estat modificat, de manera que és molt més ràpid i atractiu per al públic.