La selecció italiana va guanyar el torneig. Foto: FIFA

Entre el 13 de juny i l'11 de juliol de 1982, totes les mirades del panorama futbolístic mundial es van centrar a Espanya. La Copa del Món masculina, el premi més cobejat de l'esport més popular del planeta, es disputava en un país que feia menys de set anys que vivia immers en una transformació democràtica; era l'època de la Transició, i el Mundial va ser el primer gran esdeveniment esportiu que va permetre mostrar, al món, una imatge de modernitat. Itàlia es va endur a casa la copa Jules Rimet, gràcies a la victòria contra Alemanya Occidental (3-1) en un partit jugat a l'Estadi Santiago Bernabéu de Madrid.

Diego Armando Maradona, Sócrates, Zico, Antonin Panenka, Paolo Rossi, Karl-Heinz Rumenigge i Michel Platini, entre altres, van ser algunes de les grans estrelles mundials que els aficionats van poder veure en directe. La selecció espanyola, entrenada per José Emilio Santamaría, es va presentar a la cita amb un conjunt format per futbolistes que jugaven íntegrament a la Lliga. Quini (Barça), Juanito (Reial Madrid), Luis Arconada (Real Societat), Antonio Maceda (Sporting) i Miguel Tendillo (València) van ser alguns dels favorits de la parròquia local.

17 ESTADIS EN 14 CIUTATS

La concessió del campionat s'havia fet el juliol del 1966, 16 anys abans de la seva disputa. El Comitè Organitzador va voler que la cita arribés a la major part del territori possible, i va determinar un total de 17 seus a 14 ciutats diferents.

Barcelona (Camp Nou i el desaparegut Sarrià), Madrid (Santiago Bernabéu i Vicente Calderón) i Sevilla (Ramon Sánchez Pizjuán i Benito Villamarín) van ser les tres ciutats amb dos estadis. La resta de representades van ser Elx (Martínez Valero), València (Luis Casanova, l'actual Mestalla), Bilbao (amb l'antic San Mamés), Gijón (El Molinón), Màlaga (La Rosaleda), Saragossa (La Romareda), la Corunya (Riazor), Vigo (Balaídos), Alacant (José Rico Pérez), Valladolid (José Zorrilla) i Oviedo (Carlos Tartiere).

Barcelona va ser la ciutat on es van jugar més partits: vuit, sumant els partits disputats als estadis de Barça i Espanyol. Madrid va quedar en segon lloc en aquesta classificació, però va acollir la final, que va coronar per tercera vegada Itàlia com a millor equip del món.

La selecció espanyola abans de l'inici d'un partit: Foto: FIFA

ESPANYA ES QUEDA A LA SEGONA RONDA

La il·lusió pel campionat era màxima a Espanya, però la selecció, que per aquells temps només havia guanyat l'Eurocopa del 1964, només va poder superar la fase de grups gràcies als 3 punts sumats amb l' empat inaugural davant d'Hondures (1-1) i la victòria contra Iugoslàvia (2-1). La primera fase es tancaria amb una descoratjadora derrota davant d'Irlanda del Nord (0-1).

El conjunt de Santamaría va accedir a la segona ronda com a segona classificada, quedant aparellada amb dos conjunts històrics i temibles: Anglaterra i Alemanya Occidental. València va deixar de ser la seu dels partits d?Espanya, ja que van passar a jugar a Madrid; el canvi al Bernabéu, no obstant, no va ser talismà per a l'equip. La segona fase va arrencar amb una derrota davant els germànics (2-1), mentre que l'últim partit de la selecció al seu mundial va ser el 5 de juliol, un empat sense gols davant els anglesos.

L'eliminació va fer que creixessin les crítiques : pel planter, per la preparació (es va triar l'estació d'esquí de La Molina per aïllar l'equip), per no haver obtingut millors resultats a la primera fase... Sigui com sigui, quatre dècades després segueix quedant la sensació que Espanya va fracassar a la seva Copa del Món.

CANVIS A L'ESTRUCTURA, TELEVISIÓ I UNA MASCOTA MÍTICA

El Mundial del 82 va ser pioner en molts aspectes. Sense anar més lluny, va ser el primer amb sis grups de quatre equips, en lloc dels quatre que eren habituals.

La Copa del Món espanyola també va significar un abans i un després en la retransmissió per televisió de partits ; Radiotelevisió Espanyola va posar en marxa un dispositiu sense precedents i va oferir, per a tot el país, 25 dels 36 partits en directe.

Naranjito, una mascota popular, que ha passat a la història. Foto: RFEF

Finalment, i possiblement el que ha quedat a l'imaginari col·lectiu dels qui el van viure (i també de generacions molt més joves), el Mundial s'associa amb la imatge de Naranjito, la seva mascota . Va ser creada pels publicistes María Dolores Salto i José María Martín Pacheco a Sevilla i, segons expliquen els seus autors, va néixer per "evitar que es posés un toro com a imatge".

Samarretes, clauers, adhesius, pòsters, figures, pins... la seva imatge ha estat i encara avui és una de les imatges més icòniques i representatives dels 80. La popular mascota va ser, fins i tot, la protagonista d'una sèrie de televisió anomenada Futbol en acció .