El jugador, en un partit amb el Leeds anglès. Foto: Leeds United

Raphael Dias Belloli, Raphinha, és el tercer fitxatge del Barça 2022-23. A la 1 del migdia del 13 de juliol, el club ha emès un comunicat anunciant que té un acord amb el Leeds United anglès pel traspàs de l'extrem brasiler. La seva arribada està supeditada a que el jugador passi de forma satisfactòria la revisió mèdica.

El brasiler és esquerrà però com és habitual en el futbol modern, prefereix jugar a l'extrem dret, a cama canviada. El jugador de Porto Alegre va arribar al futbol europeu la temporada 2015-16, al Vitoria Guimaraes portuguès. Després de passar per l'Sporting, el curs 2019-20 va fitxar per l'Stade Rennais francès, on només va estar-s'hi un curs abans de fer el salt a la Premier League amb el Leeds United.

A Elland Road no només es va convertir en un dels favorits de l'afició, sinó que va ser una peça imprescindible en els esquemes de Marcelo Bielsa. De fet, va ser clau en la salvació del seu equip la temporada passada.

PRIMER AMISTÓS DE LA PRETEMPORADA

L'anunci de la seva arribada coincideix amb l'estrena del Barça en la pretemporada. Els de Xavi Hernández jugarà contra l'Olot a les 7 de la tarda.