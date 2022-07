Primer partit de pretemporada del Barça / @fcbarcelona

La 'Xavineta' 2.0 ha arrancat aquest curs 2022/23 amb un empat davant l'Olot (1-1), en el que ha estat el primer partit de la pretemporada d'aquesta temporada. El gol d'Aubameyang ha estat igualat per Eloi, que ha marcat de penal al final de la primera part, en un partit marcat pels debuts de Pablo Torre i Franck Kessie, dos dels nous fitxatges del Barça, i per la tornada de jugadors molt aclamats, com Pedri i Ansu Fati.

La primera part ha estat més bé tranquil·la, en uns 45 minuts en què l'alineació s'ha dividit entre jugadors titulars com Aubameyang, i jugadors del filial com Mika Mármol. Ha destacat la posició de Nico González com a pivot, una demarcació en la qual Xavi Hernández vol provar al jove de La Corunya per veure si pot ser el futur Sergi Busquets. Un paper important amb un perfil massa concret, però al qual es necessita començar a buscar un recanvi per quan 'Busi' ja no hi sigui.

També ha estat important el paper de Pablo Torre, aterrat recentment a Can Barça. Amb només 19 anys, ha assumit galons i ha intentat participar molt en el joc. Precisament de les seves cames ha sortit la primera ocasió del Barça, amb una passada en profunditat cap a Aubameyang que prop ha estat de ser el primer gol. Auba ha estat l'home que ha creat més perill en la primera meitat: primer amb aquesta ocasió, després amb un xut que ha acabat topant amb el travesser i finalment amb el gol al 27', amb una assistència de Ter Stegen des de la pròpia porteria i que ha finalitzat el gabonès des de fora de l'àrea al primer toc.

A les acaballes de la primera meitat, Mika Mármol ha fet caure Manzano a l'interior de l'àrea i l'àrbitre ha assenyalat penal, que ha anotat Eloi.

EL RETORN DE PEDIR I ANSU

En la segona meitat, han aparegut jugadors més protagonistes habitualment, com Pedri i Ansu, i altres que volen convèncer el tècnic egarenc, com Pjanic o Collado. Precisament, aquest últim ha intervingut bastant en el joc i ha intentat crear perill des de la zona de tres quarts.

Quant a Pedri, poc més es pot dir del "Golden Boy" respecte al que ja sabem. Que cada cop que tenia la pilota, la sensació de perill s'ensumava al voltant. De fet, prop va estar de marcar al 81' regatejant al porter, però aquest li ha pispat la cartera en l'últim moment.

En els últims minuts, l'Olot ha tingut l'oportunitat d'avançar-se en el marcador, però Iñaki Peña i el pal han permès que el partit finalitzi amb empat. En conclusió, la Xavineta necessita carburar més, però no és gens preocupant si tenim en compte que és el primer partit de la pretemporada.