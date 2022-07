Memphis Depay, en un partit amb el Barça / Europa Press

Els aficionats del futbol ja saben on podran seguir els partits del seu equip preferit: a través de Movistar. L'empresa de telecomunicacions ha anunciat aquest dijous que podrà veure tots els partits de LaLiga, Champions League, Europa League i Conference League per mitjà de la plataforma Movistar Plus+.

Movistar va tancar un acord amb DAZN per a integrar dins de la seva plataforma els partits de LaLiga que DAZN havia adquirit. Per tant, no caldrà estar donat d'alta a les dues empreses, sinó que es podran visualitzar tots els partits de la competició nacional sense que s'incrementi de preu.

OFERTA MOVISTAR DE FUTBOL

Movistar ofereix diferents mòduls de futbol per a atendre totes les necessitats dels clients:

- LaLiga: s'inclouen tots els partits de LaLiga Santander 2022/23, fins i tot els del Barça i el Reial Madrid.

- Champions, Europa League i Conference League: s'ofereixen tots els partits de les competicions europees, que s'inicien a partir de principis de setembre.

- "Tot el Futbol": s'inclouen els partits de les dues categories anteriors, a més dels partits de les millors lligues europees, com son la Bundesliga i la Sèrie A.

Aquests mòduls són contractables des de qualsevol paquet de comunicacions de miMovistar, en els que hi apareixen tota la producció pròpia d'entreteniment de Movistar Plus+ i la millor programació esportiva en els canals #0 i #Vamos.

Addicionalment, el client que contracti futbol amb miMovistar podrà configurar la seva oferta afegint un altre tipus de mòduls de continguts i comunicacions i tindrà accés a un ampli catàleg de dispositius des de 0€ (telèfons intel·ligents, tauletes, consoles, Smart TV, PCs…), la qual cosa li permetrà un estalvi rellevant.

LA MILLOR EXPERIÈNCIA DE CLIENT

Els clients amb futbol Movistar mantenen, com en anys anteriors, la millor experiència de consum:

- En la llar, els clients continuaran gaudint en la seva televisió de partits amb qualitat UHD (2 partits x jornada) en els canals lineals de LaLiga (LaLiga per Movistar Plus+ i DAZN LaLiga), i sense necessitat de sortir de Movistar Plus+.

- Sense retards i amb les millors funcionalitats accessibles des del comandament: multicàmera, enregistraments, control del directe, veure des de l'inici, últims 7 dies i selecció d'àudio.

- En mobilitat, també podran gaudir dels seus paquets de futbol a través de dispositius (telèfons intel·ligents, tauletes…), a través de l'APP de Movistar Plus+ o de DAZN en el seu cas.