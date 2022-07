L'exterior argentí Nicolás Laprovittola continuarà al Barça fins al 30 de juny del 2026, després que club i jugador han arribat a un acord per ampliar el contracte per tres temporades més, segons un comunicat emès aquest dissabte.

Laprovittola, de 32 anys, el contracte del qual finalitzava l'estiu que ve, ha completat una gran temporada aquest curs, nomenat en el quintet ideal de la Lliga Endesa gràcies als seus 9.3 punts (56% en llançaments de dos), 2,5 assistències i 9,2 de valoració en 20 minuts de mitjana. Quant a l'Eurolliga, l'argentí ha completat el seu millor curs amb una mitjana de 9,6 punts (44% en triples), 3,1 assistències i 9,8 de valoració per partit.

El base argentí ha disputat 89 dels 90 partits possibles entre la Lliga Endesa (44), Eurolliga (38), Copa del Rei (3), Supercopa (2) i Lliga Catalana (2) amb el Barça.

"Estic molt feliç. El curs passat vaig fer un pas endavant i el club torna a confiar en mi per molt temps. Mai abans m'havia passat. Anem a totes amb l'equip, queden moltes coses per endavant i espero guanyar molts títols", ha comentat l'argentí, ex del Joventut i el Reial Madrid.

Finalment, el jugador ha advertit que plantilla ha d'"estar unida" i "ser un grup" per "guanyar grans coses". "El club fa esforços perquè puguem guanyar títols i és important fer un bon bloc", ha resolt.