És la primera vegada que un jutge prohibeix acostar-se a menys de 1.000 metres de les instal·lacions de l'equip | @ep

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc membres d'"un grup radical i ultra de seguidors" del FC Barcelona per un presumpte atac a aficionats de l' Eintracht de Frankfurt abans del partit de tornada de quarts de final de l'Europa League el 14 de setembre abril.

L'operatiu s'ha centrat en el sector més violent d'aquest grup, un sector "vinculat a l'extremisme violent d'arrel ultradreta", i ha facilitat la detenció d'aquests membres, d'entre 18 i 46 anys, per participar presumptament en l'agressió organitzada, ha informat Mossos en un comunicat aquest dissabte.

Diversos seguidors alemanys van ser suposadament agredits amb "armes prohibides" per part d'integrants del grup i, com a conseqüència de l'agressió, una de les víctimes va patir lesions greus.

Després de passar a disposició judicial, el jutge ha dictat llibertat amb càrrecs i, "per primer cop", una ordre de prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres de les instal·lacions del FC Barcelona per a quatre dels arrestats; per al cinquè ha dictaminat una ordre d'allunyament respecte a una de les víctimes, resident a Alemanya .

La investigació policial continua oberta i no es descarten més detencions les properes setmanes.