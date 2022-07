OFICIAL | Robert Lewandowski, nou jugador del Barça | @ep

Robert Lewandowski ja és nou jugador del FC Barcelona. El club culer ha fet oficial el seu fitxatge a les xarxes socials. El també ex del Borussia Dortmund ha estat anunciat aquest mateix dissabte com a nou jugador del Barça i, gràcies al seu instint golejador, es convertirà en una pedra angular en el projecte de Xavi Hernández per a aquesta temporada 2022/23. El curs passat es van apuntar 50 punts i set assistències en un total de 46 trobades oficials entre totes les competicions.

Lewandowski ja és, amb caràcter general, jugador del Barça . Després de diversos mesos de negociacions i contactes entre les tres parts, el club blaugrana ha aconseguit un acord amb Bayern i jugador perquè el golejador es converteixi en un jugador important per a Xavi .