L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, a la presentació com a tècnic blaugrana / Europa Press

La pretemporada del club blaugrana segueix endavant quan queda menys d?un mes perquè LaLiga Santander arrenqui de manera oficial. Més enllà del partit que va disputar contra l'Olot, que va ser el primer test per als homes de Xavi Hernández, tenen per davant un segon repte, de més importància: la gira americana.

L'expedició blaugrana va sortir de Barcelona aquest dissabte al migdia per aterrar als Estats Units i fer la Barça in the US: Summer Tour 2022, en una gira que s'allargarà durant dues setmanes.

Els partits amistosos que té acordat el Barça són els següents:

- Dimarts 19 de juliol: amistós davant l' Inter Miami FC, a les 19.30 h. al DRV PNK Stadium, a Miami (hora local, 1:30h de la matinada del dia 20 a Catalunya).

- Dissabte 23 de juliol: amistós davant del Reial Madrid, a les 19:00 h. a l'Allegiant Stadium, a Las Vegas (hora local, 4.00 h de la matinada del dia 24 a Catalunya).

- Dimarts 26 de juliol: amistós davant de la Juventus, a les 19:00h al Cotton Bowl, a Dallas (hora local, 2:00 h de la matinada del dia 27 a Catalunya).

- Dissabte 30 de juliol: amistós davant els New York Red Bulls, a les 19:00h al Red Bull Arena, a New Jersey (hora local, 1:00h de la matinada del dia 31 a Catalunya).

UNA PRETEMPORADA DE 10 'QUILOS'

Segons va informar La Cope, el Barça s?embutxacarà 10 milions d?euros per aquesta gira americana de pretemporada, és a dir, 2,5 quilos per partit. Sabent la delicada situació econòmica del club, aquests partits de pretemporada són com un caramelit que es presumeix ben desitjable per fer front a algunes operacions que poden venir en el futur pròxim, que si bé no ho cobreix per complet, ajuda en certa mesura.

De fet, les gires de pretemporada són una de les millors eines de màrqueting de què disposa el club. Hi ha països on la marca del club, no només del Barça, sinó d'altres grans clubs, es pot explotar molt més en fer-se trobades per aquests camps. Al final, països com els Estats Units o algunes localitzacions d'Àsia, per exemple, tenen molts seguidors del Barça, i jugar en aquests llocs és una manera d'aconseguir diners.

Primer de tot pel preu pròpiament acordat pel club per fer l'amistós, però també per les samarretes que es poden vendre de més o els socis que es poden captar. Cal no oblidar que la junta directiva de Joan Laporta va acordar al final de l'exercici anterior que els aficionats es poguessin convertir en socis de forma telemàtica, per la qual cosa qualsevol seguidor blaugrana es pot convertir en soci des de qualsevol punt del món. De fet, el 30 de juny, el Barça té 11.896 socis arreu del món, per la qual cosa podria augmentar amb aquestes iniciatives.

Per tant, les gires de pretemporada dels clubs són una de les formes de màrqueting internacional més potents que poden fer.