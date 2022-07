Espanya passa a quarts de final amb un gol 'in extremis' | @ep

Espanya s'ha classificat per als quarts de final de l' Eurocopa amb un gol als últims minuts del partit contra Dinamarca . El conjunt de Vilda li va costar molt materialitzar les ocasions i va haver d'esperar fins al minut 90 per certificar matemàticament el pas a quarts de final.

El conjunt nacional tocava, creava i arribava a l'àrea de Christensen , però la capacitat defensiva de les daneses obligava Espanya a anar amb peus de plom per evitar els contraatacs. Eren Veix per l'esquerra i Medsen per la dreta el mal de cap de Leila i Ona que veien com Harder arribava sense despentinar-se fins a Paños volent obrir la llauna.

A les espanyoles els faltaven les idees en atac fins que va arribar el descans i el seleccionador espanyol va decidir fer un triple va canviar buscant capgirar el partit. El partit estava més estancat que mai quan Sandra Paños , amb la mà esquerra, va evitar el gol de Nadim per l'escaire que donava la classificació a Dinamarca .

Un partit molt complicat que es va acabar saldant amb un gol de Marta Cardona al minut 90. De cap i després d'una assistència mil·limètrica d' Olga Carmona i un 'jugadó' de Mariona, va perforar la porteria de Christensen per sentenciar la passada de la selecció espanyola a quarts de final.

Espanya esperarà el proper dia 20 Anglaterra a quarts de final per intentar mantenir viu el somni de l'Eurocopa.