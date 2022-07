Santi Mina, jugador de l'RC Celta de Vigo, durant el partit de lliga entre el Club Atlètic i el Celta de Vigo a Bilbao/ @EP

El Celta està obligat a readmetre als seus entrenaments Santi Mina, que va ser condemnat a quatre anys de presó per abús sexual i apartat de l'activitat del club. Segons ha explicat el club gallec en un comunicat aquest dilluns, el davanter ha exigit mitjançant un burofax la seva incorporació immediata als entrenaments.

El mes de maig passat, l'Audiència Provincial d'Almeria va emetre la seva decisió per un succés denunciat el juny del 2017, quan el jugador militava al València. La fiscalia demanava inicialment 8 anys de presó per agressió sexual, però l'Audiència Provincial el va absoldre del delicte més greu, mantenint només el d'abús sexual. Després de la sentència, el club gallec havia obert un expedient per exigir les “responsabilitats laborals” del futbolista, que es va resoldre amb una suspensió de sou i feina.

Tot i això, el jugador ha recorregut la sentència, per la qual cosa aquesta encara no és ferma. Amb tot això, la setmana passada el davanter va remetre un burofax al Celta per exigir-ne la incorporació als entrenaments de l'equip. Tal com ha explicat el club, es veu "obligat a assumir la presència del jugador" , una incorporació que s'inicia ara i que s'allargarà durant "les sessions de preparació dins dels horaris estipulats". El jugador s'acull així a un dret laboral, ja que a l'estiu del 2019 va signar un contracte que el vincula al club fins al juny del 2024.

Alhora, el Celta ha informat que "es reserva el seu dret de reclamar, si la sentència esdevé ferma, tots els danys i perjudicis ocasionats pel comportament del jugador a l'entitat tant econòmics com d'imatge del club, respectant avui dia el seu dret a recurs".

Al seu dia, el desacord entre el club i Santi Mina per arribar a una solució del conflicte va desembocar que el Celta busqués una altra sortida del davanter, a través d'una cessió o un traspàs. De fet, Mina va rebutjar una oferta per sortir a préstec a l'Aris de Salònica grec. En aquest sentit, el club vigués ha afegit que el jugador, "atesa la situació judicial que ha generat i que malmet la imatge" del Celta "ha rebutjat una oferta per jugar en un equip d'una altra lliga".

A més, el comunicat expressa que el club "mai no es deixarà pressionar per cap treballador que busqui els seus interessos particulars i, a més, mostra la seva sorpresa per aquest moviment del jugador encaminat a danyar el RC Celta, que des de la sentència judicial va obrar d'acord amb els valors d'aquest club i de la seva afició i als quals no renunciarà en cap concepte”.