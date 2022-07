Després d'aconseguir l'ascens de categoria a la 2a Divisió Nacional del futbol sala, el 5 Sala Martorell ja es prepara per afontar la temporada següent, la qual sembla il·lusionant però també molt dura. Per això, el club de Martorell ha buscat rivals de nivell per estar plenament preparats per començar la lliga.

Els jugadors celebrant l'ascens a 2a Nacional / Foto extreta del Twitter del club @sala5martorell

L'entitat ja ha anunciat els equips a què s'enfrontarà a partir del mes d'agost. Primer es veuran les cares al derbi català contra l' Indústries Santa Coloma al Pavelló Municipal de Martorell . De fet, la plantilla disputarà tots els partits a casa excepte un. Cinc dies més tard jugaran davant d'un altre conjunt català, el Club Natació Sabadell . En tan sols 7 dies jugaran el seu tercer partit davant del combinat castellonenc del Peníscola FS . Tindran una parada de deu dies abans de visitar la Ciutat Esportiva Joan Gamper , la pista del Barça B.

Enfrontament davant del filial del millor equip d'Espanya / Foto extreta del Twitter del club @sala5martorell

Una setmana més tard i per acabar la pretemporada, doblegaran el darrer cap de setmana d'agost jugant tant dissabte com diumenge. En primer lloc rebran al Sala 10 Saragossa i l'endemà als balears de l' Eivissa UD .

Cartell de la pretemporada / Foto extreta del Twitter del club @sala5martorell

Víctor González espera posar a punt els seus jugadors per a la competició. L'entrenador del 5 Sala Martorell ja es mostrava ambiciós tal com va expressar a l'entrevista que va concedir en exclusiva a Vilapress .